B o l o g n a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P r e n d e i l v i a a B o l o g n a , i l 1 4 e 1 5 g e n n a i o , l a 2 2 ª e d i z i o n e d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m , l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a m a r c a d e l d i s t r i b u t o r e , o g g i r i c o n o s c i u t a c o m e a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l a p r i v a t e l a b e l . L ’ e v e n t o a p r e l ’ a n n o d e l r e t a i l e r i u n i s c e i n d u s t r i a , d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a o r g a n i z z a t a e f i l i e r a i n u n c o n t e s t o o r i e n t a t o a l b u s i n e s s , a l c o n f r o n t o s t r a t e g i c o e a l l ’ i n n o v a z i o n e . I n u m e r i d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 6 c o n f e r m a n o u n a c r e s c i t a s o s t e n u t a : 1 0 p a d i g l i o n i ( + 1 9 % d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a ) , 2 8 i n s e g n e d e l l a d m o c o n s t a n d , 1 . 5 4 0 e s p o s i t o r i e 2 5 . 0 0 0 v i s i t a t o r i a t t e s i , c o n o l t r e 5 . 0 0 0 b u y e r p r o f i l a t i d a E u r o p a , M e d i o O r i e n t e , N o r d A f r i c a , N o r d A m e r i c a , L a t a m e A s i a . U n a d i m e n s i o n e c h e c o n s o l i d a i l p o s i z i o n a m e n t o d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m c o m e m a n i f e s t a z i o n e u n i c a n e l p a n o r a m a f i e r i s t i c o i n t e r n a z i o n a l e , l a s o l a i n c u i i r e t a i l e r s o n o a n c h e e s p o s i t o r i e a t t o r i c e n t r a l i d e l d i a l o g o c o n l ’ i n d u s t r i a . O r g a n i z z a t a d a B o l o g n a F i e r e e A d m - A s s o c i a z i o n e d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , M a r c a i n t e g r a i n u n u n i c o f o r m a t a r e e e s p o s i t i v e e c o n t e n u t i d i a p p r o f o n d i m e n t o c a p a c i d i c o p r i r e l ’ i n t e r o u n i v e r s o d e l l a m a r c a c o m m e r c i a l e : f o o d , f r e s c o , n o n f o o d , p a c k a g i n g , s e r v i z i e s o l u z i o n i p e r l a f i l i e r a . U n e c o s i s t e m a c o m p l e t o c h e c o n n e t t e o g n i a n e l l o d e l l a c a t e n a d e l v a l o r e e r e n d e l a m a n i f e s t a z i o n e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e c i s i o n a l e p e r l a d m o i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e . M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m 2 0 2 6 s i a p r e i n u n c o n t e s t o d i m e r c a t o c h e c o n f e r m a i l r u o l o s e m p r e p i ù s t r a t e g i c o d e l l a m a r c a d e l d i s t r i b u t o r e . N e l p e r i m e t r o o m n i c h a n n e l , l a q u o t a d i m e r c a t o d e l l a M d d è b a l z a t a d a l 2 6 , 6 % d e l 2 0 1 9 a l 3 0 , 4 % , c o n u n a p r o i e z i o n e d i f a t t u r a t o p a r i a 3 1 , 5 m i l i a r d i d i e u r o p e r i l 2 0 2 5 ( f o n t e : e l a b o r a z i o n e T e h a g r o u p s u d a t i C i r c a n a , 2 0 2 6 ) . U n ’ e v o l u z i o n e s t r u t t u r a l e c h e s e g n a i l p a s s a g g i o d e l l a M d d d a l e v a t a t t i c a d i c o n v e n i e n z a a s t r a t e g i a d i l u n g o p e r i o d o , c a p a c e d i s o s t e n e r e i c o n s u m i a l i m e n t a r i e n o n a l i m e n t a r i i n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o n a z i o n a l e a b a s s a c r e s c i t a . " L a s i g n i f i c a t i v a p e r f o r m a n c e d e l l a M d d n e l 2 0 2 5 c o n f e r m a q u e l l o c h e o s s e r v i a m o o g n i a n n o a m a r c a : l a M d d è d i v e n t a t a i l l a b o r a t o r i o d e l l ' i n n o v a z i o n e d e l l a d m o e i c o n s u m a t o r i l a s c e l g o n o s e m p r e d i p i ù p e r q u a l i t à e f i d u c i a , n o n p i ù s o l o p e r c o n v e n i e n z a e c o n o m i c a " , d i c h i a r a R o s s a n o B o z z i , d i r e t t o r e b u s i n e s s u n i t d i B o l o g n a F i e r e . " L a c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m c e r t i f i c a l ' u n i c i t à d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l s e t t o r e P r i v a t e L a b e l a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e c o m e p i a t t a f o