M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i , a l l a p r e s e n z a d e l l e a u t o r i t à d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , d i E n z o P o l i , S i n d a c o d e l C o m u n e d i C a s n i g o , d i M i c h e l B e n e v e n t i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d e l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o e d i P i e r a n g e l o B e r t o c c h i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o U n i a c q u e , l a c e r i m o n i a d i p o s a d e l l a p r i m a p i e t r a d e l n u o v o i m p i a n t o p e r l a s o r g e n t e N o s s a n a , l a p i ù i m p o r t a n t e f o n t e d e l l a P r o v i n c i a d i B e r g a m o e u n a d e l l e p r i n c i p a l i d e l l a L o m b a r d i a . S a n p e l l e g r i n o , a z i e n d a d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e d e l l e a c q u e m i n e r a l i e d e l l e b i b i t e n o n a l c o l i c h e , s o s t i e n e - c o n u n i n v e s t i m e n t o p a r i a 1 1 m i l i o n i d i e u r o - l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ o p e r a c h e , u n a v o l t a c o m p l e t a t a , s a r à d o n a t a a U n i a c q u e , s o c i e t à c h e g e s t i s c e i l s e r v i z i o i d r i c o i n t e g r a t o d e l l a p r o v i n c i a d i B e r g a m o , e s a r à u t i l i z z a t a a b e n e f i c i o d e l l a c o l l e t t i v i t à . I l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e n e l l ’ a p p r o c c i o g l o b a l e d e l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o , c h e s i c o n c r e t i z z a i n a z i o n i e i n v e s t i m e n t i m i r a t i a l i v e l l o l o c a l e p e r l a p r o t e z i o n e d e l l ’ a c q u a , r i s o r s a p r o f o n d a m e n t e l e g a t a a l t e r r i t o r i o e a l s u o t e s s u t o e c o n o m i c o . L ’ o p e r a d i N o s s a n a è p a r t e d i u n p i a n o d i 4 0 m i l i o n i d i e u r o , a v v i a t o d a l 2 0 2 0 , p e r l a p r o t e z i o n e d e i b a c i n i i d r i c i e d e l l a b i o d i v e r s i t à e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i i n c u i è p r e s e n t e . L ’ i m p i a n t o p e r l a g e s t i o n e d e l l a s o r g e n t e N o s s a n a n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i o t t i m i z z a r e l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a e g a r a n t i r e u n a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o c o s t a n t e a i c o m u n i b e r g a m a s c h i a n c h e i n o c c a s i o n e d i p r e c i p i t a z i o n i p a r t i c o l a r m e n t e a b b o n d a n t i o d i e v e n t i a t m o s f e r i c i e c c e z i o n a l i , c h e p o s s o n o i n f l u i r e s u l l a s u a d i s p o n i b i l i t à . I n t a l m o d o s i e v i t e r à d i a t t i v a r e p o z z i s u p p l e m e n t a r i p e r e f f e t t u a r e p r e l i e v i a g g i u n t i v i d i a c q u a d i f a l d a . I l a v o r i d i r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o i m p i a n t o , c h e s o r g e r à a l l ’ i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o d e l C o m u n e d i C a s n i g o , v e r r a n n o u l t i m a t i e n t r o i l 2 0 2 6 . L a s o r g e n t e N o s s a n a , c h e s e r v e u n b a c i n o d i o l t r e 3 1 5 . 0 0 0 p e r s o n e , h a u n a p o r t a t a d i c i r c a 8 0 0 l i t r i a l s e c o n d o : g r a z i e a l n u o v o i m p i a n t o , s a r à p o s s i b i l e g e s t i r e a n c h e i n o c c a s i o n e d i p r e c i p i t a z i o n i e c c e z i o n a l i c i r c a 4 3 0 l i t r i a l s e c o n d o , c o r r i s p o n d e n t i a u n v o l u m e c o m p l e s s i v o d i 3 , 8 m i l i o n i d i m e t r i c u b i a l l ’ a n n o . I n q u e s t o m o d o s i a s s i c u r e r à l a c o n t i n u i t à d i u n s e r v i z i o e s s e n z i a l e , c o n t r i b u e n d o a l l a t u t e l a e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d i u n a r i s o r s a p r e z i o s a p e r i l t e r r i t o r i o . “ L a g e s t i o n e r e s p o n s a b i l e e s o s t e n i b i l e d e l l ’ a c q u a è p a r t e i n t e g r a n t e d e l n o s t r o D N A , p e r q u e s t o s t i a m o i n v e s t e n d o i n p r o g e t t i a b e n e f i c i o n o n s o l o d e i n o s t r i s i t i , m a c h e c o i n v o l g o n o p e r e s t e s o i t e r r i t o r i i n c u i o p e r i a m o . – h a d i c h i a r a t o M i c h e l B e n e v e n t i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d e l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o . – L a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ i m p i a n t o p e r l a s o r g e n t e N o s s a n a r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o d i u n p r o g e t t o g l o b a l e c h e i l n o s t r o G r u p p o s t a p o r t a n d o a v a n t i p e r r i