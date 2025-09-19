R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l 6 3 % d e i c l i n i c i è f a v o r e v o l e a l l ’ e u t a n a s i a n e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i ( i l 5 0 % i n d e t e r m i n a t e c i r c o s t a n z e , i l 1 3 % s e m p r e ) . I l 6 0 % e f f e t t u a t r a t t a m e n t i a n t i c a n c r o n e l l ’ u l t i m o m e s e d i v i t a . P e r ò i l 3 2 % d i c h i a r a d i n o n s e n t i r s i a b b a s t a n z a p r e p a r a t o a d a s s i s t e r e i l m a l a t o o n c o l o g i c o i n q u e s t a u l t i m a f a s e d e l p e r c o r s o d i c u r a e i l 9 0 % r i t i e n e s i a n e c e s s a r i a u n a l e g g e n a z i o n a l e s u l t e m a . S o n o i p r i n c i p a l i r i s u l t a t i d e l s o n d a g g i o s u 5 6 2 c l i n i c i p r o m o s s o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) e d a F o n d a z i o n e A i o m e p r e s e n t a t i n e l c o n v e g n o s u l l e ' G i o r n a t e d e l l ’ E t i c a ' d e d i c a t o a l ' F i n e v i t a : l a c u r a o l t r e l a m a l a t t i a ' , c h e s i a p r e o g g i a L e c c e . P e r a n a l i z z a r e l ’ o p i n i o n e d e i c l i n i c i e l e m o d a l i t à o r g a n i z z a t i v e m e s s e i n a t t o i n t e m a d i c u r e p a l l i a t i v e p r e c o c i , p i a n i f i c a z i o n e c o n d i v i s a d e l l e c u r e , s e d a z i o n e p a l l i a t i v a , d e s i s t e n z a t e r a p e u t i c a , a i u t o m e d i c o n e l m o r i r e , A i o m e F o n d a z i o n e A i o m h a n n o p r o m o s s o u n ’ i n d a g i n e c h e h a c o i n v o l t o a n c h e l e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e c o n i n t e r e s s e a q u e s t i t e m i ( A i r o - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i r a d i o t e r a p i a e d o n c o l o g i a c l i n i c a , S i a a r t i - S o c i e t à i t a l i a n a a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a , S i c o - S o c i e t à i t a l i a n a d i c h i r u r g i a o n c o l o g i c a , S i c p - S o c i e t à i t a l i a n a d i c u r e p a l l i a t i v e , S i p o - S o c i e t à i t a l i a n a d i p s i c o - o n c o l o g i a ) . " I l f i n e v i t a è a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e n e g l i u l t i m i m e s i , p e r q u e s t o a b b i a m o p r o m o s s o i l s o n d a g g i o p e r a n a l i z z a r e l ’ o p i n i o n e d e i c l i n i c i - s p i e g a F r a n c e s c o P e r r o n e , P r e s i d e n t e A i o m - . E m e r g e c o n f o r z a l a n e c e s s i t à c h e i l l e g i s l a t o r e d e f i n i s c a q u a n t o p r i m a u n a n o r m a s u l t e m a , a n c h e c h i a r e n d o i l r u o l o d e l l ’ i d r a t a z i o n e e n u t r i z i o n e a r t i f i c i a l e , c h e p e r i l 5 0 % d e i c l i n i c i c o s t i t u i s c o n o t r a t t a m e n t i m e d i c i e p e r l ’ a l t r a m e t à t e r a p i e d i s u p p o r t o . S i a m o d i f r o n t e a ' z o n e g r i g i e ' , c h e c o n t r i b u i s c o n o a d a l i m e n t a r e i n c e r t e z z e " . L ’ a t t u a l e T e s t o u n i f i c a t o d e l d i s e g n o d i l e g g e i n m a t e r i a d i m o r t e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a ( ' M o d i f i c a a l l ’ a r t i c o l o 5 8 0 d e l C o d i c e p e n a l e e u l t e r i o r i d i s p o s i z i o n i e s e c u t i v e d e l l a s e n t e n z a n . 