R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a o g g i a R o m a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y 2 0 2 5 , p r o m o s s i d a l l ’ I n t e r g r u p p o P a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e E c o n o m y ( I P S E ) c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e u n c o n f r o n t o s t r a t e g i c o s u l f u t u r o d e l c o m p a r t o s p a z i a l e i t a l i a n o e d e u r o p e o . A l l a c o n f e r e n z a s t a m p a è i n t e r v e n u t o i l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y e A u t o r i t à D e l e g a t a p e r l e P o l i t i c h e S p a z i a l i e A e r o s p a z i a l i S e n a t o r e A d o l f o U r s o , l ’ O n o r e v o l e A n d r e a M a s c a r e t t i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e E c o n o m y , L u c a V i n c e n z o M a r i a S a l a m o n e , D i r e t t o r e G e n e r a l e A S I , l ' A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a e l ’ O n o r e v o l e S i m o n e B i l l i , P r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e s u l l a p r o t e z i o n e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . " G l i S t a t i G e n e r a l i s u l l a S p a c e E c o n o m y a r r i v a n o i n u n m o m e n t o c h i a v e p e r i l s e t t o r e e p e r i l r u o l o c h e l ' I t a l i a s e m p r e p i ù r i c o p r e n e l c o m p a r t o . I l n o s t r o P a e s e c o - p r e s i e d e r à i n f a t t i l a C o n f e r e n z a M i n i s t e r i a l e d e l l ’ E S A a B r e m a a n o v e m b r e . C o m e g o v e r n o s t i a m o r a f f o r z a n d o l a n o s t r a l e a d e r s h i p g r a z i e a l l ' u s o s a p i e n t e d e l l e r i s o r s e d e l P n r r . A b b i a m o i n a u g u r a t o q u a t t r o S p a c e F a c t o r y a n o r d e a l s u d , a b b i a m o r e a l i z z a t o p e r p r i m i i n E u r o p a l a p r i m a l e g g e n a z i o n a l e i t a l i a n a e a b b i a m o i n d i r i z z a t o , i n s i e m e a l l a G e r m a n i a , a l l a C o m m i s s i o n e p e r r e a l i z z a r e u n a l e g g e e u r o p e a i n m a t e r i a . P r o i e t t i a m o i l P a e s e v e r s o i l f u t u r o : l ' I t a l i a è i n S e r i e A a n c h e i n q u e s t o c o m p a r t o ! " H a d i c h i a r a t o i l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y e A u t o r i t à D e l e g a t a p e r l e P o l i t i c h e S p a z i a l i e A e r o s p a z i a l i S e n a t o r e A d o l f o U r s o . “ L a S p a c e E c o n o m y c o s t i t u i s c e u n a m b i t o s t r a t e g i c o p e r l ’ I t a l i a e g l i S t a t i G e n e r a l i r a p p r e s e n t a n o u n a p i a t t a f o r m a d o v e t u t t i i p r o t a g o n i s t i d e l l ' e c o s i s t e m a s p a z i o o f f r o n o i l p r o p r i o c o n t r i b u t o a l l e d e c i s i o n i c h e d e f i n i s c o n o i l f u t u r o d e l c o m p a r t o e d e l S i s t e m a P a e s e . U n r u o l o c o n c r e t o e f a t t i v o c h e S t a t i G e n e r a l i , g r a z i e a l l a p r e s e n z a d e i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l s e t t o r e , d e l t e s s u t o i n d u s t r i a l e i t a l i a n o e d e l l a f i n a n z a , g i o c h e r a n n o a n c h e n e l l a s e c o n d a e d i z i o n e c h e c i a p p r e s t i a m o a d i n a u g u r a r e , s e m p r e a l l ’ i n s e g n a d e l l a f a t t i v i t à e d e l l ’ e f f i c a c i a ” h a d i c h i a r a t o l ’ O n o r e v o l e A n d r e a M a s c a r e t t i , p r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o P a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e E c o n o m y ( I P S E ) . “ L ’ e v e n t o d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e e c o n o m y p o t r à o f f r i r e m o l t i s p u n t i d i a n a l i s i , r i f l e s s i o n e e c o n t r i b u t o p e r i l l a v o r o c h e l ’ A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a s a r à c h i a m a t a a s v o l g e r e n e i p r o s s i m i a n n i a s u p p o r t o d e l l ’ e c o s i s t e m a n a z i o n a l e , i n f