M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M a d e e x p o 2 0 2 5 , i l p i ù a u t o r e v o l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a , i n p r o g r a m m a a F i e r a M i l a n o d a l 1 9 a l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 s i p r e p a r a a r i d e f i n i r e i c o n f i n i d e l s e t t o r e , c o n u n ’ e d i z i o n e c a r i c a d i n o v i t à , p r o t a g o n i s t i i n t e r n a z i o n a l i , a l l e a n z e s t r a t e g i c h e e c o n t e n u t i a d a l t i s s i m o v a l o r e a g g i u n t o . I n u n c o n t e s t o c h e p r e m i a l a v i s i o n e e l a p r o g e t t u a l i t à , M a d e e x p o 2 0 2 5 è i n g r a d o d i i n t e r c e t t a r e e s o s t e n e r e i s e g n a l i p i ù d i n a m i c i d e l m e r c a t o . S e c o n d o l e a n t i c i p a z i o n i d e l R a p p o r t o c o n g i u n t u r a l e 2 0 2 5 , e l a b o r a t e d a C r e s m e , d o p o i l f o r t e i m p u l s o t r a i n a t o d a g l i i n c e n t i v i c o m e i l S u p e r b o n u s , n e l 2 0 2 5 g l i i n v e s t i m e n t i i n c o s t r u z i o n i s o n o d e s t i n a t i a c o n t r a r s i a v a l o r i c o r r e n t i d e l 2 , 5 % , d o p o i l - 3 , 3 % d e l l o s c o r s o a n n o . P e r f o r m a n c e f r u t t o d i u n c a l o d e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e n e l l ’ o r d i n e d e l 1 5 % n e l 2 0 2 4 e d e l 1 6 % n e l 2 0 2 5 , a f r o n t e d i u n a c r e s c i t a d e l l e o p e r e p u b b l i c h e d e l 1 5 , 6 % n e l 2 0 2 4 e d e l l ’ 1 1 % n e l 2 0 2 5 . O r g a n i z z a t o d a M a d e e v e n t i , s o c i e t à d i F i e r a M i l a n o e F e d e r l e g n o A r r e d o E v e n t i , M a d e e x p o n a s c e p e r r i s p o n d e r e a u n a n e c e s s i t à c o n c r e t a : o f f r i r e u n a p i a t t a f o r m a e v o l u t a d o v e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e c u l t u r a d e l c o s t r u i r e s i f o n d o n o i n u n ’ u n i c a v i s i o n e . L a m a n i f e s t a z i o n e c o n f e r m a i l s u o i m p i a n t o e s p o s i t i v o s u d d i v i s o i n d u e g r a n d i a r e e : S a l o n e I n v o l u c r o e S a l o n e C o s t r u z i o n i . Q u a t t r o p a d i g l i o n i e 6 2 5 a z i e n d e a n i m e r a n n o l ’ e v e n t o , d i c u i i l 2 3 % s t r a n i e r e i n r a p p r e s e n t a n z a d i 5 0 P a e s i . T r a i m e r c a t i p i ù r a p p r e s e n t a t i f i g u r a n o G e r m a n i a , S p a g n a , R o m a n i a , P o l o n i a e C i n a . O l t r e a g r a n d i r i e n t r i n e l l a f i l i e r a d e l l ’ a l l u m i n i o , M a d e E x p o 2 0 2 5 v e d r à i l d e b u t t o d i n u o v e r e a l t à d ’ e c c e l l e n z a n e i s e r r a m e n t i e n e l l ’ o u t d o o r , n e i s i s t e m i c o s t r u t t i v i i n n o v a t i v i e n e i m a t e r i a l i p e r f o r m a n t i p e r l ’ e d i l i z i a . U n s e g n a l e c h i a r o e p o t e n t e : i l m e r c a t o r i c o n o s c e l a m a n i f e s t a z i o n e c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r v i s i o n e , c o n t e n u t i e i m p a t t o . M a d e e x p o a t t r a e c h i v u o l e c o n t a r e , e a g g r e g a c h i v u o l e p r o g e t t a r e e c o s t r u i r e , d a v v e r o , i l f u t u r o d e l s e t t o r e . A s o s t e g n o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , l a c o l l a b o r a z i o n e c o n I c e - A g e n z i a c h e s o s t i e n e u n a r t i c o l a t o b u y e r p r o g r a m v o l t o a f a v o r i r e l ’ i n c o m i n g d e i p i ù i m p o r t a n t i o p e r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i . G r a z i e a n c h e a q u e s t a i n i z i a t i v a , s a r a n n o o s p i t a t i o l t r e 1 5 0 b u y e r p r o v e n i e n t i d a 5 0 P a e s i , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u