2 4 2 d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e d e l 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 9 ' ) c o n t i e n e d i v e r s e c r i t i c i t à , e v i d e n z i a t e d a A i o m e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , c o m e S i a a r t i e S i c p . " L a p r o p o s t a n o r m a t i v a – c o n t i n u a P e r r o n e - e s c l u d e i l S s n d a l l a f a s e a t t u a t i v a d e l l a p r o c e d u r a e n o n v i e n e i n d i c a t o i l s o g g e t t o c h i a m a t o a d a s s i s t e r e l a p e r s o n a , p r e s c r i v e r e o f o r n i r e i f a r m a c i , o s u p e r v i s i o n a r e l a s e q u e n z a d e g l i e v e n t i , e s p o n e n d o a u n a p o t e n z i a l e s e l e z i o n e p e r c e n s o d e i p a z i e n t i e a d i s p a r i t à i n a c c e t t a b i l i . L e s p e s e p e r q u e s t e p r a t i c h e n o n d e v o n o e s s e r e a c a r i c o d e i c i t t a d i n i . S o l o i l S s n p u ò g a r a n t i r e t u t t e l e c o m p e t e n z e e d i p e r c o r s i i n t e g r a t i , i n c l u s e l e c u r e p a l l i a t i v e s i m u l t a n e e " . " L e r i c h i e s t e d i a i u t o m e d i c o n e l m o r i r e d a p a r t e d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i s o n o p o c h e r i s p e t t o a l l ’ a l t a i n c i d e n z a d e i t u m o r i i n I t a l i a , c h e n e l 2 0 2 4 h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e 3 9 0 . 1 0 0 n u o v i c a s i – a f f e r m a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - . M a A i o m e F o n d a z i o n e A i o m h a n n o s e m p r e a t t r i b u i t o g r a n d e r i l i e v o a l t e m a . I l s o n d a g g i o e v i d e n z i a c h e i l 6 3 % d e i c l i n i c i è a f a v o r e d e l l ’ e u t a n a s i a . È i m p o r t a n t e m e t t e r e i n l u c e c h e i l 5 0 % l o è i n p r e s e n z a d i d e t e r m i n a t e c i r c o s t a n z e , i n p a r t i c o l a r e i n c a s o d i s o f f e r e n z a i n a c c e t t a b i l e , s c e l t a c o n s a p e v o l e o a s p e t t a t i v a d i v i t a b r e v e . S i t r a t t a d i c o n d i z i o n i i n l i n e a c o n i c r i t e r i s t a b i l i t i d a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e , c i o è g r a v e s o f f e r e n z a f i s i c a o p s i c o l o g i c a , c a p a c i t à d i p r e n d e r e d e c i s i o n i l i b e r e e c o n s a p e v o l i , p a t o l o g i a i r r e v e r s i b i l e e d i p e n d e n z a d a t r a t t a m e n t i d i s o s t e g n o v i t a l e . S o l o i c l i n i c i , c h e h a n n o u n r a p p o r t o d i c u r a c o n t i n u a t i v o c o n i l p a z i e n t e , s o n o i n g r a d o d i e s p r i m e r e u n a v a l u t a z i o n e a l r i g u a r d o i n t e m p i b r e v i " . " I r e c e n t i e m e n d a m e n t i a l d i s e g n o d i l e g g e – c o n t i n u a C i n i e r i - p r e v e d o n o c h e l a v e r i f i c a d e i r e q u i s i t i p a s s i d a u n d o p p i o v a g l i o : p r i m a i c o m i t a t i e t i c i t e r r i t o r i a l i , c o n p a r e r e n o n v i n c o l a n t e e n t r o 6 0 g i o r n i , p o i i l C e n t r o d i c o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e , c o n p a r e r e o b b l i g a t o r i o e n t r o u l t e r i o r i 6 0 g