a v o r e d e l q u a l e s a r à n e c e s s a r i o g a r a n t i r e u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a d i l u n g o p e r i o d o a c u i l ’ A S I s t a g i à l a v o r a n d o a t t r a v e r s o l ’ e l a b o r a z i o n e d e l d o c u m e n t o s t r a t e g i c o s u l l a p o l i t i c a s p a z i a l e n a z i o n a l e – s o s t e n e n d o l o a n c h e c o n u n c o r r i s p o n d e n t e l i v e l l o d i f i n a n z i a m e n t i p u b b l i c i . ” h a c o m m e n t a t o L u c a V i n c e n z o M a r i a S a l a m o n e , D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a . “ L ’ e c o n o m i a d e l l ’ a e r o s p a z i o r a p p r e s e n t a u n v o l a n o s t r a t e g i c o p e r l ’ i n d u s t r i a n a z i o n a l e , c a p a c e d i g e n e r a r e o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a e d i r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à t e c n o l o g i c a d e l n o s t r o P a e s e ” h a d i c h i a r a t o l ' O n o r e v o l e S i m o n e B i l l i , P r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e s u l l a p r o t e z i o n e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . L a r a s s e g n a , c h e s i s v i l u p p e r à t r a R o m a , T o r i n o e M i l a n o , r i u n i r à i s t i t u z i o n i , m o n d o d e l l a f i n a n z a , r a p p r e s e n t a n t i d e l l a g r a n d e i n d u s t r i a i t a l i a n a , d e l l ’ u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a i n t r e a p p u n t a m e n t i d e d i c a t i a l l e s f i d e d e l l a d i p l o m a z i a , d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d e l l a s o s t e n i b i l i t à n e l l a S p a c e E c o n o m y . G l i i n c o n t r i s i t e r r a n n o s e c o n d o i l s e g u e n t e c a l e n d a r i o : 2 7 o t t o b r e – R o m a , p r e s s o l a F a r n e s i n a , c o n i l t a v o l o “ L a D i p l o m a z i a d e l l o S p a z i o : s t r u m e n t o d i p o l i t i c a e s t e r a e m o t o r e d i c r e s c i t a ” ; 3 0 o t t o b r e – T o r i n o , p r e s s o l a R e g i o n e P i e m o n t e , c o n i l t a v o l o “ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l a S p a c e E c o n o m y ” ; 3 1 o t t o b r e – M i l a n o , p r e s s o H a n g a r B i c o c c a , c o n u n a g i o r n a t a d e d i c a t a a i t e m i d e l l ’ i m p r e s a , f i n a n z a , r i c e r c a e s o s t e n i b i l i t à a p p l i c a t i a l c o m p a r t o a e r o s p a z i a l e , c h e s i c o n c l u d e r à c o n u n ' a s s e m b l e a p l e n a r i a a p e r t a a i s t i t u z i o n i , a z i e n d e , u n i v e r s i t à e s t a k e h o l d e r d e l s e t t o r e . G l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y 2 0 2 5 , r a p p r e s e n t a n o u n ’ o c c a s i o n e p e r d e l i n e a r e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a e d i l u n g o p e r i o d o , c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l e p o t e n z i a l i t à d e l s i s t e m a s p a z i a l e n a z i o n a l e , p r o m u o v e n d o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , l a r i c e r c a a p p l i c a t a e l a c r e s c i t a d i u n e c o s i s t e m a c o m p e t i t i v o e s o s t e n i b i l e . L ’ i n i z i a t i v a è r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n r e t e , P w C I t a l i a , S D A B o c c o n i e A S I , c o n i l s o s t e g n o d e l l e a z i e n d e s p o n s o r A m a z o n , A r g o t e c , C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , P w C I t a l i a , R I N A , T e l e s p a z i o , T h a l e s A l e n i a S p a c e I t a l i a e Z o p p a s I n d u s t r i e s , c h e a f f i a n c a n o I P S E n e l p r o m u o v e r e l a c r e s c i t a d e l l a S p a c e E c o n o m y i t a l i a n a e l ’ a f f e r m a z i o n e d e l n o s t r o P a e s e t r a i p r o t a g o n i s t i d e l l a n u o v a e c o n o m i a d e l l o s p a z i o e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e i m e d i a p a r t n e r F o r t u n e I t a l i a , A d n k r o n o s e A i r P r e s s .