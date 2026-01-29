R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i S a s s a r i s e g n a i l p a s s o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e n e l N o r d S a r d e g n a . C o n i l l a n c i o d e l p r o g e t t o p l u r i e n n a l e ' C a m e r a d e l F u t u r o ' , r e a l i z z a t o i n s i n e r g i a c o n I n f o C a m e r e , l ’ E n t e c a m e r a l e n o n s i l i m i t a a u n a g g i o r n a m e n t o t e c n o l o g i c o , m a i n a u g u r a u n n u o v o m o d e l l o d i s e r v i z i o p u b b l i c o . L ' o b i e t t i v o è d u p l i c e : a b b a t t e r e l e b a r r i e r e b u r o c r a t i c h e p e r l e i m p r e s e e r e n d e r e i p r o c e s s i i n t e r n i u n m o d e l l o d i e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à . A p a r t i r e d a o g g i , l ' o p e r a t i v i t à d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i S a s s a r i s i s p o s t a i n u n a m b i e n t e d i g i t a l e u n i c o , e v o l u t o e d i s p o n i b i l e e d o p e r a t i v o , s e m p r e . I l n u o v o p o r t a l e w e b n o n è s o l o u n a v e t r i n a , m a u n v e r o h u b o p e r a t i v o m u l t i c a n a l e . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o n " J a n a s " . I l f u l c r o d e l l ' a s s i s t e n z a i m m e d i a t a è i l c h a t b o t J a n a s . B a s a t o s u a l g o r i t m i a v a n z a t i d i I a , J a n a s è i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e i l l i n g u a g g i o n a t u r a l e e f o r n i r e r i s p o s t e a t t i n t e d i r e t t a m e n t e d a l l e b a n c h e d a t i u f f i c i a l i d e l s i s t e m a c a m e r a l e . L a s u a o p e r a t i v i t à v a o l t r e l ' i n f o r m a z i o n e : J a n a s p u ò i n d i r i z z a r e l ' u t e n t e d i r e t t a m e n t e a l l a p r e n o t a z i o n e d i a p p u n t a m e n t i o a l l ' a v v i o d i p r a t i c h e s u i S e r v i z i O n l i n e , g a r a n t e n d o s u p p o r t o a n c h e d a d i s p o s i t i v i m o b i l e i n q u a l s i a s i m o m e n t o d e l l a g i o r n a t a . S e r v i z i o n l i n e : z e r o e r r o r i , m a s s i m a s i c u r e z z a . L a n u o v a p i a t t a f o r m a p e r l ' i n v i o d e l l e p r a t i c h e è p r o g e t t a t a p e r g u i d a r e l ' u t e n t e p a s s o d o p o p a s s o , r i d u c e n d o d r a s t i c a m e n t e i l r i s c h i o d i e r r o r i f o r m a l i e s c a r t i d ' u f f i c i o . I l s i s t e m a i n c l u d e m e s s a g g i s t i c a d i r e t t a c o n l ' o p e r a t o r e c a m e r a l e e p a g a m e n t i d i g i t a l i i n t e g r a t i . I p r i m i s e r v i z i a t t i v i r i g u a r d a n o s e t t o r i c r u c i a l i : E s a m i M e d i a t o r i : G e s t i o n e i n t e g r a l e d e l l e d o m a n d e p e r l e s e s s i o n i a b i l i t a n t i d e g l i a g e n t i d ' a f f a r i ; D i r i t t o A n n u a l e : I n v i o t e l e m a t i c o d i r i c h i e s t e d i r i m b o r s o , v e r i f i c h e d i p o s i z i o n i d e b i t o r i e e a s s i s t e n z a d e d i c a t a ; C a n c e l l a z i o n e P r o t e s t i : P r o c e d u r a s e m p l i f i c a t a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e i s t a n z e p o s t - r i a b i l i t a z i o n e . L o s p o r t e l l o r e m o t o e l a g e s t i o n e a p p u n t a m e n t i . L ' i n n o v a z i o n e p i ù s i g n i f i c a t i v a s u l p i a n o o p e r a t i v o è i l n u o v o s i s t e m a d i S p o r t e l l o R e m o t o . N o n s i t r a t t a d i u n a s e m p l i c e v i d e o c h i a m a t a , m a d i u n ' a r e a d i l a v o r o v i r t u a l e d o v e u t e n t e e f u n z i o n a r i o c a m e r a l e p o s s o n o s c a m b i a r s i d o c u m e n t i i n t e m p o r e a l e , c o m p i l a r e m o d u l i i n m o d a l i t à c o n d i v i s a e p e r f e z i o n a r e p a g a m e n t i c o n t e s t u a l i . Q u e s t o s t r u m e n t o a z z e r a l e d i s t a n z e f i s i c h e , g a r a n t e n d o l a s t e s s a e f f i c a c i a d e l l ' i n c o n t r o i n p r e s e n z a c o n i l v a n t a g g i o d e l l a f l e s s i b i l i t à d i g i t a l e . A t t u a l m e n t e , o t t o u f f i c i s t r a t e g i c i s o n o g i à o p e r a t i v i c o n a g e n d e d i g i t a l i d e d i c a t e : R e g i s t r o I m p r e s e e D i r i t t o A n n u a l e ( e n t r a m b i c o n o p z i o n e S p o r t e l l o R e m o t o c o m p l e t o ) ; R u o l o C o n d u c e n t i e F i r m e D i g i t a l i ; A r t i g i a n a t o e C a r t e T a c h i g r a f i c h e ; V i s u r e , C e r t i f i c a t i e V i d i