B r u x e l l e s , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t o o g g i , n e l l a s e d e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o d i B r u x e l l e s , i l c o n v e g n o " C o m e l a p r o d u z i o n e z o o t e c n i c a e u r o p e a p u ò g a r a n t i r e a c c e s s i b i l i t à a l c i b o e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e n u t r i z i o n a l e p e r i c i t t a d i n i d e l l ’ U e , o r g a n i z z a t o d a R e n e w E u r o p e e p a t r o c i n a t o d a l l ' e u r o d e p u t a t o b e l g a B e n o i t C a s s a r t , a l l e v a t o r e e c o - p r e s i d e n t e d e l l ’ i n t e r g r u p p o z o o t e c n i a s o s t e n i b i l e . L a k e r m e s s e n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e u n a p i a t t a f o r m a d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , a c c a d e m i a , i m p r e s e , m o n d o d e l l ’ i n n o v a z i o n e e s o c i e t à c i v i l e , n e l c o n t e s t o d e l l e p o l i t i c h e e u r o p e e e d i u n a n a r r a z i o n e s u l s e t t o r e d e g l i a l l e v a m e n t i c h e , a d e t t a d e g l i o r g a n i z z a t o r i , s p e s s o r i s u l t a d i s t o r t a d a i m p o s t a z i o n i i d e o l o g i c h e e a n t i s c i e n t i f i c h e . A l c e n t r o d e i l a v o r i i l r u o l o d e l l a p r o d u z i o n e z o o t e c n i c a n e l c o n t e s t o d i u n a n u t r i z i o n e a d e g u a t a : l a s f i d a , s u l l a q u a l e s i s o n o c o n f r o n t a t i r i c e r c a t o r i , e s p e r t i e d e c i s o r i p o l i t i c i , è q u e l l a d i b i l a n c i a r e d e n s i t à n u t r i z i o n a l e e l i v e l l i d i t r a s f o r m a z i o n e d e g l i a l i m e n t i n e l c o n t e s t o d i d i e t e c u l t u r a l m e n t e e t e r r i t o r i a l m e n t e a p p r o p r i a t e . " A n n i d i c r i m i n a l i z z a z i o n e d e l l ’ a l l e v a m e n t o e d e l l e p r o t e i n e a n i m a l i h a n n o f a t t o s ì c h e c a r n e e l a t t i c i n i s i a n o p e r m o l t e p e r s o n e i l m a l e a s s o l u t o d a u n p u n t o d i v i s t a d e l l a s a l u t e e d e l l ’ a m b i e n t e " , h a c o m m e n t a t o C a s s a r t . " N e s s u n o v u o l e p r o m u o v e r e u n c o n s u m o e c c e s s i v o d i c a r n e . M a g r a z i e a i l l u s t r i p r o f e s s o r i u n i v e r s i t a r i , c i s i a m o f i n a l m e n t e p o t u t i c o n c e n t r a r e s u g l i i m p a t t i d i u n a d i e t a t r o p p o d e b o l e i n p r o t e i n e a n i m a l i , e a b b i a m o v i s t o c h e i d a n n i s o n o i m p o r t a n t i , i n d u b b i a m e n t e s u l l a s a l u t e m a a n c h e s u l c l i m a , p e r c h é l ’ a l l e v a m e n t o h a u n r u o l o c e n t r a l e d a g i o c a r e p e r p e r m e t t e r e a l l ’ E u r o p a d i r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e e d i b i o - e c o n o m i a " . N e l d i b a t t i t o s e g u i t o a g l i i n t e r v e n t i d e i r e l a t o r i s o n o i n t e r v e n u t i d i v e r s i e s p o n e n t i d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a ( D G S a n t e ) , d e l l a ' O r g a n i z z a z i o n e O n u p e r l ' a l i m e n t a