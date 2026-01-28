R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A u m e n t a n o l e p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e p e r i p a z i e n t i c o l p i t i d a l i n f o m i . L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d e l l a t e r a p i a c e l l u l a r e c o n C a r - T l i s o c a b t a g e n e m a r a l e u c e l ( l i s o - c e l ) p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n l i n f o m a d i f f u s o a g r a n d i c e l l u l e B ( D l b c l ) , l i n f o m a a c e l l u l e B a d a l t o g r a d o ( H g b c l ) , l i n f o m a p r i m i t i v o d e l m e d i a s t i n o a g r a n d i c e l l u l e B ( P m b c l ) e l i n f o m a f o l l i c o l a r e d i g r a d o 3 B ( F L 3 B ) c h e s o n o r e f r a t t a r i a l l a c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a d i p r i m a l i n e a o r e c i d i v a t i e n t r o 1 2 m e s i d a l s u o c o m p l e t a m e n t o . N e l l o s t u d i o T r a n s f o r m , c h e h a c o i n v o l t o 1 8 4 p a z i e n t i c o n l i n f o m a d i f f u s o a g r a n d i c e l l u l e B , l a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a l i b e r a d a e v e n t i , a u n f o l l o w - u p m e d i a n o d i 3 3 , 9 m e s i , h a r a g g i u n t o 2 9 , 5 m e s i c o n l i s o - c e l r i s p e t t o a 2 , 4 m e s i c o n l o s t a n d a r d d i c u r a , c o s t i t u i t o d a c h e m i o t e r a p i a s e g u i t a d a l t r a p i a n t o a u t o l o g o . L a r i s p o s t a c o m p l e t a h a r a g g i u n t o i l 7 4 % r i s p e t t o a l 4 3 % . A 3 a n n i l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a e v e n t i è s t a t a p a r i a l 4 6 % r i s p e t t o a l 1 9 % , l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e a l 5 1 % r i s p e t t o a l 2 6 , 5 % e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e a l 6 3 % r i s p e t t o a l 5 2 % . I p r o g r e s s i n e l l a c u r a d e i l i n f o m i s o n o s t a t i a p p r o f o n d i t i o g g i a M i l a n o n e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a p r o m o s s a d a B r i s t o l M y e r s S q u i b b . I n I t a l i a o g n i a n n o s i s t i m a n o c i r c a 1 5 . 5 0 0 n u o v i c a s i d i l i n f o m i ( 1 3 . 3 0 0 l i n f o m i n o n H o d g k i n e 2 . 2 0 0 l i n f o m i d i H o d g k i n ) , r i c o r d a u n a n o t a . " I l i n f o m i n o n H o d g k i n s o n o i p i ù f r e q u e n t i - s p i e g a P a o l o C o r r a d i n i , p r o f e s s o r e d i E m a t o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i E m a t o l o g i a e T r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i d i M i l a n o - R a p p r e s e n t a n o u n g r u p p o e t e r o g e n e o d i n e o p l a s i e d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , c h e o r i g i n a n o d a i l i n f o c i t i d i t i p o B , T o N K e c h e p o s s o n o a v e r e u n c o m p o r t a m e n t o i n d o l e n t e o a g g r e s s i v o . I l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e l a m a l a t t i a a u m e n t a c o n l ' e s p o s i z i o n e a r a d i a z i o n i i o n i z z a n t i o a s o s t a n z e c h i m i c h e c o m e i p e s t i c i d i e q u a n d o i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o è c o m p r o m e s s o " . " I l i n f o m i - c o n t i n u a l o s p e c i a l i s t a - s o n o p a t o l o g i e c u r a b i l i e i n m o l t i c a s i g u a r i b i l i , g r a z i e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i n u m e r o s e t e r a p i e c h e n e g l i u l t i m i a n