i o r n i , p r o r o g a b i l i d i 3 0 p e r ' m o t i v a t e e c o m p r o v a t e e s i g e n z e ' . Q u e s t o d o p p i o p a s s a g g i o p u ò p r o l u n g a r e l a p r o c e d u r a f i n o a c i n q u e m e s i . I n q u e s t o m o d o , n o n è g a r a n t i t a u n a p r e s a i n c a r i c o t e m p e s t i v a , f o n d a m e n t a l e n e l l a f a s e d i f i n e v i t a . V i è i n f a t t i i l r i s c h i o c o n c r e t o d i t e m p i d i a t t e s a m o l t o l u n g h i , i n c o m p a t i b i l i c o n l e c o n d i z i o n i d i c h i s o f f r e , p o t e n z i a l m e n t e n o n r i s p e t t a n d o l a l e g g e s u l l e d i s p o s i z i o n i a n t i c i p a t e d i t r a t t a m e n t o " . P e r i l 9 2 % d e i c l i n i c i l a p i a n i f i c a z i o n e c o n d i v i s a d e l l e c u r e , p r e v i s t a d a l l a l e g g e s u l l e d i s p o s i z i o n i a n t i c i p a t e d i t r a t t a m e n t o ( n . 2 1 9 d e l 2 0 1 7 ) , è a t t u a b i l e c o n l e p e r s o n e c o l p i t e d a l c a n c r o . P e r ò , n e l l ’ a t t i v i t à c l i n i c a q u o t i d i a n a , s o l o i l 9 % l a m e t t e s e m p r e i n a t t o . I n p r e s e n z a d i d i s p o s i z i o n i a n t i c i p a t e d i t r a t t a m e n t o , i l 7 2 % r i t i e n e d i d o v e r s e m p r e a s s e c o n d a r e l a v o l o n t à d e l m a l a t o . L ’ 8 5 % i n f o r m a i l m a l a t o o n c o l o g i c o i n f a s e a v a n z a t a d e l l a p r o g n o s i d e l l a m a l a t t i a ( i l 2 8 % s e m p r e , i l 4 3 % a b b a s t a n z a s p e s s o e i l 1 4 % o c c a s i o n a l m e n t e ) . " S o l t a n t o i l 2 9 % d e i c l i n i c i a f f e r m a c h e l a s e d a z i o n e p a l l i a t i v a , d o v e i n d i c a t a , v i e n e s e m p r e e f f e t t u a t a - s p i e g a V i t t o r i n a Z a g o n e l , g i à d i r e t t o r e d e l l ’ O n c o l o g i a 1 d e l l ’ I s t i t u t o O n c o l o g i c o V e n e t o d i P a d o v a - . È n e c e s s a r i o r e n d e r e d i s p o n i b i l i p e r t u t t i i m a l a t i o n c o l o g i c i l e c u r e p a l l i a t i v e c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l l e c u r e c o n t r o i l c a n c r o , c o m p r e s a l a s e d a z i o n e p a l l i a t i v a n e l l ’ u l t i m a p a r t e d e l p e r c o r s o . A n c h e s e n o n p o s s o n o e s s e r e i m p o s t e c o m e o b b l i g a t o r i e , s o n o u n d i r i t t o d i t u t t i i c i t t a d i n i e d è a u s p i c a b i l e c h e c o s t i t u i s c a n o ' u n p r e - r e q u i s i t o d e l l a s c e l t a d i q u a l s i a s i p e r c o r s o a l t e r n a t i v o d a p a r t e d e l p a z i e n t e ' , c o m e s t a b i l i t o d a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e . L e c u r e p a l l i a t i v e e v i t a n o l ’ a c c a n i m e n t o t e r a p e u t i c o e g a r a n t i s c o n o u n ’ a s s i s t e n z a p e r s o n a l i z z a t a a l m a l a t o e a l l a s u a f a m i g l i a f i n o a f i n e v i t a " . I n b a s e a l s o n d a g g i o , n e l l ’ 8 2 % d e i c a s i , n e l l a s t r u t t u r a è p r e s e n t e u n a U n i t à o S e r v i z i o d i c u r e p a l l i a t i v e e n e l 7 7 % v e n g o n o g a r a n t i t e l e c u r e s i m u l t a n e e ( c u r e p a l l i a t i v e p r e c o c i ) . " O b i e t t i v o i d e a l e s a r e b b e q u e l l o d i i m p l e m e