z i o n e e l ' a g r i c o l t u r a ( F a o ) e d i F a r m E u r o p e , t h i n k t a n k b r u s s e l l e s e s p e c i a l i z z a t o i n a g r i c o l t u r a . T r a i r e l a t o r i A l i c e S t a n t o n ( p r o f e s s o r e s s a d i T e r a p i a c a r d i o v a s c o l a r e , F a c o l t à d i F a r m a c i a e S c i e n z e b i o m o l e c o l a r i a l R o y a l C o l l e g e o f S u r g e o n s d i D u b l i n o ) , c h e n e l l ’ i n t e r v e n t o a l p a n e l i n t i t o l a t o " I s f o r c i n g t h e r e d u c t i o n o f A n i m a l S o u r c e F o o d s p a r t o f t h e s o l u t i o n ? " ( I m p o r r e l a r i d u z i o n e d e i c i b i d i o r i g i n e a n i m a l e è p a r t e d e l l a s o l u z i o n e ? ) s i è f o c a l i z z a t a s u g l i a s p e t t i n u t r i z i o n a l i d e l l e f o n t i p r o t e i c h e a n i m a l i e d e i r i s c h i p e r l a s a l u t e a f r o n t e d i u n a c a r e n z a d i m a c r o e m i c r o n u t r i e n t i n e l l ' a l i m e n t a z i o n e . " N e l 2 0 2 5 , i l m o n d o s i t r o v a a d a f f r o n t a r e s i a u n a c r i s i c l i m a t i c a c h e u n a c r i s i d e l l a b i o d i v e r s i t à , e i l s i s t e m a a l i m e n t a r e c o n t r i b u i s c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a e n t r a m b e . P e r a l c u n i , l a s o l u z i o n e è s e m p l i c e : l ’ a s s u n z i o n e d i a l i m e n t i d i o r i g i n e a n i m a l e ( A s f , A n i m a l S o u r c e F o o d s ) d o v r e b b e e s s e r e n o t e v o l m e n t e r i d o t t a , m e n t r e i l c o n s u m o d i a l i m e n t i d i o r i g i n e v e g e t a l e ( P s f , P l a n t S o u r c e F o o d s ) d o v r e b b e a u m e n t a r e c o n s i d e r e v o l m e n t e . T u t t a v i a , t a l i r i d u z i o n i f o r z a t e d e g l i A s f c o m p o r t a n o g r a v i r i s c h i p e r l a s a l u t e u m a n a " , h a a v v e r t i t o l a p r o f e s s o r e s s a , s o t t o l i n e a n d o c o m e " l e e v i d e n z e p r o v e n i e n t i d a s t u d i o s s e r v a z i o n a l i , d i m o d e l l i z z a z i o n e e d a i n t e r v e n t i s p e r i m e n t a l i i n d i c a n o c h i a r a m e n t e c h e l e f o r t i r i d u z i o n i d e g l i A s f , p r e v i s t e d a m o l t e d i e t e a b a s e v e g e t a l e , p e g g i o r e r a n n o l e g i à d i f f u s e c a r e n z e d i m i c r o n u t r i e n t i " , a n d a n d o a c o l p i r e " i n p a r t i c o l a r e i g r u p p i v u l n e r a b i l i , t r a c u i d o n n e , b a m b i n i e a n z i a n i " . " I b e n e f i c i d e l l e d i e t e a b a s e v e g e t a l e n e l l a p r o t e z i o n e c o n t r o l e m a l a t t i e n o n t r a s m i s s i b i l i ( N c d s ) s e m b r a n o e s s e r e p i ù f o r t e m e n t e a s s o c i a t i a l l a r i d u z i o n e d e l l ’ a p p o r t o c a l o r i c o e d i s a l e , e a l l ’ a u m e n t o d e l c o n s u m o d i f r u t t a , v e r d u r a , f r u t t a a g u s c i o e c e r e a l i i n t e g r a l i , p i u t t o s t o c h e a l l a d i m i n u z i o n e d i p r o t e i n e a n i m a l i " , h a p r o s e g u i t o S t a n t o n . " I n f a t t i , u n m a g g i o r e c o n s u m o d i l a t t i c i n i e p r o d o