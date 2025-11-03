R o m a , 3 n o v . ( L a b i t a l i a ) - I n i z i a d o m a n i , m a r t e d ì 4 n o v e m b r e , e p r o s e g u i r à f i n o a v e n e r d ì 7 n o v e m b r e l a 2 8 e s i m a e d i z i o n e d i E c o m o n d o . L ' e v e n t o , o r g a n i z z a t o d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I e g ) e p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n E u r o p a e n e l l ' a r e a d e l M e d i t e r r a n e o p e r l a g r e e n , b l u e e c i r c u l a r e c o n o m y , c o n f e r m a i l s u o r u o l o d i p i a t t a f o r m a i n t e r n a z i o n a l e d i r i c e r c a e i n n o v a z i o n e , r i u n e n d o i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e m o n d o s c i e n t i f i c o p e r d i s c u t e r e s f i d e e o p p o r t u n i t à l e g a t e a l l a p o l i t i c a a m b i e n t a l e e a l l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . E c o m o n d o 2 0 2 5 s a r à i n a u g u r a t a c o n u n a O p e n i n g C e r i m o n y i n p r o g r a m m a m a r t e d ì 4 n o v e m b r e a l l e 1 0 : 3 0 a l l ’ I n n o v a t i o n A r e n a - H a l l S u d , d a M a u r i z i o E r m e t i , r e s i d e n t e d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , M i c h e l e D e P a s c a l e , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , J a m i l S a d e g h o l v a a d , s i n d a c o d i R i m i n i , F a b i o F a v a , c o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , e l ’ o n o r e v o l e J a c o p o M o r r o n e , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e B i c a m e r a l e E c o m a f i e . I l m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a , G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , n o n s a r à p r e s e n t e d o m a n i p e r i m p e g n i i s t i t u z i o n a l i , m a p a r t e c i p e r à a E c o m o n d o g i o v e d ì 6 n o v e m b r e . L a g i o r n a t a d i a p e r t u r a d i E c o m o n d o c o i n c i d e r à i n o l t r e c o n l a p r i m a s e s s i o n e d e l l a 1 4 e s i m a e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a G r e e n E c o n o m y o r g a n i z z a t i d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a ( M a s e ) e p r o m o s s i d a l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l a G r e e n E c o n o m y , c h e f a r a n n o i l p u n t o s u l l o s t a t o d e l l a g r e e n e c o n o m y e u r o p e a n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e . S e g u i r à , m e r c o l e d ì 5 n o v e m b r e , u n a s e s s i o n e p l e n a r i a i n t e r n a z i o n a l e , p e r l a p r i m a v o l t a i n t e r a m e n t e i n l i n g u a i n g l e s e p e r a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e l a p o r t a t a d e l l ' a p p u n t a m e n t o . S a r a n n o o l t r e 1 . 7 0 0 i b r a n d e s p o s i t o r i p r e s e n t i , d i c u i i l 1 8 % e s t e r i , e 3 8 0 g l i h o s t e d b u y e r p r o v e n i e n t i d a 6 6 P a e s i . C o m p l e t a n o i l q u a d r o l e d e l e g a z i o n i u f f i c i a l i i n a r r i v o d a 3 0 P a e s i e c i r c a 9 0 a s s o c i a z i o n i d i s e t t o r e i n t e r n a z i o n a l i , g r a z i e a l l a s i n e r g i a c o n l ’ A g e n z i a I c e e i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . I l p r o g r a m m a c o n v e g n i s t i c o d e l l e q u a t t r o g i o r n a t e p r e v e d e o l t r e 2 0 0 e v e n t i , d i c u i 7 0 a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o , c o n a p p r o f o n d i m e n t i s u t e m i c r u c i a l i c o m e R a e e e m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e , t e s s i l e , f i n a n z a s o s t e n i b i l e , g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e b l u e e c o n o m y , A i , d i g i t a l t w i n , b i o e n e r g i e , e c o n o m i a c i r c o l a r e e g e s t i o n e p r e d i t t i v a d e l l e r i s o r s e . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e s a r à r i v o l t a a l c o n t i n e n t e a f r i c a n o , a t t r a v e r s o l a q u i n t a e d i z i o n e d e l l ’ A f r i c a G r e e n G r o w t h F o r u m . T r a g l i a p p u n t a m e n t i d e l l a g i o r n a t a d ’ a p e r t u r a , ' E s g C e o S u m m i t - F u t u r o s o s t e n i b i l e t r a c o m p l i a n c e e c o m p e t i v i t à ' , a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , g i u n t o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e , c h e r i u n i r à C e o e r a p p r e s e n t a n t i d i g r a n d i a z i e n d e p e r e s p l o r a r e l e c o n d i z i o n i p e r u n a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a g i u s t a e i n c u i l e i m p r e s e e u r o p e e a b b i a n o u n r u o l o p r i m a r i o n e l c o n t e s t o g l o b a l e ; ' G e s t i r e i l r i s c h i o c l i m a t i c o : s t r u m e n t i a s s i c u r a t i v i e o b b l i g h i p e r l e i m p r e s e ' , a c u r a d i C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o E c o m o n d o & F o r u m p e r l a F i n a n z a S o s t e n i b i l e . E a n c o r a : ' B u o n e p r a t i c h e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e d e i R a e e , d e i R i f i u t i d i B a t t e r i e e d e i R i f i u t i d i I m b a l l a g g i : d a g l i s v i l u p p i n o r m a t i v i f i n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i c a s i i n d u s t r i a l i ' , a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o e d E r i o n ; ' E u r o p e a n a n d M e d i t e r r a n e a n n a t u r e - b a s e d , d i g i t a l a n d c y b e r - p h y s i c a l i n i t i a t i v e s p r o j e c t s t o i n n o v a t e w a t e r m a n a g e m e n t ' , a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , U t i l i t a l i a , I r s a - C n r ( W a t e r R e s e a r c h I n s t i t u t e ) , l ’ U n i v e r s i t à P o l i t e c n i c a d e l l e M a r c h e , I s p r a , W a t e r 4 A l l e W a t e r E u r o p e ; ' L a r i g e n e r a z i o n e c o s t i e r a c o m e f a t t o r e c h i a v e p e r l ’ a d a t t a m e n t o a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i ' a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a , I s p r a , G n r a c , C p m r . E c o m o n d o 2 0 2 5 s i e s t e n d e r à s u 1 6 6 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a p e r u n t o t a l e d i 3 0 p a d i g l i o n i s u d d i v i s i i n s e t t e m a c r o a r e e t e m a t i c h e : W a s t e a s R e s o u r c e , W a t e r C y c l e & B l u e E c o n o m y , S i t e s & S o i l R e s t o r a t i o n , B i o e n e r g y & A g r i c u l t u r e , E a r t h O b s e r v a t i o n & E n v i r o n m e n t a l M o n i t o r i n g , C i r c u l a r a n d R e g e n e r a t i v e B i o - E c o n o m y , c o n i l r i t o r n o d i S a l . V e , i l S a l o n e b i e n n a l e d e l V e i c o l o p e r l ’ E c o l o g i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n f i a . A q u e s t e s i a g g i u n g o n o s e i d i s t r e t t i v e r t i c a l i d e d i c a t i a B l u e E c o n o m y , C i r c u l a r H e a l t h y C i t y , P a p e r D i s t r i c t , T e x t i l e D i s t r i c t , T r e n c h l e s s D i s t r i c t e l ’ I n n o v a t i o n D i s t r i c t , c h e o s p i t e r à 4 0 S t a r t - u p e P m i i n n o v a t i v e i t a l i a n e e i n t e r n a z i o n a l i , o l t r e a l l ’ i n i z i a t i v a G r e e n J o b s & S k i l l s , d e d i c a t a a l l ’ i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o n e l s e t t o r e d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . N o v i t à d i E c o m o n d o 2 0 2 5 , u n a s e r i e d i t o u r t e m a t i c i s u p l a s t i c a , a c q u a , s u o l o e i n n o v a z i o n e , d i s p o n i b i l i i n i t a l i a n o e i n i n g l e s e , c o n o l t r e 5 0 0 p o s t i g r a t u i t i a l g i o r n o .