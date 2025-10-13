A n c o n a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A l v i a o g g i i l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a o r g a n i z z a t o d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i ( C n i ) e d a g l i O r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d i A n c o n a e M a c e r a t a , c h e h a c o m e t i t o l o ' V i s i o n i ' . I l c o n g r e s s o s i p r o p o n e d i e s p l i c i t a r e g l i e l e m e n t i , l e m o l t e p l i c i s f i d e e l e c o m p l e s s i t à c h e c a r a t t e r i z z a n o l o s c e n a r i o i n c u i s i c o l l o c a o g g i l ’ i n g e g n e r i a i t a l i a n a , u n s e t t o r e i n c u i è p r e s e n t e u n c o n s i s t e n t e n u m e r o d i p r o f e s s i o n i s t i c h e o p e r a n o i n s t u d i d i p r o g e t t a z i o n e , i n a z i e n d e e n e l l e P u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i . I l C o n g r e s s o n a z i o n a l e m i r a , i n p a r t i c o l a r e , a d e f i n i r e l e t r a i e t t o r i e l u n g o l e q u a l i i l m e r c a t o d e l l ’ i n g e g n e r i a s t a e v o l v e n d o , t r a i e t t o r i e i n c u i s i m e s c o l a n o e l e m e n t i d i v e r s i q u a l i l a n e c e s s i t à d i p r a t i c h e i m p r o n t a t e a l l a s o s t e n i b i l i t à ( u s o c o r r e t t o d e l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i ) , l a p r o g e t t a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e m a t e r i a l i e i m m a t e r i a l i e f f i c i e n t i , l a ' c o s t r u z i o n e ' d i u n e c o s i s t e m a , c i o è d i u n a m b i e n t e d e l v i v e r e , s i c u r o . S u l t e m a d e l l a s i c u r e z z a i n s e n s o l a t o e s u l l e s u e m o l t e p l i c i d e c l i n a z i o n i s i f o c a l i z z e r a n n o , i n p a r t i c o l a r e , i m o d u l i d i d i b a t t o d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e 2 0 2 5 . D a s e m p r e , e d i n p a r t i c o l a r e d a l m o m e n t o d e l l ’ i s t i t u z i o n e p i ù d i 1 0 0 a n n i f a d e l l ’ a l b o p r o f e s s i o n a l e , u n a d e l l e f u n z i o n i , p e r c o s ì d i r e , ' n a t u r a l i ' d e l l a f i g u r a d e l l ’ i n g e g n e r e è r a v v i s a t a n e l l a c a p a c i t à d i p r o g e t t a r e o p e r e a f f i d a b i l i e s i c u r e , d e f i n i r e i n t e r v e n t i d i p r e v e n z i o n e e m i t i g a z i o n e d e i r i s c h i n a t u r a l i , c o n t r i b u i r e a l l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o e m o l t o a l t r o . N e l t e m p o s i è a c c r e d i t a t a p r e s s o l e i s t i t u z i o n i e p i ù i n g e n e r a l e p r e s s o l a s o c i e t à c i v i l e l ’ i d e a d e l l ’ i n g e g n e r e c o m e g a r a n t e d e l l a s i c u r e z z a ; d ’ a l t r a p a r t e a p p a r t e n e r e a l l ’ a l b o p r o f e s s i o n a l e s i g n i f i c a r i s p e t t a r e r e g o l e d e o n t o l o g i c h e e t e c n i c h e c h e c o n t r i b u i s c o n o a l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o o b i e t t i v o . L ’ i n g e g n e r i a d e l l a s i c u r e z z a s i d e c l i n a a t t u a l m e n t e i n m o l t e p l i c i a m b i t i , m a è p o s s i b i l e r i a s s u m e r e g l i a s p e t t i p i ù r i l e v a n t i i n q u a t t r o g r a n d i a r e e t e m a t i c h e : l a s i c u r e z z a s t r u t t u r a l e d e g l i e d i f i c i , i n p a r t i c o l a r e i n c h i a v e a n t i - s i s m i c a ; l a s i c u r e z z a e l a m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o l e g a t o a l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o ; l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o e l a p r e v e n z i o n e a n t i n c e n d i o ; l a c y b e r s i c u r e z z a l e g a t a a l l e r e t i I c t e , o g g i , a d u n u s o d i f f u s o d i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e .