t t i i t t i c i è a s s o c i a t o a u n a p r o t e z i o n e c o n t r o o b e s i t à , d i a b e t e , i n f a r t i , i c t u s , m a l a t t i e c e r e b r a l i e a l c u n i t i p i d i c a n c r o . I n o l t r e , i l c o n s u m o d i c a r n e d i p o l l a m e e u o v a s e m b r a n o n a v e r e a l c u n i m p a t t o s u l l e N c d s e d e v e n t u a l i e f f e t t i n e g a t i v i a s s o l u t i d e l c o n s u m o d i c a r n e r o s s a e l a v o r a t a s o n o m i n i m i , i n c e r t i e t e n d o n o a r i d u r s i n o t e v o l m e n t e , o a s c o m p a r i r e , q u a n d o t a l i a l i m e n t i v e n g o n o c o n s u m a t i a l l ’ i n t e r n o d i u n a d i e t a s a n a . S o n o n e c e s s a r i r i g o r o s i s t u d i c l i n i c i r a n d o m i z z a t i e c o n t r o l l a t i s u t u t t e l e n u o v e d i e t e a b a s e v e g e t a l e p r o p o s t e c o m e ' e c o l o g i c a m e n t e s o s t e n i b i l i ' p e r f o r n i r e p r o v e c h i a r e d e l l ’ a d e g u a t e z z a i n t e r m i n i d i m i c r o n u t r i e n t i e p r o t e i n e , c o n o s e n z a l ’ u s o d i i n t e g r a t o r i , a l i m e n t i f o r t i f i c a t i e / o b i o f o r t i f i c a t i . N e l f r a t t e m p o , i l c o n s u m o d i a l i m e n t i d i o r i g i n e a n i m a l e r i c c h i d i n u t r i e n t i e p r o d o t t i i n m o d o s o s t e n i b i l e d o v r e b b e c o n t i n u a r e a e s s e r e i n c l u s o n e l l e l i n e e g u i d a d i e t e t i c h e n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i p e r u n a d i e t a s a n a e d e q u i l i b r a t a ” , h a c o n c l u s o l a p r o f e s s o r e s s a S t a n t o n . S u c c e s s i v a m e n t e , i l p r o f e s s o r P e e r E d e r e r ( G o a l S c i e n c e s , O s s e r v a t o r i o g l o b a l e s u l l e s c i e n z e z o o t e c n i c h e a c c u r a t e ) è i n t e r v e n u t o n e l p a n e l " W h a t i s t h e r o l e o f L i v e s t o c k i n f o o d a v a i l a b i l i t y a n d a f f o r d a b i l i t y i n t h e E u ? " ( Q u a l è i l r u o l o d e l l a z o o t e c n i a n e l l a d i s p o n i b i l i t à e n e l l ' a c c e s s i b i l i t à e c o n o m i c a d e i p r o d o t t i a l i m e n t a r i n e l l ' U e ? ) , e v i d e n z i a n d o i l r u o l o c r u c i a l e s v o l t o d a g l i a l l e v a m e n t i z o o t e c n i c i n e l g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e l ’ a c c e s s i b i l i t à a l c i b o p e r t u t t i g l i e u r o p e i . " P i ù d i 6 0 a n n i d i p o l i t i c h e a l i m e n t a r i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a n e i p a e s i a d a l t o r e d d i t o h a n n o f a l l i t o s o t t o d i v e r s i a s p e t t i : i t a s s i d i a d o z i o n e d e l l e d i e t e r a c c o m a n d a t e s o n o t r a s c u r a b i l i , l a s a l u t e m e t a b o l i c a è p e g g i o r a t a , l ’ a c c e s s i b i l i t à e c o n o m i c a d e g l i a l i m e n t i p i ù n u t r i e n t i è d i m i n u i t a e l a q u o t a d i c i b i u l t r a - p r o c e s s a t i e a r t i f i c i a l i è a u m e n t a t a d r a s t i c a m e n t e . È d u n q u e g i u n t o i l m o m e n t o d i u n a p p r o c c i o d i v e r s