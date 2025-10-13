M i l a n o , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P r e n d e i l v i a d o m a n i a V i l l a E r b a d i C e r n o b b i o l a n u o v a e d i z i o n e d e l D i g i t a l i n n o v a t i o n f o r u m - C o m o L a k e 2 0 2 5 , i l s u m m i t i n t e r n a z i o n a l e o r g a n i z z a t o d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e , c h e r i u n i s c e p e r q u a t t r o g i o r n a t e P r e m i N o b e l , s c i e n z i a t i , l e a d e r i n d u s t r i a l i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e p e r d i s c u t e r e i l f u t u r o d e l d i g i t a l e , d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e l q u a n t u m c o m p u t i n g . I l a v o r i p a r t i r a n n o a l l e 9 c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l s i n d a c o d i C e r n o b b i o M a t t e o M o n t i e d i A n t o n i o F r a n c e s c h e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s , p r o m o t r i c e d e l F o r u m . S e g u i r a n n o i n t e r v e n t i i n t r o d u t t i v i d i A l b e r t o T r i p i ( C o n f i n d u s t r i a ) e d e l f i s i c o U g o M o s c h e l l a ( U n i v e r s i t à d e l l ’ I n s u b r i a ) , p r i m a d e l l e l e c t i o m a g i s t r a l i s d i G i a n F r a n c e s c o G i u d i c e ( C e r n ) , M a r c M é z a r d ( U n i v e r s i t é B o c c o n i ) e L u c i a n o M a i a n i , g i à p r e s i d e n t e d e l C n r e m e d a g l i a D i r a c . L a p r i m a s e s s i o n e p l e n a r i a , d e d i c a t a a ' R e t i e I n f r a s t r u t t u r e ' , v e d r à p r o t a g o n i s t i i v e r t i c i d i A l m a w a v e , I n w i t , A w s , G o o g l e , O p e n F i b e r , A c c e n t u r e , R e p l y , T i m , E i T o w e r s , B o l d y n N e t w o r k s , C l o u d e r a , A m a z o n e C e l l n e x I t a l i a , i n u n c o n f r o n t o g u i d a t o d a B a r b a r a C a r f a g n a ( R a i ) s u i n u o v i m o d e l l i d i c o n n e t t i v i t à e s u l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l ’ E u r o p a n e l r a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p t e c n o l o g i c a . N e l p o m e r i g g i o i l d i a l o g o t r a s c i e n z a e i m p r e s a s a r à a l c e n t r o d e l l e ' k e y n o t e l e c t u r e ' d e d i c a t e a l l a f i s i c a f o n d a m e n t a l e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l P r e m i o N o b e l p e r l a F i s i c a G e r a r d u s ’ t H o o f t , d i T h i b a u l t D a m o u r , M a r i a f e l i c i a D e L a u r e n t i s e a n c o r a M a i a n i , M é z a r d e G i u d i c e , c h e c h i u d e r a n n o l a g i o r n a t a c o n l a t a v o l a r o t o n d a ' D a l l a f i s i c a f o n d a m e n t a l e a l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i ' . U n u l t e r i o r e m o m e n t o d i a p p r o f o n d i m e n t o t e m a t i c o s a r à g a r a n t i t o d a l l a t a v o l a r o t o n d a ' F o r u m p a n e u r o p e o d e l l ’ i n d u s t r i a q u a n t i s t i c a ' m o d e r a t a d a A l e s s i o J a c o n a ( A n s a ) c o n F a b i o B e l t r a m ( S c u o l a N o r m a l e S u p e r i o r e ) , A l e s s a n d r o C u r i o n i ( I b m ) , A n t o n i o L a G a t t a ( P r e s i d e n z a d e l c o n s i g l i o d e i m i n i s t r i ) , T o m m a s o M a c r ì ( Q u E r a C o m p u t i n g ) , I r w a n O w e n ( D - W a v e ) e M a r c o P i s t o i a ( I o n Q ) . U n c o n f r o n t o p e r f a r e i l p u n t o s u l q u a n t u m c o m p u t i n g . T r a g l i i n t e r v e n t i i s t i t u z i o n a l i s o n o a t t e s i A l e s s i o B u t t i ( P r e s i d e n z a d e l c o n s i g l i o d e i m i n i s t r i ) , A d o l f o U r s o ( m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y ) e B r u n o F r a t t a s i ( d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a p e r l a c y b e r s i c u r e z z a n a z i o n a l e ) . A c c a n t o a l l e p l e n a r i e , C o m o L a k e a p r i r à a n c h e i l a v o r i d e l l e s e s s i o n i t e m a t i c h e p a r a l l e l e d e d i c a t e a f o t o n i c a e i n t e l l i g e n z a o t t i c a e m o b i l i t à e l e t t r i c a e s m a r t c i t i e s . I n q u e s t i p a n e l s i c o n f r o n t e r a n n o r a p p r e s e n t a n t i d i a z i e n d e c o m e E n e l , C e l l n e x I t a l i a , I n w i t e N t t D a t a , e a c c a d e m i c i d i I n s u b r i a , P o l i t e c n i c o d i M i l a n o e Q u E r a C o m p u t i n g . " C o m o L a k e è i l l u o g o i n c u i i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e r i c e r c a p o s s o n o d i a l o g a r e c o n c r e t a m e n t e s u l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e n e l l a v i t a r e a l e - s p i e g a A n t o n i o F r a n c e s c h e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e - . I l n o s t r o o b i e t t i v o è s u p e r a r e l a l o g i c a d e i c o n v e g n i a u t o r e f e r e n z i a l i e c o s t r u i r e u n o s p a z i o d i c o n f r o n t o a p e r t o , d o v e l a t e c n o l o g i a d i v e n t i m o t o r e d i i n c l u s i o n e , c r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à p e r l ’ E u r o p a e p e r i l P a e s e " . O r g a n i z z a t o d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e e p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s , C o m o L a k e 2 0 2 5 c o n f e r m a l a s u a v o c a z i o n e a p i a t t a f o r m a e u r o p e a d i c o n f r o n t o t r a s c i e n z a , e c o n o m i a e i s t i t u z i o n i , i n u n d i a l o g o c h e g u a r d a a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e q u a n t i s t i c a d e l p r o s s i m o d e c e n n i o . T u t t e l e i n f o r m a z i o n i s o n o d i s p o n i b i l i s u l s i t o u f f i c i a l e w w w . c o m o l a k e . i t .