R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N i c o l a S i l v e s t r i s è i l n u o v o s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) . L ' e l e z i o n e è a v v e n u t a d u r a n t e i l 2 7 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a c h e s i è s v o l t o a R o m a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 3 . 0 0 0 s p e c i a l i s t i d a t u t t a I t a l i a . A f f i a n c h e r à n e l l a n u o v a g i u n t a M a s s i m o d i M a i o ( p r e s i d e n t e ) , R o s s a n a B e r a r d i ( p r e s i d e n t e e l e t t o ) e N i c l a L a V e r d e ( t e s o r i e r e ) . N i c o l a S i l v e s t r i s , 5 6 a n n i , è n a t o a B i s c e g l i e e d è o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M e s s i n a e d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' I r c c s I s t i t u t o t u m o r i G i o v a n n i P a o l o I I d i B a r i . " E ' u n p i a c e r e e u n o n o r e e s s e r e p e r u n s e c o n d o b i e n n i o i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i o m - a f f e r m a S i l v e s t r i s - E ' i m p o r t a n t e r i s p o n d e r e a l l e n u m e r o s e e s i g e n z e d e i c l i n i c i e d e i p a z i e n t i , m a n t e n e n d o u n a c o s t a n t e i n t e r l o c u z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i . A i o m h a u n ' o t t i m a o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a , i l m i o c o m p i t o è l a v o r a r e p e r m i g l i o r a l a u l t e r i o r m e n t e , a l f i a n c o d e l p r e s i d e n t e D i M a i o , d i t u t t a l a G i u n t a e d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o . R i n g r a z i o t u t t i i s o c i p e r l a f i d u c i a e l a s t i m a e s o n o p r o n t o a d a s c o l t a r e t u t t e l e i s t a n z e d e g l i i s c r i t t i a l l a n o s t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c a . S a r à p o i m i o c o m p i t o i n o l t r a l e a l n u o v o d i r e t t i v o n a z i o n a l e . I n f i n e , u n r i n g r a z i a m e n t o p a r t i c o l a r e a F r a n c e s c o P e r r o n e p e r l ' e c c e l l e n t e l a v o r o s v o l t o d u r a n t e i l s u o m a n d a t o d i p r e s i d e n t e A i o m c o n g r a n d e i m p e g n o e c u o r e " . D u r a n t e i l 2 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m d i R o m a è s t a t o n o m i n a t o t u t t o i l n u o v o d i r e t t i v o , i n c a r i c a f i n o a l 2 0 2 7 e c o m p o s t o d a : A n t o n e l l a B r u n e l l o , C h i a r a C r e m o l i n i , C a r m e n C r i s c i t i e l l o , A l e s s a n d r a F a b i , L u i g i F o r m i s a n o , L o r e n a I n c o r v a i a , M a r c e l l o T i s e o , D a r i o T r a p a n i . F r a n c e s c o P e r r o n e è i l n u o v o p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m .