m a z i o n i ; R e n t r i : S u p p o r t o o p e r a t i v o p e r i l n u o v o R e g i s t r o d i c a r i c o e s c a r i c o r i f i u t i , f o n d a m e n t a l e p e r l a c o n f o r m i t à a m b i e n t a l e d e l l e i m p r e s e . I l p r o g e t t o n a s c e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a d i g i t a l i z z a z i o n e s i a i l m o t o r e p r i m a r i o d e l l a c o m p e t i t i v i t à t e r r i t o r i a l e . A t a l p r o p o s i t o , i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o , S t e f a n o V i s c o n t i , h a d e l i n e a t o c h i a r a m e n t e l a r o t t a d e l l ' E n t e : “ C o n q u e s t a i n i z i a t i v a l a C a m e r a d i c o m m e r c i o s i c o n f e r m a n e l r u o l o d i a g e n z i a d i i n n o v a z i o n e s u l t e r r i t o r i o , a d i s p o s i z i o n e d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o p e r f a c i l i t a r e i l p e r c o r s o v e r s o l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . U n p e r c o r s o c h e i l n o s t r o E n t e h a a v v i a t o o r m a i d a t e m p o c o n l a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d i n u m e r o s i s e r v i z i e p i a t t a f o r m e a b e n e f i c i o d i i m p r e n d i t r i c i e i m p r e n d i t o r i , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e i s t i t u z i o n i m o d e r n e e d e f f i c i e n t i s i a n o u n d r i v e r e s s e n z i a l e p e r s u p p o r t a r e l e P m i i n q u e s t a p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e c h e p r i m a d i e s s e r e t e c n o l o g i c a è c u l t u r a l e ” . S u l l a s t e s s a l i n e a , i l S e g r e t a r i o G e n e r a l e , P i e t r o E s p o s i t o , h a e v i d e n z i a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t e c n i c a e d e l l ' a s c o l t o a t t i v o : “ G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i I n f o C a m e r e , a t t r a v e r s o q u e s t o p r o g e t t o , p u n t i a m o a f a r c r e s c e r e l a c u l t u r a d e l l ’ i n n o v a z i o n e e l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i d e l l ’ E n t e a v a n t a g g i o d e l l e i m p r e s e e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . I l t r a t t o d i s t r a d a c h e i n a u g u r i a m o o g g i v e d r à l a p r o g r e s s i v a a d o z i o n e d i u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i s e r v i z i d i g i t a l i m i r a t i a m i g l i o r a r e i l d i a l o g o c o n g l i u t e n t i p e r r a c c o g l i e r e d a l l e i m p r e s e s t e s s e l e i n d i c a z i o n i p i ù u t i l i p e r c r e s c e r e i n s i e m e , s f r u t t a n d o l e e v o l u z i o n i n o r m a t i v e i n t e m a d i d i g i t a l i z z a z i o n e e d i n n o v a z i o n e d e l l a P a ” . P e r i l D i r e t t o r e G e n e r a l e d i I n f o C a m e r e , P a o l o G h e z z i " I l d i g i t a l e n o n è u n ’ o p z i o n e m a u n a n e c e s s i t à . G r a z i e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , a b i l i t i a m o l e C a m e r e d i c o m m e r c i o a e s s e r e s e m p r e p i ù u n a l l e a t o d e l l e i m p r e s e , p e r a i u t a r l e a r e c u p e r a r e i l g a p d i g i t a l e v e r s o i c o m p e t i t o r d i a l t r i p a e s i . I n f o C a m e r e è s a l d a m e n t e s u q u e s t a f r o n t i e r a a n c h e c o n a l t r e i n i z i a t i v e c o n c r e t e , c o m e l ’ a p p i m p r e s a i t a l i a . U n o s t r u m e n t o c h e p o r t a g r a t u i t a m e n t e s u l l o s m a r t p h o n e d e l l ' i m p r e n d i t o r e t u t t i i d a t i c h e l o r i g u a r d a n o : d a l c e r t i f i c a t o d i i s c r i z i o n e a l l a v i s u r a , a l b i l a n c i o a n c h e i n p i ù l i n g u e . Q u a s i 3 0 m i l a i m p r e s e s a s s a r e s i , o l t r e l a m e t à d i q u e l l e r e g i s t r a t e , a d e r i s c o n o g i à a q u e s t o s e r v i z i o v i a w e b e i l 3 7 % d i e s s e l o f a a t t r a v e r s o l ’ a p p ” . " C a m e r a d e l F u t u r o " r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l e n e c e s s i t à d e l l e P m i , c h e c o s t i t u i s c o n o l ' o s s a t u r a d e l l ' e c o n o m i a l o c a l e . R e n d e n d o l ' a m m i n i s t r a z i o n e p i ù t r a s p a r e n t e e r i d u c e n d o g l i o n e r i b u r o c r a t i c i , l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i S a s s a r i s i p o n e c o m e p a r t n e r s t r a t e g i c o p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e l N o r d S a r d e g n a , t r a s f o r m a n d o l a t e c n o l o g i a i n u n b e n e c o m u n e a c c e s s i b i l e a t u t t i .