E u r o p a m a a n c h e U s a , E m i r a t i A r a b i U n i t i , C a n a d a e T u n i s i a . P i ù c h e u n a f i e r a , M a d e e x p o è u n ’ i n t e l l i g e n z a c o l l e t t i v a c h e a l i m e n t a c u l t u r a p r o g e t t u a l e e s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e . C o n i l s u p p o r t o d i k n o w l e d g e p a r t n e r d i r i l i e v o c o m e i l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o e C r e s m e , l a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n f e r m a u n a p i a t t a f o r m a d i p e n s i e r o , c a p a c e d i g e n e r a r e i n s i g h t , s c e n a r i e v o l u t i v i e s t r u m e n t i o p e r a t i v i p e r t u t t a l a f i l i e r a . A M a d e E x p o s i i n c o n t r a n o s a p e r e t e c n i c o e v i s i o n e s i s t e m i c a , r i c e r c a e i m p r e s a a n c h e g r a z i e a l l e p a r t n e r s h i p c o n l e p i ù p r e s t i g i o s e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a c o m e U n i c m i , F e d e r p a r q u e t , C o n f a r t i g i a n a t o , C o n f p r o f e s s i o n i , C o n p a v i p e r , A n i t e A s s o r e s t a u r o . C o m p l e t a n o i l q u a d r o d e l l e c o l l a b o r a z i o n i F o n d a z i o n e E u c e n t r e , C o l l e g i o d e g l i i n g e g n e r i e a r c h i t e t t i d i M i l a n o , F o n d a z i o n e d e l l ’ O r d i n e d e g l i a r c h i t e t t i , p i a n i f i c a t o r i , p a e s a g g i s t i e c o n s e r v a t o r i d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o , A n c i - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e C o m u n i i t a l i a n i , A n c e L o m b a r d i a e G r e e n B u i l d i n g C o u n c i l I t a l i a . P r o p r i o g r a z i e a q u e s t e s i n e r g i e , M a d e e x p o 2 0 2 5 d e d i c a u n f o c u s s p e c i f i c o a l l a ' s i c u r e z z a d e l c o s t r u i t o ' , u n t e m a c r u c i a l e p e r i l f u t u r o d e l l e c i t t à , c o n i n c o n t r i , t a v o l e r o t o n d e e t e s t i m o n i a n z e c h e e s p l o r a n o l a p r e v e n z i o n e s i s m i c a , l a r e s i l i e n z a s t r u t t u r a l e e l a m a n u t e n z i o n e i n t e l l i g e n t e d e l p a t r i m o n i o e d i l i z i o . U n i m p e g n o c o n c r e t o p e r d i f f o n d e r e c u l t u r a t e c n i c a e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e n e l p r o g e t t a r e e c o s t r u i r e i n s i c u r e z z a . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a r i n n o v a t a p r e s e n z a d i F e l - F e s t i v a l d e l l ’ e d i l i z i a l e g g e r a r a p p r e s e n t a u n v a l o r e a g g i u n t o d i g r a n d e r i l e v a n z a p o r t a n d o i n f i e r a l ’ u n i c o e v e n t o n a z i o n a l e v e r t i c a l m e n t e d e d i c a t o a l m o n d o d e l c o l o r e i n e d i l i z i a , a l l a f e r r a m e n t a p r o f e s s i o n a l e e a l m a g a z z i n o e d i l e . L a c o m p r e s e n z a d i M a d e e x p o e F e l c r e a u n e c o s i s t e m a s i n e r g i c o : d a u n l a t o l a g r a n d e p i a t t a f o r m a i n t e r n a z i o n a l e p e r a r c h i t e t t u r a , c o s t r u z i o n i e i n n o v a z i o n e ; d a l l ’ a l t r o u n e v e n t o v e r t i c a l e e s p e c i a l i z z a t o , c h e i n t e r c e t t a l e e s i g e n z e c o n c r e t e d i c h i o p e r a q u o t i d i a n a m e n t e n e i c a n t i e r i . M a d e e x p o p a r l a a l m o n d o e l o f a c o n a u t o r e v o l e z z a . I n l i n e a c o n i p r i n c i p i d e l N e w e u r o p e a n B a u h a u s ( N e b ) , i l m o v i m e n t o p r o m o s s o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r u n ’ a r c h i t e t t u r a s o s t e n i b i l e c h e i n v i t a p r o g e t t i s t i , a r c h i t