r m a s t r a t e g i c a d o v e s i d e f i n i s c e i l f u t u r o d e l l a d i s t r i b u z i o n e e u r o p e a " . L ' e d i z i o n e 2 0 2 6 r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e g l i a s s e t d i s t i n t i v i c h e r e n d o n o M a r c a u n u n i c u m n e l p a n o r a m a f i e r i s t i c o i n t e r n a z i o n a l e : M a r c a f r e s h r a d d o p p i a l a s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a e a r r i v a a o l t r e 8 0 e s p o s i t o r i , c o n f e r m a n d o l ' e c c e l l e n z a i t a l i a n a n e l f r e s c o c o m e b e n c h m a r k e u r o p e o ; M a r c a t e c h p r e s i d i a l ' i n t e r a f i l i e r a u p s t r e a m , d a l p a c k a g i n g a l l a l o g i s t i c a , p o s i z i o n a t a q u e s t ' a n n o i n s i n e r g i a c o n M a r c a f r e s h n e l p a d i g l i o n e 1 9 ; M a r c a t r e n d , l a n u o v a a r e a d e d i c a t a a l l ' i n n o v a z i o n e , o s p i t a i f i n a l i s t i d e i M a r c a a w a r d s : b e s t i n n o v a t i o n p r o d u c t p e r l e m i g l i o r i i n n o v a z i o n i d i p r o d o t t o e b e s t c o p a c k e r p r o f i l e p e r l ' e c c e l l e n z a d e i p a r t n e r p r o d u t t i v i . C r e s c e a n c h e l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , c u l m i n e d i u n p r o g e t t o p e r m a n e n t e c h e i n c l u d e M a r c a P o l a n d e M a r c a C h i n a . L ’ I n t e r n a t i o n a l B u y e r s P r o g r a m r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A g e n z i a I C E p o r t e r à a B o l o g n a b u y e r s e l e z i o n a t i d a E u r o p a , M e d i o O r i e n t e , N o r d A f r i c a , N o r d A m e r i c a , L a t a m e A s i a . L a P r e v i e w d e l 1 3 g e n n a i o , i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l b u s i n e s s m a t c h i n g c o n g l i e s p o s i t o r i e i b u y e r e s t e r i , a n t i c i p a l ’ a p e r t u r a u f f i c i a l e e c o n s o l i d a i l r u o l o d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m c o m e p i a t t a f o r m a d i n e t w o r k i n g g l o b a l e . I n f i n e , i l p r o g r a m m a c o n v e g n i s t i c o o f f r i r à m o m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o d i a l t o p r o f i l o . I l 1 4 g e n n a i o i l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a A d m a - A s s o c i a z i o n e d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , d u r a n t e i l q u a l e s a r à p r e s e n t a t o i l p o s i t i o n p a p e r e l a b o r a t o d a T e h a - A m b r o s e t t i c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i I p s o s , a p r i r à i l a v o r i a l l a p r e s e n z a d e l l e a u t o r i t à i s t i t u z i o n a l i , s e g u i t o n e l p o m e r i g g i o d a l l a t a v o l a r o t o n d a C o n a i s u l n u o v o R e g o l a m e n t o P p w r e l e s u e i m p l i c a z i o n i p e r i m p r e s e e D m o . I l 1 5 g e n n a i o s a r à p r o t a g o n i s t a i l 2 2 ° R a p p o r t o M a r c a d i C i r c a n a , r i f e r i m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r a n a l i z z a r e l e d i n a m i c h e d e l s e t t o r e , a f f i a n c a t o d a l l ' O s s e r v a t o r i o n o n f o o d d i G S 1 I t a l y s u e s p e r i e n z e d ' a c q u i s t o f r i c t i o n l e s s e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i n u n p a l i n s e s t o d e n s o d i w o r k s h o p t e c n i c i s u i t e m i p i ù a t t u a l i p e r i l r e t a i l . " M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m 2 0 2 6 n o n è s o l o u n a f i e r a : è i l m o m e n t o d e c i s i o n a l e d e l l a D m o i t a l i a n a e l ' u n i c o e c o s i s t e m a c a p a c e d i c o n n e t t e r e l ' i n t e r a f i l i e r a d e l l a m d d " , c o n c l u d e A n t o n e l l a M a i e t t a , e x h i b i t i o n m a n a g e r d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . " L ’ a p p u n t a m e n t o i n a u g u r a l ' a n n o d e l l a m a r c a c o m m e r c i a l e : è q u i c h e s i a n t i c i p a n o i t r e n d , s i d e f i n i s c o n o l e s t r a t e g i e e s i c o s t r u i s c o n o l e r e l a z i o n i c h e g u i d e r a n n o i l m e r c a t o n e i d o d i c i m e s i a v e n i r e " .