g e n e r a r e i c i c l i i d r o l o g i c i d e i t e r r i t o r i i n c u i s i a m o p r e s e n t i , a i u t a n d o a c o n t r a s t a r e g l i e f f e t t i d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i . I n o g n i t e r r i t o r i o v o g l i a m o c o n t r i b u i r e a p o r t a r e a v a n t i u n i m p e g n o c o m u n e e c o n d i v i s o c o n l e r e a l t à l o c a l i , m e t t e n d o a s i s t e m a e s p e r i e n z e g i à a v v i a t e , e s v i l u p p a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e . Q u e s t ’ o p e r a è u n p a s s o i m p o r t a n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e p e r c h é c o n s e n t i r à d i o t t i m i z z a r e l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a s o r g i v a e g a r a n t i r à c o n t i n u i t à n e l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o a n c h e i n c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e p a r t i c o l a r m e n t e c o m p l i c a t e ” . ' ' S i a m o c o n v i n t i c h e i l f u t u r o d e l s e r v i z i o i d r i c o p a s s i a n c h e a t t r a v e r s o l a c a p a c i t à d i c o s t r u i r e a l l e a n z e s o l i d e t r a r e a l t à p u b b l i c h e e p r i v a t e , f o n d a t e s u l l a r e s p o n s a b i l i t à c o m u n e e s u l l a v o l o n t à d i g e n e r a r e v a l o r e c o n d i v i s o . – h a d i c h i a r a t o P i e r a n g e l o B e r t o c c h i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o U n i a c q u e – L a p o s a d e l l a p r i m a p i e t r a d i q u e s t o i m p i a n t o r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e c o n c r e t o d i c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a S a n p e l l e g r i n o e U n i a c q u e p o s s a t r a d u r s i i n u n b e n e f i c i o r e a l e p e r l a c o m u n i t à : u n ’ i n f r a s t r u t t u r a i n n o v a t i v a c h e m i g l i o r e r à u l t e r i o r m e n t e l a q u a l i t à d e l l ’ a c q u a e r a f f o r z e r à l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a g e s t i o n e . D e s i d e r o r i n g r a z i a r e S a n p e l l e g r i n o p e r a v e r s c e l t o d i i n v e s t i r e i n u n p r o g e t t o c h e g u a r d a a l f u t u r o d e i c i t t a d i n i e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . Q u a n d o p a r l i a m o d i s o s t e n i b i l i t à i n t e n d i a m o n o n s o l o l ’ e f f i c i e n z a e l ’ i n n o v a z i o n e d e i p r o c e s s i , m a a n c h e l ’ i m p e g n o a p r o t e g g e r e l e r i s o r s e n a t u r a l i e a r e s t i t u i r e a i c i t t a d i n i s e r v i z i c a p a c i d i d u r a r e n e l t e m p o . È i n q u e s t a d i r e z i o n e c h e v o g l i a m o c o n t i n u a r e a l a v o r a r e : f a r e d e l l a s i n e r g i a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o u n o s t r u m e n t o c a p a c e d i t u t e l a r e l a r i s o r s a p i ù p r e z i o s a e c o s t r u i r e u n f u t u r o i n c u i l ’ a c q u a r i m a n g a u n b e n e s i c u r o , a c c e s s i b i l e e c o n d i v i s o p e r t u t t i ' ' . “ S i a m o f e l i c i d i o s p i t a r e s u l t e r r i t o r i o d e l n o s t r o C o m u n e u n ’ o p e r a d i p u b b l i c a u t i l i t à c o m e l ’ i m p i a n t o p e r l a s o r g e n t e N o s s a n a . Q u e s t o p r o g e t t o s a r à a s e r v i z i o d i u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a P r o v i n c i a d i B e r g a m o , p e r c h é q u e s t a s o r g e n t e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p r i n c i p a l i f o n t i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r o p o t a b i l e e a l i m e n t a c i r c a i l 6 0 % d e i n o s t r i c o m u n i . I l l a v o r o c o n g i u n t o t r a p r o g e t t i s t i , c o m m i s s i o n i c o m u n a l i c o m p e t e n t i i n m a t e r i a d i a m b i e n t e , e d i l i z i a e u r b a n i s t i c a , S a n p e l l e g r i n o e U n i a c q u e p e r m e t t e r à d i r e a l i z z a r e u n ’ o p e r a p e r f e t t a m e n t e i n t e g r a t a n e l c o n t e s t o a m b i e n t a l e . D e s i d e r o q u i n d i e s p r i m e r e i l m i o s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o a S a n p e l l e g r i n o e U n i a c q u e p e r a v e r s c e l t o i l n o s t r o t e r r i t o r i o p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o i m p i a n t o . Q u e s t o p r o g e t t o d i m o s t r a c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s e t t o r e p u b b l i c o e p r i v a t o p e r u n o b i e t t i v o c o m u n e p o s s a p o r t a r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o a l b e n e s s e r e d e l l a c o l l e t t i v i t à ” - h a d i c h i a r a t o E n z o P o l i , S i n d a c o d e l C o m u n e d i C a s n i g o .