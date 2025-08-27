R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - - H y p e r T r a n s f e r è u n i n n o v a t i v o s i s t e m a d i t r a s p o r t o u l t r a v e l o c e c h e s f r u t t a t e c n o l o g i e a l e v i t a z i o n e m a g n e t i c a e d è s t a t o p r e s e n t a t o d a C a v – C o n c e s s i o n i A u t o s t r a d a l i V e n e t e i n F i e r a a R i m i n i n e l c o r s o d e l M e e t i n g e a l l ’ i n t e r n o d e l “ C a n t i e r e F u t u r o ” , s p a z i o o r g a n i z z a t o d a l M i t p e r f a r c o n o s c e r e i p r o g e t t i d ’ a v a n g u a r d i a c h e c a r a t t e r i z z e r a n n o i l f u t u r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i t a l i a n e . U n a p r e s e n z a , q u e l l a d i C a v , c h e h a r i s c o n t r a t o u n g r a n d e i n t e r e s s e d a p a r t e d e l p u b b l i c o d e l M e e t i n g e c h e è s e r v i t a a d i f f o n d e r e i n f o r m a z i o n i s u l l o s t a t o d i a v a n z a m e n t o d e l p r o g e t t o H y p e r T r a n s f e r e s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c h e d i q u e s t a i n f r a s t r u t t u r a c h e p r o m e t t e d i r i v o l u z i o n a r e i l t r a s p o r t o d i m e r c i e p e r s o n e , a p p o g g i a n d o s i a t e c n o l o g i e g i à e s i s t e n t i e t e s t a t e c o n s u c c e s s o i n a l t r e p a r t i d e l m o n d o . L a g o v e r n a n c e d e l p r o g e t t o d i r i c e r c a e s v i l u p p o d i H y p e r T r a n s f e r è s t a t a a f f i d a t a a u n ’ o r g a n i z z a z i o n e c o m p l e s s a c o m p r e n d e n t e i l C o m i t a t o T e c n i c o , f o r m a t o d a M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e , R e g i o n e d e l V e n e t o e C a v , c o a d i u v a t o d a u n a S t r u t t u r a T e c n i c a c o m p o s t a d a l l e S o c i e t à d e l G r u p p o F s I t a l f e r r e I t a l c e r t i f e r e d a l P r o g r a m P r o j e c t M a n a g e m e n t O f f i c e d i C o n c e s s i o n i A u t o s t r a d a l i V e n e t e , a r t i c o l a t o i n u n n u c l e o i n t e r n o c o s t i t u i t o d a p r o f e s s i o n i s t i C a v , e u n g r u p p o d i l a v o r o e s t e r n o , f o r m a t o d a p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a d o v a e d a l c o n s o r z i o a g g i u d i c a t a r i o H y p e r b u i l d e r s ( W e b u i l d e L e o n a r d o ) . L ’ o p e r a c o n s e n t i r à d i t r a s p o r t a r e a v e l o c i t à f i n o a 1 0 0 0 c h i l o m e t r i o r a r i , a t t r a v e r s o u n t u b o a b a s s a p r e s s i o n e , d e l l e c a p s u l e a l e v i t a z i o n e m a g n e t i c a , c i a s c u n a d e l l e q u a l i p o t r à o s p i t a r e 1 2 t o n n e l l a t e d i m e r c e o 3 8 p a s s e g g e r i . I l p r o g e t t o H y p e r T r a n s f e r h a r e c e n t e m e n t e s u p e r a t o c o n s u c c e s s o l o s t u d i o d i f a t t i b i l i t à p e r l a r e a l i z z a z i o n e i n V e n e t o d i u n p e r c o r s o d i p r o v a d i 1 0 c h i l o m e t r i – T e s t t r a c k . L ’ o b i e t t i v o f i n a l e è i n t e g r a r e i n m o d o s o s t e n i b i l e l ’ o p e r a c o n l e a l t r e i n f r a s t r u t t u r e g e s t i t e d a C a v . I l s i s t e m a p o t r à e s s e r e r e p l i c a t o i n a l t r e s i t u a z i o n i e a r e e p e r m e t t e n d o d i r i d u r r e l a c o n g e s t i o n e d e l l a r e t e a u t o s t r a d a l e , m i g l i o r a n d o n e l a s i c u r e z z a c o m p l e s s i v a a b e n e f i c i o d e g l i u t e n t i . S i e v i d e n z a c h e l a r e a l i z z a z i o n e d e l t e s t t r a c k p o t r à e s s e r e u t i l i z z a t o n o n s o l o p e r l a s p e r i m e n t a z i o n e d e l l ’ H y p e r T r a n s f e r m a a n c h e p e r i n n o v a r e e d e f f i c i e n t a r e i s i s t e m i d i t r a s p o r t o e s i s t e n t i , c o m e a d e s e m p i o : i n n o v a z i o n e i n c o m p o n e n t i f e r r o v i a r i c h i a v e ; t e c n o l o g i e d i s e g n a l a m e n t o e g e s t i o n e d e l t r a f f i c o ; t e c n o l o g i e p e r l a s i c u r e z z a e i l c o n f o r t d e i p a s s e g g e r i ; t e c n o l o g i e p e r i l m o n i t o r a g g i o e l a d i a g n o s t i c a ; t e c n o l o g i e p e r l a c o m u n i c a z i o n e ; t e c n o l o g i e p e r l a r i d u z i o n e d e i c o n s u m i .