o : p i u t t o s t o c h e p r o m u o v e r e d i e t e u n i v e r s a l i b a s a t e s u g r u p p i a l i m e n t a r i s p e c i f i c i c o n t o n i p i ù o m e n o a u t o r i t a r i , è p i ù p r o m e t t e n t e s o t t o l i n e a r e l a l i b e r t à d i s c e l t a p e r s o n a l e , l a v a r i e t à e l a f l e s s i b i l i t à s e c o n d o l e p r e f e r e n z e c u l t u r a l i e s o c i a l i , e i n d i c a r e l e c a t e g o r i e a l i m e n t a r i r i s c h i o s e p e r l e q u a l i e s i s t o n o p r o v e s c i e n t i f i c h e i n e q u i v o c a b i l i d e g l i e f f e t t i n e g a t i v i " , h a e v i d e n z i a t o . " I n E u r o p a , i n m e d i a , l ’ 8 0 % d e l l e p r o t e i n e b i o d i s p o n i b i l i n e l l a n o s t r a d i e t a p r o v i e n e d a a l i m e n t i d i o r i g i n e a n i m a l e , s u d d i v i s i e q u a m e n t e t r a c a r n e e l a t t i c i n i , u o v a e p e s c e . L ’ u n i c a a l t e r n a t i v a n u t r i z i o n a l m e n t e v a l i d a p e r s o s t i t u i r e l a q u a n t i t à s i g n i f i c a t i v a d i p r o t e i n e d e r i v a n t i d a l l a c a r n e s o n o i l e g u m i , c i o è f a g i o l i , p i s e l l i e l e n t i c c h i e . O g g i , e s s i c o p r o n o m e n o d e l l ’ 1 % d i q u e s t o f a b b i s o g n o . L ’ o f f e r t a d o v r e b b e q u i n d i a u m e n t a r e d i 6 0 v o l t e p e r c o l m a r e q u e s t a l a c u n a " , h a o s s e r v a t o i l p r o f e s s o r e . " L a r a g i o n e d e l c o n s u m o m i n i m o d i l e g u m i i n E u r o p a p o t r e b b e e s s e r e l e g a t a a u n a s a g g e z z a e v o l u t i v a : i l e g u m i s o n o t o s s i c i p e r l ’ u o m o e d i v e n t a n o c o m m e s t i b i l i s o l o d o p o u n a c c u r a t o l a v a g g i o e u n a l u n g a c o t t u r a . L e r i c e t t e a b a s e d i l e g u m i s o n o s p e s s o m o l t o s p e z i a t e , s a l a t e , z u c c h e r a t e o f e r m e n t a t e p e r m i g l i o r a r n e i l g u s t o . S o s t i t u i r e l a c a r n e c o n i l e g u m i n e l l e d i e t e e u r o p e e a p p a r e q u i n d i p r i n c i p a l m e n t e u n ’ o p z i o n e t e o r i c a " . I n o l t r e , h a p r o s e g u i t o E d e r e r , l e p r o t e i n e d e r i v a n t i d a i c e r e a l i i n E u r o p a " s o n o f i n o a q u a t t r o v o l t e p i ù c o s t o s e d i q u e l l e p r o v e n i e n t i d a a l i m e n t i d i o r i g i n e a n i m a l e , m e n t r e l e p r o t e i n e d a f r u t t a e v e r d u r a r i s u l t a n o f i n o a d i e c i v o l t e p i ù c o s t o s e . L a r a g i o n e è l a b a s s a c o n c e n t r a z i o n e d i p r o t e i n e i n q u e s t i a l i m e n t i . I l l o r o r u o l o i n u n a d i e t a e q u i l i b r a t a è p i u t t o s t o q u e l l o d i f o r n i r e r i s p e t t i v a m e n t e e n e r g i a e m i c r o n u t r i e n t i c o m e v i t a m i n e e m i n e r a l i " , h a c o n c l u s o . I n s e g u i t o , i l p r o f e s s o r F r e d e r i c L e r o y ( P r o f e s s o r e d i M i c r o b i o l o g i a i n d u s t r i a l e e B i o t e c n o l o g i a a l i m e n t a r e , F a c o l t à d i S c i e n z e e S c i e n z e b i o i n g e g n e r i