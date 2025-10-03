R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ’ a m b i t o d e l l a 7 ª e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e d e d i c a t a a “ D e m o c r a z i a p a r t e c i p a t a . L a s f i d a d e l l e I n t e l l i g e n z e R e l a z i o n a l i ” , M i c h a e l S p e n c e , P r e m i o N o b e l p e r l ’ E c o n o m i a 2 0 0 1 , h a t e n u t o l a s u a L e c t i o C i v i l i s a l l ’ i n t e r n o d e l p a n e l “ L a d i s u g u a g l i a n z a d e l l e N a z i o n i ” , a p p r o f o n d e n d o l e f r a t t u r e d e l l a c r e s c i t a n e l l ’ e c o n o m i a g l o b a l e e l e c o n d i z i o n i p e r r e n d e r l a p i ù e q u a n e l l ’ e r a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . M u o v e n d o d a l l a c o r n i c e v a l o r i a l e d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e — i n c l u s i o n e , c o o p e r a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a — S p e n c e h a c o l l e g a t o i n o d i d e l l a p r o d u t t i v i t à e u r o p e a c o n i l t e m a g e n e r a l e d e l F e s t i v a l : a l l e n a r e l e i n t e l l i g e n z e r e l a z i o n a l i p e r u n a d e m o c r a z i a p i ù s o l i d a n e l l ’ i m p a t t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e . " L e s o l u z i o n i s o n o p i ù c h i a r e s u l p i a n o e c o n o m i c o c h e s u q u e l l o p o l i t i c o " , h a a f f e r m a t o , i n d i c a n d o c o m e d e c i s i v a u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e e u r o p e a s u i f r o n t i c h e r i c h i e d o n o s c a l a e i n v e s t i m e n t i c o m u n i . " L ’ E u r o p a d e v e s f r u t t a r e l a d i m e n s i o n e d e l s u o m e r c a t o — i n n o v a z i o n e , m e r c a t i d e i c a p i t a l i , d i n a m i s m o — s e g u e n d o l a d i r e z i o n e t r a c c i a t a d a i r a p p o r t i D r a g h i e L e t t a . N o n s i g n i f i c a c e n t r a l i z z a r e t u t t o , m a c o n d i v i d e r e a l i v e l l o e u r o p e o c i ò c h e r i c h i e d e g r a n d i r i s o r s e , c o m e c l o u d e i n f r a s t r u t t u r e p e r l ’ I A , o g g i i n s u f f i c i e n t i p e r i c o s t i c h e i s i n g o l i S t a t i n o n p o s s o n o s o s t e n e r e " . A c c a n t o a l l a l e v a e u r o p e a , S p e n c e h a r i c h i a m a t o l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e f r a m m e n t a z i o n e e i p e r - r e g o l a z i o n e s o p r a t t u t t o n e i s e r v i z i e d i p r o c e d e r e c o n r i f o r m e n a z i o n a l i “ n e l s e t t o r e f i n a n z i a r i o e n e l m e r c a t o d e l l a v o r o ” . C e n t r a l e , p e r u s c i r e d a l l a s t a g n a z i o n e , a n c h e i l c a p i t o l o t a l e n t i : " D o b b i a m o a t t r a r r e e t r a t t e n e r e i g i o v a n i p i ù c a p a c i . S e n z a o p p o r t u n i t à a d e g u a t e , m o l t i — i n I t a l i a c o m e i n a l t r i P a e s i — e m i g r a n o v e r s o g l i S t a t i U n i t i , s p e c i e i n a m b i t o t e c n o l o g i c o e b i o m e d i c a l e . S e n z a t a l e n t i , i m o d e l l i d i c r e s c i t a n o n c a m b i a n o " . A m p i o i l p a s s a g g i o s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i r i s c h i d i p o l a r i z z a z i o n e s o c i a l e . S p e n c e h a i n v i t a t o a b i l a n c i a r e a u t o m a z i o n e e ‘ a u g m e n t a z i o n e ’ : " L ’ I A p u ò a l l a r g a r e l e d i s e g u a g l i a n z e s e l ’ a d o z i o n e è d i s o m o g e n e a : c h i l a a d o t t a p e r p r i m o b e n e f i c i a d i p i ù . L a r i s p o s t a è o r i e n t a r l a a p o t e n z i a r e l e c a p a c i t à u m a n e , n o n a s o s t i t u i r l e " . P o s s i b i l i l e v e i n c l u s i v e p a s s a n o d a s t r u m e n t i a d a c c e s s o u n i v e r s a l e : " U n a s s i s t e n t e d i g i t a l e u n i v e r s a l e , c a p a c e d i l e g g e r e t u t t o e c o m p r e n d e r e o g n i l i n g u a , p u ò d e m o c r a t i z z a r e l ’ a c c e s s o a l l a c o n o s c e n z a — d a l l a r i c e r c a a i s e r v i z i s a n i t a r i n e l l e a r e e r u r a l i " . M a , h a a v v e r t i t o , " l a d i f f u s i o n e c a p i l l a r e è c r u c i a l e : s e l ’ I A r e s t a c o n f i n a t a a l t e c n o - f i n a n z i a r i o , i b e n e f i c i s a r a n n o d i s e g u a l i . L ’ o p e n s o u r c e , a n c h e s p i n t o d a l l ’ i n n o v a z i o n e c i n e s e , s t a a b b a s s a n d o l e b a r r i e r e d ’ a c c e s s o a l l o s v i l u p p o e a l l ’ u s o : è u n s e g n a l e m o l t o p o s i t i v o " . N e l s o l c o d e l F e s t i v a l , l a L e c t i o h a r i b a d i t o c h e l a p a r t e c i p a z i o n e e l e r e l a z i o n i s o n o u n a n t i d o t o a l l e d e r i v e t e c n o l o g i c h e : l ’ I A a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e , a c c o m p a g n a t a d a i s t i t u z i o n i c a p a c i d i d i f f o n d e r n e i b e n e f i c i t r a s e t t o r i , i m p r e s e e t e r r i t o r i , p u ò d i v e n t a r e u n m o t o r e d i c r e s c i t a i n c l u s i v a . U n m e s s a g g i o c h e d i a l o g a c o n l ’ o b i e t t i v o d e l F e s t i v a l : p r o m u o v e r e c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e e i n n o v a t i v e e u n m o d e l l o d i s v i l u p p o g e n e r a t i v o .