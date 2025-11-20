M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ' A r t i g i a n o i n f i e r a ' r a g g i u n g e l a s u a 3 0 e s i m a e d i z i o n e e s i c o n f e r m a l a p i ù g r a n d e v e t r i n a m o n d i a l e d e d i c a t a a l l e a r t i e a i m e s t i e r i . I p a d i g l i o n i d i F i e r a m i l a n o R h o s i t r a s f o r m e r a n n o i n u n c r o c e v i a u n i c o d i c u l t u r e , t r a d i z i o n i e t a l e n t i . D a l 6 a l 1 4 d i c e m b r e 2 0 2 5 , p e r n o v e g i o r n i c o n s e c u t i v i , c o n o r a r i o c o n t i n u a t o d a l l e 1 0 . 0 0 a l l e 2 2 . 3 0 e i n g r e s s o g r a t u i t o c o n p a s s , M i l a n o a c c o g l i e r à i l M o n d o e l ’ I t a l i a i n t e r a p e r c e l e b r a r e i l ' s a p e r f a r e ' a r t i g i a n o , p a t r i m o n i o p r e z i o s o d e l l ’ u m a n i t à . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s a r à s e g n a t a d a u n a s t r a o r d i n a r i a a p e r t u r a i n t e r n a z i o n a l e : c i r c a 2 . 8 0 0 a r t i g i a n i p r o v e n i e n t i d a 9 0 P a e s i d e i c i n q u e c o n t i n e n t i e d a t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e , c h e d a r a n n o v i t a a l l a p i ù g r a n d e c o m u n i t à m o n d i a l e d e l l ’ a r t i g i a n a t o . D a s e m p r e ' A r t i g i a n o i n f i e r a ' v a l o r i z z a i l l e g a m e p r o f o n d o t r a a r t i g i a n o , t e r r i t o r i o e t r a d i z i o n e , o f f r e n d o u n v i a g g i o a f f a s c i n a n t e a t t r a v e r s o i l M a d e i n I t a l y p i ù a u t e n t i c o . S a r a n n o p r e s e n t i a r t i g i a n i d a t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e a r a p p r e s e n t a n z a d e l l a r i c c h e z z a e d e l l a d i v e r s i t à p r o d u t t i v a n a z i o n a l e . N u m e r o s e s a r a n n o l e c o l l e t t i v e : e c c o n e a l c u n e . D a l S u d I t a l i a t r o v i a m o i n n a n z i t u t t o l a C a l a b r i a , c h e c o n c i r c a 2 3 0 e s p o s i t o r i , c o m p r e s a l a c o l l e t t i v a d i 3 0 r e a l t à a r t i g i a n a l i d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i R e g g i o C a l a b r i a , è u n a d e l l e r e g i o n i c o n i l m a g g i o r n u m e r o d i i m p r e s e p r e s e n t i . I n o l t r e , q u e s t ’ a n n o l ' a r e a o r g a n i z z a t a d a l l a R e g i o n e C a l a b r i a s i s p o s t a i n u n a n u o v a p o s i z i o n e a l l ' i n g r e s s o d e l P a d i g l i o n e 6 , d o v e t r o v e r a n n o s p a z i o l e m i g l i o r i e c c e l l e n z e l o c a l i . C o n c i r c a 2 0 0 i m p r e s e ( t r a c u i i l d e b u t t o d e l l a p r o v i n c i a d i A g r i g e n t o ) , l a R e g i o n e S i c i l i a o f f r e u n v i a g g i o n e l l ’ a r t i g i a n a t o t i p i c o , t r a c e r a m i c h e , c o m p l e m e n t i d ’ a r r e d o e s p e c i a l i t à g a s t r o n o m i c h e , t r a c u i g l i i m m a n c a b i l i d o l c i d i m a n d o r l a e i c a n n o l i . D i i s o l a i n i s o l a , a n c h e l a S a r d e g n a p u ò c o n t a r e s u u n ' a m p i a r a p p r e s e n t a n z a c o n o l t r e 9 0 i m