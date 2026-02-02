R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E ' v i s i t a b i l e f i n o a l p r o s s i m o 2 g i u g n o , a l M u s e o i n t e r n a z i o n a l e d e l l a c e r a m i c a ( M i c ) d i F a e n z a l a m o s t r a “ A l c h i m i a G i n o r i 1 7 3 7 - 1 8 9 6 . A r t e e t e c n i c a i n m a n i f a t t u r a ” . O r g a n i z z a t a d a l l o s t e s s o m u s e o e d a l l a F o n d a z i o n e M u s e o G i n o r i , l ' e s p o s i z i o n e r i l e g g e d u e s e c o l i d i s t o r i a d e l l a m a n i f a t t u r a d i D o c c i a , p r o p o n e n d o u n a n a r r a z i o n e i n e d i t a d e l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a c e r a m i c a n e l X V I I I e X I X s e c o l o . A t t r a v e r s o u n ’ a m p i a s e l e z i o n e d i o p e r e e m a n u f a t t i p r o v e n i e n t i d a l l e c o l l e z i o n i d e l M u s e o G i n o r i e d e l M i c F a e n z a , l e c u r a t r i c i O l i v a R u c e l l a i e R i t a B a l l e r i m e t t o n o i n s c e n a l a d i a l e t t i c a t r a c r e a t i v i t à e l i m i t i i m p o s t i d a l l a m a t e r i a , t r a r i c e r c a e s t e t i c a e p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o , t r a t r a d i z i o n e e m u t e v o l e z z a d e l g u s t o d e l l a c o m m i t t e n z a . “ S p e s s o , d i e t r o a u n c e r t o i m p a s t o , a l c o l o r e d i u n o s f o n d o o a u n a p a r t i c o l a r e f o r m a c h e o g g i c i a p p a i o n o s c o n t a t i – r a c c o n t a O l i v a R u c e l l a i , c a p o - c o n s e r v a t r i c e d e l M u s e o G i n o r i - c i s o n o s c o p e r t e , i n v e n z i o n i , r i c e r c h e e f a l l i m e n t i d i c u i n o n s i a m o c o n s a p e v o l i . Q u e s t a m o s t r a è u n i n v i t o a l e g g e r e l a s t o r i a d e l l a M a n i f a t t u r a G i n o r i a n c h e a t t r a v e r s o q u e s t e c o n q u i s t e " . I l r a c c o n t o h a i n i z i o n e l l a p r i m a m e t à d e l S e t t e c e n t o , q u a n d o C a r l o G i n o r i , a p p a s s i o n a t o d i c h i m i c a , f o n d a l ’ o m o n i m a m a n i f a t t u r a e s i d e d i c a p e r s o n a l m e n t e a l l a r i c e r c a d e l l a r i c e t t a d e l l ’ i m p a s t o d e l l a p o r c e l l a n a . I l p e r c o r s o s i s n o d a p o i i n d i v e r s e s e z i o n i d e d i c a t e a l l e s c u l t u r e i n p o r c e l l a n a ; a l p r o g r e s s i v o a r r i c c h i r s i d e l l a d e c o r a z i o n e p i t t o r i c a e d e l l a t a v o l o z z a c r o m a t i c a ; a l l e i n n o v a z i o n i d i C a r l o L e o p o l d o G i n o r i ( i n v e n t o r e d e l l a f o r n a c e a q u a t t r o p i a n i ) , d i G i u s t o G i u s t i ( i l c h i m i c o d e l l a m a n i f a t t u r a c h e r i s c o p r e l a r i c e t t a d e l l u s t r o d e l l e a n t i c h e m a i o l i c h e r i n a s c i m e n t a l i ) e d e i p r i m i d i r e t t o r i a r t i s t i c i d e l l a m a n i f a t t u r a . L ’ e s p o s i z i o n e s i c h i u d e c o n i l p a s s a g g i o d e l l a G i n o r i a v e r a e p r o p r i a i n d u s t r i a e c o n u n o s g u a r d o r i v o l t o a l X X s e c o l o , q u a n d o l a n e o n a t a R i c h a r d - G i n o r i f o n d e r à g r a n p a r t e d e l l a s u a p r o s p e r i t à s u l l a p r o d u z i o n e d i p o r c e l l a n e e l e t t r o t e c n i c h e , s o l i t a m e n t e n o n e s p o s t e i n a m b i t o m u s e a l e . C o n q u e s t a m o s t r a i l M i c F a e n z a r e n d e n u o v a m e n t e o m a g g i o a l l a r i c c h e z z a d e l l e c o l l e z i o n i d e l M u s e o G i n o r i ( a t t u a l m e n t e c h i u s o a l p u b b l i c o a c a u s a d e i l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a s u a s e d e d i S e s t o F i o r e n t i n o ) , i n c o n t i n u i t à c o n l a c o l l a b o r a z i o n e a v v i a t a i n o c c a s i o n e d e l l a m o s t r a G i o P o n t i – C e r a m i c h e , o s p i t a t a a F a e n z a d a l 1 7 m a r z o a l 1 3 o t t o b r e 2 0 2 4 . “ Q u e s t a m o s t r a s i i n s e r i s c e i n u n p r o g r a m m a d e l n o s t r o M u s e o d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l e m a n i f a t t u r e i t a l i a n e c h e h a n n o f a t t o l a s t o r i a d e l l a c e r a m i c a i t a l i a n a . – c o n t i n u a l a d i r e t t r i c e d e l M i c F a e n z a C l a u d i a C a s a l i - G i n o r i è s i n o n i m o d i e l e g a n z a m a a n c h e d i r i c e r c a , t e c n i c a e t e c n o l o g i a . Q u e s t a e s p o s i z i o n e è u n a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à d i v e d e r e r i u n i t i g r u p p i s c u l t o r e i c o m e A m o r e e P s i c h e d i e c c e z i o n a l e i m p o r t a n z a n e l l a p r o d u z i o n e G i n o r i , e v e n t o u n i c o e d i f f i c i l m e n t e r i p r o p o n i b i l e ” . D a l 7 f e b b r a i o , o g n i s a b a t o a l l e o r e 1 6 , v i s i t a g u i d a t a i n c l u s a n e l p r e z z o d e l b i g l i e t t o .