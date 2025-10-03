Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Nellambito della 7ª edizione del Festival Nazionale dellEconomia Civile dedicata a Democrazia partecipata. La sfida delle Intelligenze Relazionali, Michael Spence, Premio Nobel per lEconomia 2001, ha tenuto la sua Lectio Civilis allinterno del panel La disuguaglianza delle Nazioni, approfondendo le fratture della crescita nelleconomia globale e le condizioni per renderla più equa nellera dellintelligenza artificiale. Muovendo dalla cornice valoriale delleconomia civile inclusione, cooperazione e responsabilità condivisa Spence ha collegato i nodi della produttività europea con il tema generale del Festival: allenare le intelligenze relazionali per una democrazia più solida nellimpatto delle nuove tecnologie. "Le soluzioni sono più chiare sul piano economico che su quello politico", ha affermato, indicando come decisiva una maggiore integrazione europea sui fronti che richiedono scala e investimenti comuni. "LEuropa deve sfruttare la dimensione del suo mercato innovazione, mercati dei capitali, dinamismo seguendo la direzione tracciata dai rapporti Draghi e Letta. Non significa centralizzare tutto, ma condividere a livello europeo ciò che richiede grandi risorse, come cloud e infrastrutture per lIA, oggi insufficienti per i costi che i singoli Stati non possono sostenere". Accanto alla leva europea, Spence ha richiamato la necessità di ridurre frammentazione e iper-regolazione soprattutto nei servizi e di procedere con riforme nazionali nel settore finanziario e nel mercato del lavoro. Centrale, per uscire dalla stagnazione, anche il capitolo talenti: "Dobbiamo attrarre e trattenere i giovani più capaci. Senza opportunità adeguate, molti in Italia come in altri Paesi emigrano verso gli Stati Uniti, specie in ambito tecnologico e biomedicale. Senza talenti, i modelli di crescita non cambiano". Ampio il passaggio sullintelligenza artificiale e i rischi di polarizzazione sociale. Spence ha invitato a bilanciare automazione e augmentazione: "LIA può allargare le diseguaglianze se ladozione è disomogenea: chi la adotta per primo beneficia di più. La risposta è orientarla a potenziare le capacità umane, non a sostituirle". Possibili leve inclusive passano da strumenti ad accesso universale: "Un assistente digitale universale, capace di leggere tutto e comprendere ogni lingua, può democratizzare laccesso alla conoscenza dalla ricerca ai servizi sanitari nelle aree rurali". Ma, ha avvertito, "la diffusione capillare è cruciale: se lIA resta confinata al tecno-finanziario, i benefici saranno diseguali. Lopen source, anche spinto dallinnovazione cinese, sta abbassando le barriere daccesso allo sviluppo e alluso: è un segnale molto positivo". Nel solco del Festival, la Lectio ha ribadito che la partecipazione e le relazioni sono un antidoto alle derive tecnologiche: lIA al servizio delle persone, accompagnata da istituzioni capaci di diffonderne i benefici tra settori, imprese e territori, può diventare un motore di crescita inclusiva. Un messaggio che dialoga con lobiettivo del Festival: promuovere comunità più inclusive e innovative e un modello di sviluppo generativo.