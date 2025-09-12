R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - G i o v e d ì 1 8 s e t t e m b r e a N a p o l i , p r e s s o P a l a z z o P a r t a n n a s i t e r r à i l F o r u m C u l t u r a & S o s t e n i b i l i t à , t e r z a t a p p a d e l l a B l u e G r e e n W e e k 2 0 2 5 , i l f e s t i v a l i t i n e r a n t e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e p r o m o s s o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A s s o c i a z i o n e F o r H u m a n C o m m u n i t y . L a m a t t i n a t a s i a p r i r à c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i L a u r a L i e t o , v i c e s i n d a c o d e l C o m u n e d i N a p o l i , p e r p o i e n t r a r e n e l v i v o c o n i l T a l k S h o w i n a u g u r a l e ' C u l t u r a è s t r a t e g i a : c o s c i e n z a c o l l e t t i v a e c o - i n t e l l i g e n z a p e r l a r i g e n e r a z i o n e d e i t e r r i t o r i ' , c o n d o t t o d a M a r i a C o r b i ( A z i e n d a N a p o l e t a n a M o b i l i t à ) . I n t e r v e r r a n n o F r a n c e s c a A m i r a n t e ( P r o g e t t o M u s e o ) , S t e f a n i a D e P a s c a l e ( U n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I ) , A n d r e a E r r i ( F o n d a z i o n e T e a t r o L a F e n i c e d i V e n e z i a ) , F r a n c e s c o F a v o ( A z i e n d a N a p o l e t a n a M o b i l i t à ) e l ’ a r c h i t e t t o U b e r t o S i o l a , i n u n c o n f r o n t o c h e m e t t e r à i n l u c e l a c u l t u r a c o m e l e v a i d e n t i t a r i a e m o t o r e d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . A s e g u i r e , l a p r e s e n t a z i o n e d e i v i n c i t o r i d e l B l u e G r e e n E c o n o m y A w a r d , c o n i n o v e p r o g e t t i p r e m i a t i . I l p r o g r a m m a p r o s e g u i r à c o n l ’ I n n o v a t i o n S p e e c h ' S o s t e n i b i l i t à : d a l l a r e n d i c o n t a z i o n e a l l a v i s i o n e . C o m e i n n e s c a r e l a s v o l t a s t r a t e g i c a ' , a f f i d a t o a S t e l l a G u b e l l i ( A l t i s A d v i s o r y - U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e ) , e c o n i l T a l k S h o w ' L o s p o r t c o m e i n f r a s t r u t t u r a c u l t u r a l e ' , c o n d o t t o d a C r i s t i a n a M o n i n a ( M o n i n a C o r p o r a t e S a i l i n g ) , c o n g l i i n t e r v e n t i d i M a s s i m o A n t o n e l l i ( T a m T a m B a s k e t b a l l ) , E m a n u e l a F e r r a n t e ( C o m u n e d i N a p o l i ) e T e r e s a Z o m p e t t i ( S p o r t e S a l u t e ) . L a m a t t i n a t a c o n t i n u e r à c o n l e I n s p i r a t i o n a l S t o r i e s ' L a c u l t u r a c h e g e n e r a f u t u r o . L e g a l i t à , i n c l u s i o n e e s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e a t t r a v e r s o i l c i n e m a ' , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i L u c a T e s a u r o ( G i f f o n i I n n o v a t i o n H u b ) e l a p r o i e z i o n e d e l c o r t o m e t r a g g i o ' A D o m a n i ' e c o n l ’ I n n o v a t i o n S p e e c h ' C o - s o s t e n i b i l i t à : c o m e l e p e r s o n e s t a n n o r i v o l u z i o n a n d o i l m o d o d i f a r e i m p r e s a ' , a c u r a d i M a r c o D i P i l l a ( B e - B o o s t ) . L a s e s s i o n e s i c h i u d e r à c o n i l T a l k S h o w ' C u l t u r a d ’ i m p r e s a s o s t e n i b i l e : r e p u t a z i o n e , i m p a t t o e g e n i u s l o c i i n a z i o n e ' , c o n d o t t o d a A d r i a n o S o l i d o r o ( U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a ) , c o n g l i i n t e r v e n t i d i G i u s i B o n i n i ( E v o c a G r o u p ) , G i a n l u c a C a p o d i m o n t e ( P h i l i p M o r r i s I n t e r n a t i o n a l ) , D a n i l o C a t t a n e o ( T i n e x t a I n f o c e r t ) e A l e s s i a C o e l i ( A l t i s G r a d u a t e S c h o o l - U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e ) . I l p e r c o r s o s a r à a r r i c c h i t o a n c h e d a i T a v o l i T e m a t i c i d e d i c a t i a i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , s o c i a l e e a m b i e n t a l e . L ’ e v e n t o , r e a l i z z a t o d a F o r H u m a n R e l a t i o n s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A s s o c i a z i o n e F o r H u m a n C o m m u n i t y e c o n i l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i N a p o l i e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , s i s v o l g e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l M a i n M e d i a P a r t n e r A d n k r o n o s ; d e l l ’ O f f i c i a l P a r t n e r A z i e n d a N a p o l e t a n a M o b i l i t à ( A n m ) ; d e i F o r u m P a r t n e r B e - B o o s t , n C o r e H r e R i s o r s e P r o f e s s i o n a l ; d e l C o m m u n i c a t i o n P a r t n e r T i n e x t a I n f o c e r t ; d e l l ’ H o s p i t a l i t y P a r t n e r S t a r h o t e l s ; d e l P a r t n e r A c q u a d e l l ’ E l b a ; d e i P a r t n e r A s s o c i a t i v i A l t i s A d v i s o r y S r l S b , A l t i s G r a d u a t e S c h o o l o f S u s t a i n a b l e M a n a g e m e n t d e l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , A t a c S p a - A z i e n d a p e r l a m o b i l i t à d e l C o m u n e d i R o m a e C o n s e c u t i o n G r o u p ; e d e i M e d i a P a r t n e r G i f f o n i I n n o v a t i o n H u b e O s s e r v a t o r i o B i l a n c i S o s t e n i b i l i t à .