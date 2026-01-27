R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o r i n n o v a i l s u o i m p e g n o n e l t r a m a n d a r e i v a l o r i d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l c o r a g g i o c i v i l e a n n u n c i a n d o l ’ o t t a v a e d i z i o n e d e l P r e m i o ' N o n n o B r u n o , i l G i u s t o d i S a n S a b a ' p e r l ’ a n n o s c o l a s t i c o 2 0 2 5 - 2 6 . I l c o n c o r s o , r e a l i z z a t o c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a F o n d a z i o n e M u s e o d e l l a S h o a h e R o m a B p a , i n v i t a i g i o v a n i s s i m i s t u d e n t i a r i f l e t t e r e s u l l a l o t t a a l l e i n g i u s t i z i e p a r t e n d o d a u n a s t o r i a d i s t r a o r d i n a r i a u m a n i t à n a t a p r o p r i o t r a l e s t r a d e d e l r i o n e S a n S a b a . B r u n o F a n t e r a n o n a m a v a d e f i n i r s i u n e r o e . P e r l u i , p r o t e g g e r e l a f a m i g l i a e b r e a d e i M o s c a t i d u r a n t e i m e s i d e l l ' o c c u p a z i o n e n a z i f a s c i s t a ( 1 9 4 3 - 1 9 4 4 ) e r a s t a t o s e m p l i c e m e n t e u n a t t o n a t u r a l e , c o m p i u t o ' p e r c h é è g i u s t o ' . I n s i e m e a l l a m a d r e E s ì f i l e , B r u n o n o n s o l o o f f r ì r i f u g i o , m a s i p r e s e c u r a d e i b e n i e d e i c o n t i c o r r e n t i d e i p e r s e g u i t a t i , r e s t i t u e n d o t u t t o c o n i n t e g r i t à a s s o l u t a a l l a f i n e d e l c o n f l i t t o . O g g i i l s u o n o m e b r i l l a n e l g i a r d i n o d e l l o Y a d V a s h e m e u n a t a r g a l o r i c o r d a s u l m u r o d e l l a s c u o l a e l e m e n t a r e F r a n c h e t t i i n p i a z z a B e r n i n i . I l p r e m i o n a s c e p r o p r i o p e r e v i t a r e c h e q u e l s i l e n z i o , d u r a t o 6 5 a n n i p r i m a d e l r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e , t o r n i a c a l a r e s u g e s t i c o s ì f o n d a m e n t a l i p e r l a n o s t r a d e m o c r a z i a . L a p a r t e c i p a z i o n e è a p e r t a a l l e s c u o l e e l e m e n t a r i d e l M u n i c i p i o I e d e i m u n i c i p i l i m i t r o f i . I l b a n d o s f i d a i b a m b i n i a r a c c o n t a r e o r a p p r e s e n t a r e c o s a s i g n i f i c h i o g g i c o n t r a s t a r e l e d i s e g u a g l i a n z e e l e d i s c r i m i n a z i o n i a t t r a v e r s o p i c c o l i e g r a n d i g e s t i q u o t i d i a n i . P e r a c c o m p a g n a r e q u e s t o p e r c o r s o , l e c l a s s i a v r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i i n c o n t r a r e F a b r i z i o F a n t e r a , f i g l i o d i B r u n o , p e r a s c o l t a r e l a t e s t i m o n i a n z a d i r e t t a d i u n a f a m i g l i a c h e h a s c e l t o l ' u m a n i t à s o p r a l a p a u r a . P a r t e c i p a r e a l l e v i s i t e d e l M u s e o D i f f u s o d i P o r t a S a n P a o l o e S a n S a b a . A p p r o f o n d i r e i l p r o g e t t o " I l C i v i c o G i u s t o " , c h e s e g n a l a c o n u n a m a t t o n e l l a d i b r o n z o l e c a s e c h e f u r o n o p o r t o s i c u r o p e r i p e r s e g u i t a t i . L ’ A s s e s s o r e a l l e P o l i t i c h e E d u c a t i v e e C u l t u r a l i d e l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o , G i u l i a S i l v i a G h i a , s o t t o l i n e a i l v a l o r e e d u c a t i v o d e l l ' i n i z i a t i v a i n u n m o m e n t o s t o r i c o d e l i c a t o : " I l P r e m i o N o n n o B r u n o n o n è s o l o u n a c e l e b r a z i o n e d e l p a s s a t o , m a u n p o n t e v e r s o i l f u t u r o - s p i e g a - I n u n ' e p o c a s e g n a t a d a n u o v i c o n f l i t t i , l ' e s e m p i o d i B r u n o F a n t e r a i n s e g n a a i n o s t r i r a g a z z i c h e l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a p a s s a p e r i l c o r a g g i o d e l l e s c e l t e i n d i v i d u a l i e l a s o l i d a r i e t à q u o t i d i a n a . V o g l i a m o c h e l e n u o v e g e n e r a z i o n i d i v e n t i n o s e n t i n e l l e d i p a c e e d i g i u s t i z i a , i s p i r a n d o s i a c h i , n e l b u i o d e l l ' o c c u p a z i o n e , h a s c e l t o d i r e s t a r e u m a n o . " L e m o d a l i t à d i a d e s i o n e s o n o c o n t e n u t e n e l R e g o l a m e n t o a l l e g a t o a l l a p r o p o s t a d e l M u n i c i p i o . P e r a p p r o f o n d i r e l a s t o r i a , è i n o l t r e d i s p o n i b i l e s u l p o r t a l e R a i P l a y i l d o c u m e n t a r i o " S t o r i e d e l l a S h o a h i n I t a l i a . I G i u s t i " , c h e d e d i c a u n i m p o r t a n t e s p a z i o p r o p r i o a l l a v i c e n d a d i B r u n o F a n t e r a .