R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l e m a l a t t i e r a r e c h e s i c e l e b r a i l 2 8 f e b b r a i o , U n i a m o R a r e D i s e a s e s I t a l y , i n q u a l i t à d i c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e , h a p r e s e n t a t o o g g i l e i n i z i a t i v e p r e v i s t e p e r l a c a m p a g n a # U N I A M O l e f o r z e 2 0 2 6 c o n u n e v e n t o i s t i t u z i o n a l e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . N e l c o r s o d e l m e s e d i f e b b r a i o - s u l t e m a d e l l a G i o r n a t a ' A c c e s s o e q u o , t e m p e s t i v o e o m o g e n e o a t e r a p i e e t r a t t a m e n t i a n c h e n o n f a r m a c o l o g i c i ' - s i s v o l g e r a n n o d e c i n e d i e v e n t i p r o m o s s i d a i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , s i n g o l i e a s s o c i a z i o n i , p e r a t t i r a r e a t t e n z i o n e s u l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r a r e , s u i l o r o b i s o g n i e d i r i t t i . I n I t a l i a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a s o n o o l t r e 2 m i l i o n i , c i r c a 3 0 0 m i l i o n i n e l m o n d o . A t e s t i m o n i a n z a d i c o m e l e m a l a t t i e r a r e r a p p r e s e n t a n o u n a r g o m e n t o d i r i l i e v o p e r t u t t e l e p a r t i d e l s i s t e m a - r i p o r t a u n a n o t a - i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o l e p r i n c i p a l i i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r d e l l a s a l u t e d e l n o s t r o P a e s e h a n n o p a r l a t o d i p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a , v a l u t a z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e ( H t a ) , s c r e e n i n g n e o n a t a l e , h o r i z o n s c a n n i n g , a c c e s s o r e g i o n a l e e r u o l o d e i p r e s i d i t e r r i t o r i a l i n e l l a d i s t r i b u z i o n e d e i f a r m a c i . " L a G i o r n a t a d e l l e m a l a t t i e r a r e g i u n g e a l l a 1 9 e s i m a e d i z i o n e - a f f e r m a A n n a l i s a S c o p i n a r o , p r e s i d e n t e U n i a m o , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e - C i n q u e a n n i f a a b b i a m o i n i z i a t o u n v i a g g i o i d e a l e a t t r a v e r s o i l q u a l e s c a n d i r e i l p e r c o r s o d e l l e n o s t r e p e r s o n e n e l l o r o a p p r o c c i o a l l a p a t o l o g i a : d a l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o a l l a p r e s a i n c u r a o l i s t i c a , p a s s a n d o d a l l a n e c e s s i t à d e g l i a p p r o f o n d i m e n t i l e g a t i a l l a r i c e r c a . Q u e s t ' a n n o l a g i o r n a t a h a c o m e f o c u s l ' a c c e s s o e q u o , t e m p e s t i v o e o m o g e n e o a t e r a p i e e t r a t t a m e n t i n o n f a r m a c o l o g i c i " . S o l o p e r i l 5 % d e l l e p a t o l o g i e r a r e e s i s t e u n t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o s p e c i f i c o , q u a s i m a i u n a c u r a , s o t t o l i n e a U n i a m o . E s i s t o n o t e m p i d i v e r s i d i a c c e s s o a i f a r m a c i a l i v e l l o r e g i o n a l e e s e l e p a t o l o g i e s o n o s o t t o d i a g n o s t i c a t e i t e m p i s i a l l u n g a n o u l t e r i o r m e n t e . P e r l a m a g g i o r p a r t e d e l l e m a l a t t i e r a r e i t r a t t a m e n t i r i a b i l i t a t i v i , l a l o g o p e d i a , l a p s i c o m o t r i c i t à , i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , i d i s p o s i t i v i m e d i c i s o n o l ' u n i c o m o d o p e r m i g l i o r a r e s e n s i b i l m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e . L a l e g g e 1 7 5 / 2 0 2 1 h a s t a t u i t o i l d i r i t t o a q u e s t i t r a t t a m e n t i , c h e d o v r e b b e r o e s s e r e e r o g a t i c o n c o n t i n u i t à e u n i f o r m e m e n t e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " S e c o n d o i d a t i p i ù r e c e n t i - d i c h i a r a M a r c e l l o G e m m a t o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e c o n d e l e g a a l l e m a l a t t i e r a r e - l ' I t a l i a h a a p p r o v a t o 1 4 6 f a r m a c i o r f a n i s u i 1 5 5 a u t o r i z z a t i d a E m a , c h e s i g n i f i c a i l 9 4 , 2 % d e l t o t a l e ; u n d a t o c h e c i c o l l o c a a l s e c o n d o p o s t o i n E u r o p a . I l n o s t r o P a e s e è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e r a r e i n E u r o p a , m a e s i s t o n o a n c o r a d i v e r s i m a r g i n i d i m i g l i o r a m e n t o s u i q u a l i l a v o r a