p r e s e , d i c u i 3 7 d e l l a c o l l e t t i v a r e g i o n a l e . D a l c e n t r o - I t a l i a s i i n c o n t r a l ’ a r t i g i a n a t o d e l l e M a r c h e c o n 4 0 i m p r e s e c h e p r e s e n t a n o i l m e g l i o d e l l e e c c e l l e n z e l o c a l i . T r a l e a l t r e p r e s e n z e i s t i t u z i o n a l i , a n c h e l a c o l l e t t i v a d e l l ’ A b r u z z o c o n c i r c a 6 0 i m p r e s e c h e p r o p o r r a n n o c r e a z i o n i i n a r g e n t o , c e r a m i c h e a r t i s t i c h e , c o s m e t i c i n a t u r a l i e p r o d o t t i g a s t r o n o m i c i t i p i c i . R i m a n e n d o n e l l ’ I t a l i a c e n t r a l e , l ' U m b r i a s a r à p r e s e n t e c o n u n a c o l l e t t i v a d i 5 0 i m p r e s e c h e , o l t r e a l l ' e s p o s i z i o n e , p r o m u o v e r à i l p r o g e t t o U a u - U m b r i a a r t i g i a n a t o u n i c o , v o l t o a i n c e n t i v a r e i l t u r i s m o e s p e r i e n z i a l e a t t r a v e r s o l a v i s i t a d e l l e b o t t e g h e a r t i g i a n e u m b r e . S a p e r f a r e a r t i g i a n o e g u s t o è l a p r o p o s t a d e l l a r e g i o n e L a z i o , c h e p a r t e c i p a c o n 4 0 e s p o s i t o r i : t r a a c c e s s o r i i n p e l l e , g i o i e l l i i n a m b r a e a r g e n t o e c o m p l e m e n t i d ’ a r r e d o s a r à p o s s i b i l e g u s t a r e a n c h e l a t i p i c a p o r c h e t t a d i A r i c c i a I g p , i l v i n o d e i C a s t e l l i R o m a n i e m o l t o a l t r o . S p o s t a n d o c i a N o r d , l a L o m b a r d i a è i l t e r r i t o r i o p i ù r a p p r e s e n t a t i v o c o n o l t r e 2 4 0 i m p r e s e p r o v e n i e n t i d a t u t t e l e p r o v i n c e . I l P i e m o n t e c o n t a c i r c a 8 0 i m p r e s e c h e p r e s e n t a n o l e e c c e l l e n z e l o c a l i , t r a l e q u a l i c o m p l e m e n t i d ’ a r r e d o i n l e g n o e c o s m e s i n a t u r a l i s e n z a d i m e n t i c a r e i d o l c i d e l l a t r a d i z i o n e . I l T r e n t i n o , u n a d e l l e p r e s e n z e s t o r i c h e d i A r t i g i a n o i n F i e r a , q u e s t ’ a n n o t o r n a c o n u n a c o l l e t t i v a d i 4 8 i m p r e s e c o o r d i n a t a d a T r e n t i n o S v i l u p p o , p r o m u o v e n d o m a n u f a t t i t r a d e s i g n e s o s t e n i b i l i t à , o l t r e a i p r o d o t t i t i p i c i d e l l e l o r o m o n t a g n e . R i m a n e n d o a N o r d , s o n o 3 3 l e i m p r e s e d e l F r i u l i V e n e z i a - G i u l i a c h e t o r n a n o c o n u n a l l e s t i m e n t o c o m p l e t a m e n t e r i n n o v a t o t r a m o d a s o s t e n i b i l e , p r e s e p i e c o m p l e m e n t i d ’ a r r e d o , m e n t r e d a l l a V a l l e d ’ A o s t a a r r i v a n o c i r c a 1 5 i m p r e s e c o n m a n u f a t t i i n l e g n o , o g g e t t i i n p i e t r a o l l a r e e f e r r o b a t t u t o , e p r o d o t t i a g r o a l i m e n t a r i c o m e i l L a r d o d i A r n a d D o p . A r t i g i a n i d a i c i n q u e c o n t i n e n t i p e r u n ' G i r o d e l m o n d o i n n o v e g i o r n i ' d u r a n t e i l q u a l e i v i s i t a t o r i p o t r a n n o t o c c a r e c o n m a n o l a d i v e r s i t à e l ' u n i c i t à d e i p r o d o t t i