s t i c h e , V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l ) è i n t e r v e n u t o s s u " N o u r i s h m e n t a s a R i g h t : C a n W e M a k e I t a R e a l i t y ? " ( I l d i r i t t o a l l ' a l i m e n t a z i o n e n u t r i e n t e : p o s s i a m o t r a s f o r m a r l o i n r e a l t à ? ) f o c a l i z z a n d o s i s u l c o n c e t t o d i " n u t r i z i o n e a d e g u a t a " r i s p e t t o a d u n a s e m p l i c e " d i e t a s a n a " . L e r o y s i è r i f e r i t o a d u n a n u o v a r i c e r c a s c i e n t i f i c a r i a s s u n t a n e l " N o u r i s h m e n t t a b l e ( T a v o l a n u t r i z i o n a l e ) , a f f e r m a n d o c h e l ' e s s e r e u m a n o , i n q u a n t o o n n i v o r o , " p u ò a d o t t a r e n u m e r o s i m o d e l l i e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i p e r r a g g i u n g e r e u n n u t r i m e n t o o t t i m a l e , a n c h e i n m o d i c h e p o s s o n o e n t r a r e i n c o n f l i t t o c o n l e l i n e e g u i d a d i e t e t i c h e c o n v e n z i o n a l i . T u t t a v i a , e s i s t o n o l i m i t i a q u e s t a f l e s s i b i l i t à a l i m e n t a r e , i n f l u e n z a t i d a l l a d e n s i t à d e i n u t r i e n t i e d a l g r a d o d i t r a s f o r m a z i o n e d e g l i a l i m e n t i " , h a a v v e r t i t o . " I l p o t e n z i a l e n u t r i t i v o d i u n a d i e t a t e n d e a m i g l i o r a r e c o n l ’ i n c l u s i o n e d i a l i m e n t i d i o r i g i n e a n i m a l e , a f f i a n c a t i d a u n a v a r i e t à d i v e g e t a l i r i c c h i d i n u t r i e n t i . G l i a l i m e n t i m i n i m a m e n t e t r a s f o r m a t i s o n o r a c c o m a n d a t i c o m e s c e l t a a l i m e n t a r e p r e f e r i b i l e , m a u n a c e r t a q u a n t i t à d i a l i m e n t i m o d e r a t a m e n t e t r a s f o r m a t i è c o m u n q u e c o n s i d e r a t a b e n e f i c a , s o p r a t t u t t o q u a n d o l a d i e t a è p r e v a l e n t e m e n t e a b a s e v e g e t a l e , p o i c h é c o n t r i b u i s c e a r i d u r r e l e f i t o t o s s i n e e a m i g l i o r a r e l a b i o d i s p o n i b i l i t à d e i n u t r i e n t i " , a n c h e s e u n a t r a s f o r m a z i o n e e c c e s s i v a " r i d u c e l a q u a l i t à d e l c i b o , e l e d i e t e d o m i n a t e d a a l i m e n t i u l t r a - p r o c e s s a t i r i s u l t a n o d a n n o s e " , h a s p i e g a t o L e r o y . " P e r f o r n i r e i n d i c a z i o n i n u t r i z i o n a l i p i ù e f f i c a c i , l a N o u r i s h m e n t T a b l e p o n e l ’ a c c e n t o s u l l a f l e s s i b i l i t à e c o n s e n t e a g l i i n d i v i d u i d i s c e g l i e r e a u t o n o m a m e n t e u n a v a r i e t à d i a l i m e n t i s a z i a n t i e r i c c h i d i n u t r i e n t i , e n t r o i l i m i t i s t a b i l i t i d a l l ’ e v o l u z i o n e . I d e c i s o r i p o l i t i c i d o v r e b b e r o c o n d i v i d e r e l ’ a m b i z i o n e c o l l e t t i v a d i r e n d e r e u n a n u t r i z i o n e a d e g u a t a u n d i r i t t o p e r t u t t i , a f f i n c h é l e p o p o l a z i o n i u m a n e p o s s a n o p r o s p e r a r e " , h a c o n c l u s o i l p r o f e s s o r e .