r e i n u n ' o t t i c a d i s i s t e m a . T r a q u e s t i s e n z a d u b b i o l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l ' a c c e s s o a t t r a v e r s o p r o c e d u r e p i ù s n e l l e e u n a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e s e m p r e p i ù e f f i c i e n t e " . A g g i u n g e F a u s t a B e r g a m o t t o , s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y : " L ' I t a l i a è o r m a i d a a n n i l e a d e r i n E u r o p a n e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o , c h e r a p p r e s e n t a u n o d e i s e t t o r i p i ù p r o d u t t i v i d e l n o s t r o P a e s e . A b b i a m o i l d o v e r e d i s o s t e n e r e o g n i s t r u m e n t o c h e p o s s a f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r a r e : f a r m a c i i n n o v a t i v i m a a n c h e d i s p o s i t i v i m e d i c i e t e c n o l o g i e d i a g n o s t i c h e d ' a v a n g u a r d i a , c h e r a p p r e s e n t a n o t a l v o l t a l ' u n i c a r i s p o s t a t e r a p e u t i c a . S o s t e n e r e q u e s t a f i l i e r a d i e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y s i g n i f i c a c r e s c e r e c o m e s i s t e m a - P a e s e e m e t t e r e l ' i n n o v a z i o n e a l s e r v i z i o d e i b i s o g n i r e a l i d e i c i t t a d i n i " . G r a z i e a g l i i n c e n t i v i e c o n o m i c i p e n s a t i p e r l e m a l a t t i e r a r e ( R e g o l a m e n t o e u r o p e o f a r m a c i o r f a n i ) e a l l ' i m p e g n o d i t a n t e a z i e n d e e r i c e r c a t o r i - r i f e r i s c e U n i a m o - s t i a m o a s s i s t e n d o a l l o s v i l u p p o d i t e r a p i e a v a n z a t e e i n n o v a t i v e , m a a n c h e d i d i s p o s i t i v i m e d i c i a d a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o e d i g i t a l t h e r a p i e s . C o n i l d r u g r e p u r p o s i n g d i a m o n u o v a v i t a a f a r m a c i g i à i n u s o . I p u n t i o g g i a l l ' a t t e n z i o n e s o n o l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d i t u t t o q u e s t o e l e m o d a l i t à a t t r a v e r s o l e q u a l i r e n d i a m o l ' i n n o v a z i o n e d i s p o n i b i l e i n m a n i e r a t r a s v e r s a l e e s i m u l t a n e a s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o . I l n o s t r o P a e s e è o g g i s e c o n d o i n E u r o p a p e r n u m e r o d i f a r m a c i d i s p o n i b i l i d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i ( E m a ) . Q u e s t o è u n p r i m a t o c h e n o n v a s o t t o v a l u t a t o . Q u a l c h e m i g l i o r a m e n t o p u ò e s s e r e f a t t o s u i t e m p i d i a p p r o v a z i o n e , s p e c i a l m e n t e s e r i g u a r d a n o f a r m a c i p e r p a t o l o g i e c o m p l e t a m e n t e o r f a n e o g r a v e m e n t e d e g e n e r a t i v e . " C o m e A i f a s i a m o c h i a m a t i a p o r t a r e l ' i n n o v a z i o n e a l p a z i e n t e , a c c e l e r a n d o l a d i s p o n i b i l i t à d e i f a r m a c i p i ù p r o m e t t e n t i - e v i d e n z i a R o b e r t N i s t i c ò , p r e s i d e n t e A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o - M a d o b b i a m o a n c h e a d o t t a r e m o d e l l i n u o v i e p i ù f l e s s i b i l i p e r v a l u t a r e l e t e r a p i e i n a r r i v o e r i c o n o s c e r n e i l r e a l e v a l o r e a g g i u n t o . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a l a v a l u t a z i o n e n o n p u ò l i m i t a r s i a l c o s t o , q u a s i s e m p r e e l e v a t i s s i m o , d i q u e s t i p r o d o t t i , m a d e v e t e n e r e c o n t o d e l l ' i m p a t t o c o m p l e s s i v o s u i s i s t e m i s a n i t a r i e q u i n d i , a d e s e m p i o , d e i r i s p a r m i c h e u n f a r m a c o ' r i s o l u t i v o ' p u ò g e n e r a r e i n t e r m i n i d i m i n o r i s p e s e p e r p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e e a s s i s t e n z i a l i . P e r q u e s t o r i t e n g o s i a m o l t o u t i l e p o t e r c o n t a r e s u d a t i s o l i d i e c o n d i v i s i c o n l e R e g i o n i e s u l c o n f r o n t o c o n t i n u o e p r o f i c u o c o n l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i " . L a v e l o c i t à d i a c c e s s o a i f a r m a c i e / o a d a l t r i t r a t t a m e n t i è s u b o r d i n a t a a u n a d i a g n o s i c e r t a e i n c o n t r o v e r t i b i l e . G l i s f o r z i d e v o n o q u i n d i c o n c e n t r a r s i a n c h e s u l l a d i m i n u z i o n e d e i t e m p i d i a g n o s t i c i , c h e s o n o a n c o r a s u