e t t i , i n g e g n e r i e c o s t r u t t o r i a r i p e n s a r e g l i s p a z i i n c h i a v e d i s o s t e n i b i l i t à , b e l l e z z a e i n c l u s i v i t à , l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s a r à p r o f o n d a m e n t e c o n n e s s a a i g r a n d i t e m i i n t e r n a z i o n a l i . T u t t i g l i e v e n t i d i M a d e E x p o s a r a n n o a c c o m u n a t i d a i v a l o r i d e l N e b : S o s t e n i b i l i t à , c o n i n c o n t r i d e d i c a t i a i m a t e r i a l i i n n o v a t i v i , a l c i c l o d i v i t a d e g l i e d i f i c i e a l l e n u o v e p r a t i c h e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e ; B e l l e z z a , c o n u n f o c u s s u d e s i g n , c o m f o r t a b i t a t i v o e q u a l i t à a r c h i t e t t o n i c a , p e r s o t t o l i n e a r e i l v a l o r e e s t e t i c o e c u l t u r a l e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a e I n c l u s i v i t à , c o n r i f l e s s i o n i s u a c c e s s i b i l i t à , d i v e r s i t à e c o e s i o n e s o c i a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i m m a g i n a r e s p a z i u r b a n i e a b i t a t i v i c a p a c i d i r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i t u t t i . I n q u e s t ’ a m b i t o e a g l i s t e s s i p r i n c i p i a c u i s i i s p i r a i l N e b , n a s c e l a p r i m a e d i z i o n e d e l M a d e S u s t a i n a b i l i t y P r i z e ; u n p r e s t i g i o s o r i c o n o s c i m e n t o e u n ’ i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a s c i e n t i f i c a e c u l t u r a l e , i d e a t o g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , p e r p r e m i a r e l e a z i e n d e e s p o s i t r i c i c h e s i d i s t i n g u o n o n e l l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i . I l p a l i n s e s t o d i M a d e E x p o s i c o n f e r m a u n a p i a t t a f o r m a d i d i a l o g o a p e r t a e d i n a m i c a , c a p a c e d i u n i r e m e r c a t o e v i s i o n e , t r a d i z i o n e e f u t u r o . G l i a p p u n t a m e n t i i n p r o g r a m m a o f f r i r a n n o a i p r o f e s s i o n i s t i n o n s o l o o c c a s i o n i d i a g g i o r n a m e n t o , m a a n c h e e s p e r i e n z e c u l t u r a l i c h e v a l o r i z z a n o l a c o s t r u z i o n e c o m e m o t o r e d i p r o g r e s s o s o c i a l e . T u t t i g l i e v e n t i s a r a n n o a r t i c o l a t i a t t o r n o a t r e g r a n d i f i l o n i t e m a t i c i - s o s t e n i b i l i t à , i n c l u s i v i t à e b e l l e z z a - e r e a l i z z a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n p a r t n e r e d i t o r i a l i , f o n d a z i o n i , a s s o c i a z i o n i e c e n t r i d i r i c e r c a . T r a i m o m e n t i p i ù a t t e s i , u n e v e n t o s p e c i a l e s a r à d e d i c a t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e d e i p a d i g l i o n i d i F i e r a M i l a n o i n v e n u e o l i m p i c h e , u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r a p p r o f o n d i r e c o m e g l i s p a z i e s p o s i t i v i s i s t i a n o a d a t t a n d o a l l e n u o v e f u n z i o n i l e g a t e a i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . A c c a n t o a q u e s t o t e m a , p i ù i n g e n e r a l e s p a z i o , a l l e p r o s p e t t i v e p i ù a t t u a l i d e l d e s i g n e d e l l a p r o g e t t a z i o n e , c o n a p p r o f o n d i m e n t i d e d i c a t i a g l i a r c h i t e t t i e a i p r o g e t t i s t i , i n u n c o n f r o n t o s u l l e t e n d e n z e e s t e t i c h e e f u n z i o n a l i c h e s t a n n o r i d i s e g n a n d o i l s e t t o r e ; u n f o c u s s a r à r i s e r v a t o a n c h e a i n u o v i s c e n a r i s o c i a l i l e g a t i a l s e n i o r h o u s i n g , c