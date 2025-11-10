R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R o s s a n a B e r a r d i è i l n u o v o p r e s i d e n t e e l e t t o d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) . L ' e l e z i o n e è a v v e n u t a d u r a n t e i l 2 7 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a , c h e s i è c o n c l u s o i e r i a R o m a e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 3 m i l a s p e c i a l i s t i d a t u t t a I t a l i a . B e r a r d i è o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à P o l i t e c n i c a d e l l e M a r c h e e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a O n c o l o g i c a d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i a d e l l e M a r c h e . E n t r e r à i n c a r i c a c o m e p r e s i d e n t e n e l 2 0 2 7 e s a r à l a s e c o n d a d o n n a a g u i d a r e l ' A i o m . S i e d e r à n e l l a g i u n t a c o n M a s s i m o D i M a i o ( p r e s i d e n t e ) , N i c o l a S i l v e s t r i s ( s e g r e t a r i o ) e N i c l a L a V e r d e ( t e s o r i e r e ) . I l d i r e t t i v o n a z i o n a l e 2 0 2 5 / 2 0 2 7 è c o m p o s t o d a : A n t o n e l l a B r u n e l l o , C h i a r a C r e m o l i n i , C a r m e n C r i s c i t i e l l o , A l e s s a n d r a F a b i , L u i g i F o r m i s a n o , L o r e n a I n c o r v a i a , M a r c e l l o T i s e o , D a r i o T r a p a n i . F r a n c e s c o P e r r o n e è i l n u o v o p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m . " E ' p e r m e u n a g r a n d e s o d d i s f a z i o n e e d e s p r i m o l a m i a g r a t i t u d i n e a t u t t i i s o c i A i o m - d i c h i a r a B e r a r d i - S o n o o n o r a t a p e r l a f i d u c i a c h e m i è s t a t a a c c o r d a t a e i n t e n d o c o n t i n u a r e n e l s o l c o d e l l e p r e c e d e n t i p r e s i d e n z e . A l t e m p o s t e s s o v o g l i o d a r e u n o s p i r i t o i n n o v a t i v o a l l a n o s t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c a , c h e d e v e e s s e r e s e m p r e p i ù d i s p o n i b i l e a d a s c o l t a r e e i n c l u d e r e t u t t i i s o c i . L ' o n c o l o g i a v i v e u n m o m e n t o s e g n a t o d a g r a n d i s f i d e e n u m e r o s e c r i t i c i t à , m a r i m a n e u n a e c c e l l e n z a d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . E ' a n c h e u n a d e l l e s p e c i a l i t à m e d i c h e i t a l i a n e v e r a m e n t e a l l ' a v a n g u a r d i a n e l m o n d o . R i s u l t a f o n d a m e n t a l e , q u i n d i , c o m e p r i m a c o s a , p r o s e g u i r e n e l d i a l o g o e n e l c o n f r o n t o c o n l e i s t i t u z i o n i p e r t r o v a r e s o l u z i o n i c o n d i v i s e . I l p r i m o f i n e d e l n o s t r o l a v o r o è o v v i a m e n t e o c c u p a r c i d e i n o s t r i p a z i e n t i , i l c u i n u m e r o è i n c o s t a n t e c r e s c i t a i n t u t t a I t a l i a . G a r a n t i r e l ' a c c e s s i b i l i t à e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e c u r e d e v e e s s e r e u n a p r i o r i t à d i t u t t i e c o m e s o c i e t à s c i e n t i f i c a p o s s i a m o a v e r e u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l f a v o r i r l e . U n i m p e g n o p r i m a r i o s a r à o c c u p a r c i d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e d e l l o r o b e n e s s e r e l a v o r a t i v o . C i a t t e n d o n o g r a n d i s f i d e i n c l u s a q u e l l a d e l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d i g i t a l e e d o b b i a m o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l c a m b i a m e n t o c h e q u e s t a p o r t a " . " I n s i e m e a l n u o v o d i r e t t i v o - c o n t i n u a B e r a r d i - i n t e n d o l a v o r a r e a f f i n c h é A i o m s i a s e m p r e p i ù a p e r t a a c o l l a b o r a z i o n i c o n a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a s s o c i a z i o n i p e r l a p r o m o z i o n e d i a t t i v i t à c o n g i u n t e . I n p a r t i c o l a r e , b i s o g n a i n c e n t i v a r e i n i z i a t i v e a s o s t e g n o d e l l a p r e v e n z i o n e d e l c a n c r o , c h e è f o n d a m e n t a l e a n c h e p e r a s s i c u r a r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a s a n i t à i t a l i a n a " . I n f i n e " d o b b i a m o r a f f o r z a r e i l r a p p o r t o c o n a l t r i c o l l e g h i m e d i c i , p e r c h é i t u m o r i s o n o m a l a t t i e c h e d e v o n o e s s e r e a f f r o n t a t e c o n u n i m p r e s c i n d i b i l e a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e . L a v i s i o n e d a c o n d i v i d e r e d o v r à e s s e r e q u e l l a d e l l a O n e H e a l t h " , c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e e l e t t a d e l l ' A i o m .