p e r i o r i a i 4 a n n i d i m e d i a , r i m a r c a U n i a m o . U n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e è r a p p r e s e n t a t o d a l l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e e s t e s o ( S n e ) . L ' a g g i o r n a m e n t o d e l p a n e l n a z i o n a l e , p e r ò , n o n è t e m p e s t i v o : l e R e g i o n i a t t i v a n o q u a n d o p o s s i b i l e p r o g e t t i p i l o t a , m a s i c r e a n o s i t u a z i o n i i n c u i n a s c e r e i n u n l u o g o i n v e c e c h e i n u n a l t r o p u ò c o m p o r t a r e u n a v i t a c o m p l e t a m e n t e d i v e r s a . S u q u e s t o s i è s o f f e r m a t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , A n d r e a P i c c i o l i : " L o s c r e e n i n g n e o n a t a l e e s t e s o è u n p r o g r a m m a u n i c o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c h e g a r a n t i s c e a t u t t i i b a m b i n i n a t i i n I t a l i a u n a c c e s s o e q u o a l l a d i a g n o s i p r e c o c e d i c i r c a 5 0 m a l a t t i e g e n e t i c h e . I l C e n t r o d i c o o r d i n a m e n t o d e g l i s c r e e n i n g n e o n a t a l i , i s t i t u i t o p r e s s o l ' I s s , h a i l c o m p i t o d i a s s i c u r a r e u n ' i m p l e m e n t a z i o n e o m o g e n e a d e l p r o g r a m m a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e d i p r o d u r r e l e e v i d e n z e n e c e s s a r i e a s u p e r a r e l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i . L ' a g g i o r n a m e n t o p e r i o d i c o d e l p a n n e l l o d e l l e p a t o l o g i e è e s s e n z i a l e p e r g a r a n t i r e a p p r o p r i a t e z z a c l i n i c a e m a s s i m o b e n e f i c i o p e r l a p o p o l a z i o n e e r i c h i e d e u n p r o c e s s o f o n d a t o s u s o l i d e b a s i s c i e n t i f i c h e e s u u n m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o , a t t e n t o a l l ' e q u i t à d i a c c e s s o , a l l a q u a l i t à c l i n i c a e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a " . S u i t e m i d e l l a p r e s a i n c a r i c o e s u l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e i t r a t t a m e n t i n o n f a r m a c o l o g i c i , P a o l a F a c c h i n , c o o r d i n a t r i c e T a v o l o t e c n i c o i n t e r r e g i o n a l e m a l a t t i e r a r e , s o t t o l i n e a c h e " p e r l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a o c c o r r e u n a p r e s a i n c a r i c o o l i s t i c a c h e c o m p r e n d a q u a n t o n e c e s s a r i o p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a l o r o q u a l i t à d i v i t a . O c c o r r o n o a n c h e f i n a n z i a m e n t i d e d i c a t i a l l e s t r u t t u r e c h e s e n e p r e n d o n o c a r i c o , p r o p r i o p e r g a r a n t i r e t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r i e t e m p i d i v i s i t a c h e o l t r e p a s s a n o l a n o r m a l i t à . A n c h e p e r i t r a t t a m e n t i r i a b i l i t a t i v i n o n s i p u ò ' f a r e u n a m e d i a ' , m a d a r e a c i a s c u n o s e c o n d o i l s u o b i s o g n o , c o m e i l c r i t e r i o d e l l ' e q u i t à e s i g e " . A l l ' i n c o n t r o è s t a t o d e d i c a t o a m p i o s p a z i o a n c h e a l r u o l o d e l l ' i n d u s t r i a e d e l l a r i c e r c a i n u n o s c e n a r i o n a z i o n a l e e d e u r o p e o c o m p l e s s o , g r a z i e a i c o n t r i b u t i d e l c o m a n d a n t e d e l l o S t a b i l i m e n t o c h i m i c o f a r m a c e u t i c o m i l i t a r e , c o l o n n e l l o A r c a n g e l o M o r o , a l p r e s i d e n t e d i A s s o b i o t e c , F a b r i z i o G r e c o , e a l p r e s i d e n t e d i F a r m i n d u s t r i a , M a r c e l l o C a t t a n i . C o n l a c a m p a g n a # U N I A M O l e f o r z e - c o n c l u d e l a n o t a - l ' a s s o c i a z i o n e r i b a d i s c e l a n e c e s s i t à d i u n i m p e g n o c o n d i v i s o t r a i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , i m p r e s e e a s s o c i a z i o n i p e r g a r a n t i r e a l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a p a r i d i r i t t i d i a c c e s s o a l l e c u r e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a R e g i o n e d i r e s i d e n z a e d a l l a c o n d i z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a . T u t t e l e i n f o r m a z i o n i s u l l a c a m p a g n a e s u g l i e v e n t i d e l l a G i o r n a t a d e l l e m a l a t t i e r a r e 2 0 2 6 s o n o d i s p o n i b i l i s u u n i a m o . o r g / u n i a m o l e f o r z e 2 0 2 6 .