o n r i f l e s s i o n i s u l l a q u e s t i o n e a b i t a t i v a p e r l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a e s u l l e s o l u z i o n i p r o g e t t u a l i c h e r i s p o n d o n o a l l e e s i g e n z e d i i n c l u s i o n e e q u a l i t à d e l l a v i t a . N o n m a n c h e r a n n o a g g i o r n a m e n t i s u g l i s v i l u p p i t e c n o l o g i c i p i ù r i l e v a n t i e m o m e n t i d e d i c a t i a l B i m ( B u i l d i n g i n f o r m a t i o n m o d e l i n g ) , s t r u m e n t o s e m p r e p i ù c e n t r a l e p e r l ’ i n n o v a z i o n e d e i p r o c e s s i c o s t r u t t i v i e l a g e s t i o n e d i g i t a l e d e l l ’ a m b i e n t e c o s t r u i t o . U n c a p i t o l o a p a r t e m e r i t a l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . L ' i n s p i r a t i o n a l t a l k ' A i a r c h i t e c t u r a l i n t e l l i g e n c e ' , i n p r o g r a m m a i l 2 0 n o v e m b r e a F i e r a M i l a n o , v e d r à p r o t a g o n i s t i i g u r u d e l l ’ i n n o v a z i o n e e l a c o m m u n i t y i n t e r n a z i o n a l e d i a r c h i t e t t i e i n g e g n e r i . D a i d r o n i a l l a p r o g e t t a z i o n e g e n e r a t i v a , d a l l a m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a a l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a s u p p l y c h a i n , f i n o a i m o d e l l i d i s o s t e n i b i l i t à , l ’ A i s t a r i v o l u z i o n a n d o i l m o n d o d e l l e c o s t r u z i o n i . I l m e r c a t o g l o b a l e d e l l ’ A i i n e d i l i z i a è p r o n t o a d e c o l l a r e , a p r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e m a a n c h e i n t e r r o g a t i v i s u l r u o l o d e l l a c r e a t i v i t à u m a n a i n u n c o n t e s t o i n c u i i l d i g i t a l e a v a n z a c o n f o r z a . L ’ i n c o n t r o o f f r i r à u n a p a n o r a m i c a s u p r o g e t t i g i à r e a l i z z a t i e s u l l e e s p l o r a z i o n i d i g i t a l i p i ù e s t r e m e , a f f r o n t a n d o d o m a n d e c r u c i a l i : C o m e l ’ A i s t a r i s c r i v e n d o l e r e g o l e d e l l a p r o g e t t a z i o n e ? Q u a l i o p p o r t u n i t à o f f r e p e r m i g l i o r a r e g l i s p a z i d e l f u t u r o ? Q u a l e r u o l o r i m a n e a l g e n i o c r e a t i v o d i d e s i g n e r , a r t i s t i e a r c h i t e t t i ? U n a p p u n t a m e n t o i m p e r d i b i l e p e r e s p l o r a r e l ’ a f f a s c i n a n t e i n t e r s e z i o n e t r a t e c n o l o g i a e c r e a t i v i t à , c h e s e g n e r à u n o d e i m o m e n t i p i ù a t t e s i d i M a d e e x p o 2 0 2 5 . U n u l t e r i o r e e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 è M i b a - M i l a n i n t e r n a t i o n a l b u i l d i n g a l l i a n c e , l a p i a t t a f o r m a i n t e r n a z i o n a l e c h e r i u n i s c e i n u n u n i c o e c o s i s t e m a q u a t t r o m a n i f e s t a z i o n i l e a d e r n e i r i s p e t t i v i a m b i t i : G e e - G l o b a l e l e v a t o r e x h i b i t i o n , M a d e E x p o , S m a r t b u i l d i n g e x p o e S i c u r e z z a . G r a z i e a q u e s t a s i n e r g i a , M i b a r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à u n i c a p e r p r o f e s s i o n i s t i e a z i e n d e d i a c c e d e r e a u n ’ o f f e r t a c o m p l e t a d i t e c n o l o g i e , m a t e r i a l i e s o l u z i o n i c a p a c i d i g u i d a r e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e d i e d i f i c i e c i t t à . M i b a a m p l i f i c a l a p o r t a t a d i M a d e E x p o , r e n d e n d o l a p a r t e i n t e g r a n t e d i u n p r o g e t t o p i ù a m p i o , i n n o v a t i v o e i n t e r n a z i o n a l e , c h e c o n i u g a v i s i o n e o l i s t i c a e c o n c r e t e z z a d i m e r c a t o .