a r t i g i a n a l i d e i p o p o l i p r e s e n t i , s p a z i a n d o d a l l a g i o i e l l e r i a a l l ' e n o g a s t r o n o m i a , d a l l ' a r r e d o a l l a m o d a . D a l l ’ A f r i c a s o n o 7 6 l e i m p r e s e d e l l ’ A l g e r i a c h e , c o n i l s o s t e g n o d e l l a C n a m - C h a m b r e N a t i o n a l e d e l ' a r t i s a n a t e t d e s m é t i e r s e d e l g o v e r n o , o f f r i r a n n o u n a p a n o r a m i c a r i c c a e a u t e n t i c a d e l l e t r a d i z i o n i e c o m p e t e n z e a r t i g i a n a l i . 8 0 s o n o l e i m p r e s e d e l l a T u n i s i a c o o r d i n a t e d a g l i e n t i g o v e r n a t i v i F e n a t , O n u d i e O n a t , c h e s i d i s t i n g u o n o c o n l e l o r o d e c o r a z i o n i n a t a l i z i e i n l e g n o d ’ u l i v o e l ’ a b b i g l i a m e n t o n e i r i c a m i e c o l o r i t i p i c i d e l l a t r a d i z i o n e . I l M a r o c c o , c o n u n a c o l l e t t i v a d i 2 0 i m p r e s e g e s t i t a d a U n i o n M a r o c h a n d i c r a f t , e s p o r r à c o s m e s i n a t u r a l e e b i o , l a v e r a p e l l e t t e r i a l o c a l e , l a p a s t i c c e r i a t i p i c a e l o s t r e e t f o o d . A l l ’ e s o r d i o , i n v e c e , l ’ E t i o p i a c h e d e b u t t a a l l ’ e d i z i o n e i n v e r n a l e c o n i l p r o g e t t o ' E t i o p i a d a p r o d u t t o r e a i m p r e n d i t o r e a r t i g i a n o ' , o r g a n i z z a t o d a U n i d o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e A r t i g i a n o i n F i e r a ( E t s ) , v o l t o a l l a f o r m a z i o n e e a l l o s v i l u p p o d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à a r t i g i a n a l e e t i o p e , c h e s a r à i n f i e r a c o n 5 i m p r e s e c o n p r o d o t t i e m a t e r i a l i t i p i c i d e l t e r r i t o r i o c o m e a b b i g l i a m e n t o , c e r a m i c h e e g i o i e l l i . D a l l ’ A s i a , l ' I n d i a è t r a l e p i ù s i g n i f i c a t i v e p r e s e n z e e s t e r e c o n c i r c a 8 0 i m p r e s e s p e c i a l i z z a t e i n p a s h m i n e i n s e t a , c a s h m e r e e t e s s u t i u n i c i . L ’ A r a b i a S a u d i t a p r o p o n e 4 5 i m p r e s e i n u n o s p a z i o p r o m o s s o d a l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , d o v e s i p o t r a n n o t r o v a r e p r o d o t t i t i p i c i d e l l a t r a d i z i o n e d e l P a e s e e d i m o s t r a z i o n i d a l v i v o d i a n t i c h i m e s t i e r i . I l g i r o d e l m o n d o p r o s e g u e c o n i l V i e t n a m , c o n c i r c a 3 0 i m p r e s e t r a c u i 8 d i H a n o i , p a r t e d e l p r o g r a m m a ' O n e c o u n t r y O n e p r i o r i t y p r o d u c t ' ( O c o p ) p r o m o s s o d a l l a F a o e v o l t o a v a l o r i z z a r e i p r o d o t t i a g r i c o l i s p e c i a l i c h e f a v o r i s c o n o s i s t e m i a g r o a l i m e n t a r i p i ù s o s t e n i b i l i , i n c l u s i v i e d e f f i c i e n t i , p e r m i g l i o r e n u t r i z i o n e , a m b i e n t e e q u a l i t à d i v i t a . E a n c o r a l a C i n a c o n c i r c a 2 0 a r t i g i a n i , d i c u i 1 3 d e l l a p r o v i n c i a d i G u i z h o u e l a C o r e a d e l S u d c h e p o r t a i n f i e r a 2 0 i m p r e s