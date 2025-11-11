R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N i c l a L a V e r d e è i l n u o v o t e s o r i e r e n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) . L ' e l e z i o n e è a v v e n u t a d u r a n t e i l 2 7 ° c o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a c h e s i è s v o l t o a R o m a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 3 . 0 0 0 s p e c i a l i s t i d a t u t t a I t a l i a . A f f i a n c h e r à n e l l a n u o v a g i u n t a M a s s i m o D i M a i o ( p r e s i d e n t e ) , R o s s a n a B e r a r d i ( p r e s i d e n t e e l e t t o ) e N i c o l a S i l v e s t r i s ( s e g r e t a r i o ) . E ' d i r e t t r i c e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i O n c o l o g i a d e l l ' A s s t F a t e b e n e f r a t e l l i S a c c o d i M i l a n o . " S o n o d a v v e r o c o n t e n t a , o n o r a t a e s o n o p r o n t a a p r o s e g u i r e l a m i a a v v e n t u r a i n A i o m c o n l a n u o v a c a r i c a d i t e s o r i e r e - a f f e r m a L a V e r d e - L a n o s t r a a s s o c i a z i o n e o f f r e a t u t t i i s u o i i s c r i t t i m o l t i s e r v i z i e g a r a n t i s c e a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e d i n o t e v o l e l i v e l l o . I n o l t r e p r o d u c i a m o l i n e e g u i d a , r a c c o m a n d a z i o n i e a l t r i d o c u m e n t i s c i e n t i f i c i d i g r a n d e i m p o r t a n z a . P r o m u o v i a m o a n c h e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t e s i a a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i c h e a l l a c i t t a d i n a n z a . P e r s o s t e n e r e l e n o s t r e n u m e r o s e i n i z i a t i v e è f o n d a m e n t a l e a v e r e u n a s o c i e t à s c i e n t i f i c a c h e g e s t i s c a a l m e g l i o l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i . M i i m p e g n e r ò , n e l p r o s s i m o b i e n n i o , p e r c h é t u t t e l e i n i z i a t i v e e l e o p p o r t u n i t à s i a n o s e m p r e a s s i c u r a t e " . D u r a n t e i l 2 7 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e d i R o m a è s t a t o n o m i n a t o t u t t o i l n u o v o d i r e t t i v o , i n c a r i c a f i n o a l 2 0 2 7 e c o m p o s t o d a : A n t o n e l l a B r u n e l l o , C h i a r a C r e m o l i n i , C a r m e n C r i s c i t i e l l o , A l e s s a n d r a F a b i , L u i g i F o r m i s a n o , L o r e n a I n c o r v a i a , M a r c e l l o T i s e o , D a r i o T r a p a n i . F r a n c e s c o P e r r o n e è i l n u o v o p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m .