n t a r e i g r u p p i d i c u r e s i m u l t a n e e , a n c o r a a s s e n t i i n c i r c a i l 2 0 % d e i c e n t r i – s o t t o l i n e a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - . U n ’ i n t e g r a z i o n e p r e c o c e d i i n t e r v e n t i d i s u p p o r t o , i n u n ’ o t t i c a d i c u r e s i m u l t a n e e , h a u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a q u a l i t à e q u a n t i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o e s u i r i s u l t a t i a t t e s i d a l l e t e r a p i e " . N e l 2 0 1 0 f u p u b b l i c a t o , s u l N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e , l ’ a r t i c o l o c h e h a c a m b i a t o i l m o d o d i c o n c e p i r e l e c u r e p a l l i a t i v e . " L o s t u d i o h a d i m o s t r a t o c h e , i n p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e m e t a s t a t i c o , l e c u r e p a l l i a t i v e p r e c o c i p o s s o n o m i g l i o r a r e n o n s o l o l a q u a l i t à d e l l a v i t a m a a n c h e l a s o p r a v v i v e n z a , p r o p o n e n d o , d i f a t t o , u n n u o v o m o d e l l o d i i n t e g r a z i o n e f r a c u r e p a l l i a t i v e e c u r e a t t i v e – s o t t o l i n e a D i M a i o - . L ’ a r t i c o l o è s t a t o c i t a t o n e l l e l i n e e g u i d a d e l l ’ A m e r i c a n S o c i e t y o f C l i n i c a l O n c o l o g y ( A s c o ) e d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) . C i o n o n o s t a n t e , l a m a n c a n z a d i p a l l i a t i v i s t i h a r e s o f i n o r a c o m p l e s s a l ’ a t t u a z i o n e d e l m o d e l l o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a e s i a m o c o n s a p e v o l i c h e r e a l i s t i c a m e n t e l e e v i d e n t i c a r e n z e d i p e r s o n a l e p r o b a b i l m e n t e n o n s a r a n n o r i s o l v i b i l i a l m e n o n e l b r e v e - m e d i o t e r m i n e , c o n s i d e r a t a l a c r e s c e n t e c a r e n z a d i s p e c i a l i s t i i n c u r e p a l l i a t i v e r i s p e t t o a l f a b b i s o g n o . I n q u e s t o s c e n a r i o , A i o m r i t i e n e f o n d a m e n t a l e l ’ i n c r e m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e d e g l i o n c o l o g i p e r a s s i c u r a r e l ’ e r o g a z i o n e d i c u r e p a l l i a t i v e ' p r i m a r i e ' e u n ’ a t t i v i t à f o r m a t i v a c h e p u n t i a f a r a c q u i s i r e c o g n i z i o n i ' d i b a s e ' d i c u r e p a l l i a t i v e " . " L a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e v a a p p l i c a t a a n c h e n e l l a p a l l i a z i o n e , c o m e e v i d e n z i a t o i n u n a r t i c o l o p u b b l i c a t o s u ' E s m o O p e n ' , s c e g l i e n d o i l m o m e n t o g i u s t o , r a p p r e s e n t a t o d a l l a d i a g n o s i d i m a l a t t i a a v a n z a t a . Q u e s t i t r a t t a m e n t i n o n v a n n o q u i n d i u t i l i z z a t i s o l o n e g l i u l t i m i g i o r n i d i v i t a , q u a n d o n o n v i s o n o p i ù o p z i o n i d i t e r a p i a a t t i v a , m a r a p p r e s e n t a n o u n a r i s o r s a p r e z i o s a a p a r t i r e d a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i d i c a n c r o a v a n z a t o , p e r c h é p o s s o n o m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e l a s o p r a v v i v e n z a " c o n c l u d e D i M a i o .