e l o c a l i , m o l t e d e l l a q u a l i d e d i c a t e a l l a c o s m e s i e a i r i t u a l i d i b e l l e z z a . D a l l ’ I r a n a r r i v a n o t a p p e t i u n i c i , c e r a m i c h e l u c i d e e z a f f e r a n o t i p i c o , m e n t r e d a l N e p a l s c i a l l i d i l a n a , c a s h m e r e e c a m p a n e t i b e t a n e . L ' U z b e k i s t a n , i n v e c e , c o n s e t e e t e s s u t i l o c a l i d i q u a l i t à e c o l o r a t i c o n l a c o l l e t t i v a d e l l ' a s s o c i a z i o n e d e g l i a r t i g i a n i H u a r m a n d . T r a l e n o v i t à a n c h e l a G i o r d a n i a , p r e s e n t e c o n M i c r o f u n d f o r w o m e n c o m p a n y , o r g a n i z z a z i o n e l o c a l e c o n u n a c h i a r a m i s s i o n e d i i m p a t t o s o c i a l e c h e i m p l i c a u n s u p p o r t o f i n a n z i a r i o e d i s v i l u p p o p e r l e d o n n e a r t i g i a n e d i A m m a n . T r a l e m a g g i o r i ( e l e p i ù s t o r i c h e p r e s e n z e ) d a l V e c c h i o c o n t i n e n t e , l a F r a n c i a c o n 5 8 i m p r e s e c o o r d i n a t e d a l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o i t a l i a n a p e r l a F r a n c i a d i M a r s i g l i a e u n ’ o f f e r t a a r t i g i a n a l e m o l t o v a s t a o l t r e a l l a t r a d i z i o n a l e o f f e r t a f o o d . T r a l e a l t r e , s a r a n n o p r e s e n t i a n c h e c o l l e t t i v e d i i m p r e s e d a l l a S p a g n a c o n i l C o n s e i l d e I b i z a c o n i l m e g l i o d e l l ’ a r t i g i a n a t o a r t i s t i c o , l a T u r c h i a c o n l a C a m e r i a d i c o m m e r c i o i t a l i a n a d i I n s t a n b u l c o n p r o d o t t i t r a i q u a l i t a p p e t i , l a m p a d e e p r o f u m a t o r i e i l P o r t o g a l l o c o n p r o d o t t i i n p e l l e , c e r a m i c h e e d a l c u n e e c c e l l e n z e t i p i c h e e n o g a s t r o n o m i c h e . T r a l e n u o v e p r e s e n z e i s t i t u z i o n a l i , f i g u r a l a G r e c i a , c o n l a C a m e r a d i c o m m e r c i o i t a l o - e l l e n i c a d i A t e n e c h e p r e s e n t a 7 i m p r e s e f o c a l i z z a t e s u l l a c u l t u r a g a s t r o n o m i c a m e d i t e r r a n e a , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l a q u a l i t à , a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l b e n e s s e r e . T r a i P a e s i d e l S u d A m e r i c a s p i c c a l a C o l o m b i a , c o n c i r c a 4 0 i m p r e s e c o o r d i n a t e d a l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o i t a l i a n a d e l l a C o l o m b i a e c h e p r o p o r r a n n o i n p a r t i c o l a r e g i o i e l l i t i p i c i , a n e l l i , b r a c c i a l i e c i o n d o l i r e a l i z z a t i a m a n o p l a c c a t i i n o r o e a n c h e i n f i l i g r a n a o l t r e a l r i n o m a t o c a f f è d i q u a l i t à c o l o m b i a n o . c h e e s p o r r a n n o s o p r a t t u t t o g i o i e l l i i n f i l i g r a n a e a b b i g l i a m e n t o . N o n m a n c h e r à i l P e r ù c o n p r o d o t t i i n c u o i o , p e l l e , t e s s i l e , c e r a m i c a e g i o i e l l e r i a e m i n i - c o l l e t t i v e d i e c c e l l e n z e l o c a l i p r o v e n i e n t i d a C u b a e U r u g u a y . 