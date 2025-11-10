R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M a s s i m o D i M a i o è u f f i c i a l m e n t e i l n u o v o p r e s i d e n t e d e l l ' A i o m , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a . E n t r a i n c a r i c a d o p o e s s e r e s t a t o n e l l ' u l t i m o b i e n n i o p r e s i d e n t e e l e t t o , r u o l o c h e o r a v e r r à r i c o p e r t o d a R o s s a n a B e r a r d i . N i c o l a S i l v e s t r i s s a r à s e g r e t a r i o , N i c l a L a V e r d e t e s o r i e r e e i l p a s t p r e s i d e n t F r a n c e s c o P e r r o n e g u i d e r à F o n d a z i o n e A i o m . C l a s s e 1 9 7 5 , n a p o l e t a n o d i n a s c i t a e t o r i n e s e d ' a d o z i o n e , D i M a i o è p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i T o r i n o e d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a 1 U d e l l ' A o u C i t t à d e l l a S a l u t e e d e l l a S c i e n z a d i T o r i n o . " N e l p r o s s i m o b i e n n i o l a v o r e r ò n e l s e g n o d e l l a c o n t i n u i t à e c e r c h e r ò d i i m p l e m e n t a r e q u a n t o r e a l i z z a t o f i n o r a , s o p r a t t u t t o p a r t e n d o d a t u t t e l e i n i z i a t i v e f o r m a t i v e r i v o l t e a i g i o v a n i o n c o l o g i - d i c h i a r a D i M a i o - P i ù d e l l a m e t à d e i s o c i A i o m è u n d e r 4 0 . I l n u o v o d i r e t t i v o n a z i o n a l e d e v e l a v o r a r e p e r l o r o . I n o l t r e , s a r a n n o p o t e n z i a t i i g i à o t t i m i r a p p o r t i c o n E s m o - E u r o p e a n S o c i e t y F o r M e d i c a l O n c o l o g y . L ' I t a l i a è s e c o n d a a l m o n d o , d o p o g l i S t a t i U n i t i , p e r n u m e r o d i m e m b r i d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a . A i o m - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e - c o n t i n u a a e s s e r e l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a c o n i l m a g g i o r n u m e r o d i l i n e e g u i d a p r e s e n t i n e l S n l g " , i l S i s t e m a n a z i o n a l e l i n e e g u i d a . " L ' e f f i c i e n z a d e l l ' a g g i o r n a m e n t o d i q u e s t i d o c u m e n t i è i m p o r t a n t e , c o s ì c o m e è f o n d a m e n t a l e l a t e m p e s t i v i t à d i a g g i o r n a m e n t o d e i p r o t o c o l l i d i a g n o s t i c i e t e r a p e u t i c i n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . I n f i n e , A i o m p r o s e g u i r à a i m p e g n a r s i i n c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d e i c i t t a d i n i s u g l i s t i l i d i v i t a s a n i e s u l l ’ a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g . I n v e s t i r e i n p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . T u t t i g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i h a n n o u n d o v e r e i m p o r t a n t e d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a " . D u r a n t e i l 2 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m , a R o m a d a l 7 a l 9 n o v e m b r e , è s t a t o n o m i n a t o t u t t o i l n u o v o d i r e t t i v o i n c a r i c a f i n o a l 2 0 2 7 e c o m p o s t o d a : A n t o n e l l a B r u n e l l o , C h i a r a C r e m o l i n i , C a r m e n C r i s c i t i e l l o , A l e s s a n d r a F a b i , L u i g i F o r m i s a n o , L o r e n a I n c o r v a i a , M a r c e l l o T i s e o , D a r i o T r a p a n i .