n i h a n n o c a m b i a t o l o s c e n a r i o d e l t r a t t a m e n t o . C i r c a i l 7 0 % d e i p a z i e n t i c o n l i n f o m i a g g r e s s i v i p u ò g u a r i r e e l e p e r s o n e c o n l i n f o m i i n d o l e n t i p o s s o n o o t t e n e r e u n a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a m o l t o l u n g a , f i n o a 1 5 a n n i . L e C a r - T s o n o ' c h e m i o - f r e e ' , c i o è n o n p r e v e d o n o l ' u t i l i z z o i n a s s o c i a z i o n e a l l a c h e m i o t e r a p i a , c o n i m p o r t a n t i v a n t a g g i p e r i p a z i e n t i . I n o l t r e , n e i p a z i e n t i r e f r a t t a r i a l l a c h e m i o t e r a p i a l e C a r - T p o s s o n o d e t e r m i n a r e g u a r i g i o n e q u a n d o l e c u r e t r a d i z i o n a l i , c o m e l a c h e m i o t e r a p i a , i l t r a p i a n t o o l a r a d i o t e r a p i a , n o n o f f r o n o v a n t a g g i " . L i s o - c e l è g i à d i s p o n i b i l e i n I t a l i a d a g i u g n o 2 0 2 4 p e r i p a z i e n t i i n r e c i d i v a o r e f r a t t a r i a l t r a t t a m e n t o d o p o d u e o p i ù l i n e e d i t e r a p i a s i s t e m i c a . " L ' e s t e n s i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i l i s o - c e l d a p a r t e d i A i f a r i g u a r d a i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a n o r e c i d i v a d o p o l a p r i m a l i n e a . I n q u e s t o m o d o v i e n e a n t i c i p a t o i l t r a t t a m e n t o c o n l a t e r a p i a c e l l u l a r e " , c h i a r i s c e C o r r a d i n i . " N e l l o s t u d i o T r a n s f o r m , d o p o u n f o l l o w - u p m e d i a n o d i q u a s i 3 4 m e s i , i p a z i e n t i c o n l i n f o m a d i f f u s o a g r a n d i c e l l u l e B t r a t t a t i c o n l i s o - c e l c o n t i n u a n o a m o s t r a r e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a e v e n t i e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e . N o n s o l o . M i g l i o r a i l t a s s o d i r i s p o s t a o b i e t t i v a , c h e h a r a g g i u n t o l ' 8 7 % r i s p e t t o a l 4 9 % c o n l a t e r a p i a s t a n d a r d . I l t a s s o d i r i s p o s t a c o m p l e t a , c h e i n u n a m a l a t t i a a g g r e s s i v a c o m e i l l i n f o m a a g r a n d i c e l l u l e B è i l p r e r e q u i s i t o p e r g u a r i r e , è s t a t o p a r i a l 7 4 % r i s p e t t o a l 4 3 % . Q u e s t o a u m e n t o d e l l a r i s p o s t a c o m p l e t a n e l b r a c c i o s p e r i m e n t a l e c o n l i s o - c e l s i t r a d u c e i n u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a " , s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o . I l i n f o m i a g r a n d i c e l l u l e B r a p p r e s e n t a n o u n t e r z o d e i c a s i d i l i n f o m a n o n H o d g k i n ( L n h ) , r i p o r t a l a n o t a . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i l i s o - c e l d a p a r t e d i A i f a r i g u a r d a a n c h e p a z i e n t i - r e f r a t t a r i o r e c i d i v a t i a l l a t e r a p i a d i p r i m a l i n e a - c o l p i t i d a l i n f o m a a c e l l u l e B a d a l t o g r a d o , u n a f o r m a d i L n h a g g r e s s i v a e a r a p i d a c r e s c i t a , d a l i n f o m a p r i m i t i v o d e l m e d i a s t i n o a g r a n d i c e l l u l e B , u n r a r o s o t t o t i p o d i N h l c h e s i p r e s e n t a s e m p r e p i ù s p e s s o n e g l i a d o l e s c e n t i e n e i g i o v a n i a d u l t i , e d a l i n f o m a f o l l i c o l a r e d i g r a d o 3 B , u n ' a l t r a f o r m a a g g r e s s i v a d i N h l . " L a t e r a p i a C a r - T - i l l u s t r a C o r r a d i n i - c o n s i s t e i n u n a m o d i f i c a g e n e t i c a d e i l i n f o c i t i T d e l p a z i e n t e , c h e v e n g o n o i n d o t t i a e l i m i n a r e l e c e l l u l e n e o p l a s t i c h e u n a v o l t a r e i n f u s i . N e l l o s t u d i o T r a n s f o r m l i s o - c e l h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e u n t r a t t a m e n t o e f f i c a c e , d i b r e v e d u r a t a p e r c h é b a s t a u n a s i n g o l a i n f u s i o n e , i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n a b u o n a q u a l i t à d i v i t a e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l e p o s s i b i l i t à d i c u r a . S i a m o d i f r o n t e a u n p a s s o a v a n t i i m p o r t a n t e d e l m o d o d i t r a t t a r e i l i n f o m i a g r a n d i c e l l u l e B , q u a n d o s o n o r e f r a t t a r i a l l ' e s o r d i o o r i c a d o n o p r e c o c e m e n t e " . " I r i l e v a n t i p r o g r e s s i c o m p i u t i n e g l i u l t i m i a n n i n e l l a c u r a d e l l e n e o p l a s i e d e l s a n g u e , c o m e l ' i m p i e g o d e l l e t e r a p i e C a r - T , h a n n o p r o f o n d a m e n t e c a m b i a t o i l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o d i m o l t i p a z i e n t i , a p r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e a n c h e p e r c h i f i n o a p o c o t e m p o f a a v e v a o p z i o n i l i m i t a t e - a f f e r m a G i u s e p p e T o r o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i l ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c o n t r o l e u c e m i e , l i n f o m i e m i e l o m a ) - I n q u e s t o s c e n a r i o i n r a p i d a e v o l u z i o n e , è f o n d a m e n t a l e c h e i p a z i e n t i n o n s i s e n t a n o s o l i e p o s s a n o c o n t a r e s u u n a p r e s a i n c a r i c o c h e v a d a o l t r e l ' a s p e t t o s t r e t t a m e n t e c l i n i c o . I b i s o g n i d e i p a z i e n t i c o n l i n f o m a s o n o c o m p l e s s i e r i g u a r d a n o a n c h e i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , l ' a c c e s s o a i n f o r m a z i o n i m e d i c h e c o r r e t t e e c e r t i f i c a t e , l ' o r i e n t a m e n t o n e i p e r c o r s i d i c u r a e l ' a s s i s t e n z a c o s t a n t e d u r a n t e t u t t e l e f a s i d e l l a m a l a t t i a . A i l è d a s e m p r e i m p e g n a t a a r i s p o n d e r e a q u e s t e e s i g e n z e , s e n s i b i l i z z a n d o e i n f o r m a n d o c i t t a d i n i , p a z i e n t i e c a r e g i v e r e o f f r e n d o u n s u p p o r t o c o n c r e t o a t t r a v e r s o l a r e t e d e i v o l o n t a r i , p i ù d i 1 7 m i l a i n t u t t a I t a l i a , e d e l l e C a s e a l l o g g i o A i l c h e p e r m e t t o n o a i m a l a t i e a l l e l o r o f a m i g l i e d i a f f r o n t a r e l e c u r e c o n m a g g i o r e s e r e n i t à , v i c i n o a i c e n t r i e m a t o l o g i c i . A c c o m p a g n a r e i p a z i e n t i p r i m a , d u r a n t e e d o p o l e t e r a p i e s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a l o r o q u a l i t à d i v i t a " . I d a t i r e l a t i v i a l l ' e f f i c a c i a d i l i s o - c e l i n s e c o n d a l i n e a , e m e r s i d a l l o s t u d i o r e g i s t r a t i v o T r a n s f o r m , s o n o s t a t i c o n f e r m a t i a n c h e d a e v i d e n z e d i ' r e a l l i f e ' , c i o è d a l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a . " U n o s t u d i o - r i f e r i s c e C o r r a d i n i - h a p a r a g o n a t o l i s o - c e l c o n a l t r e C a r - T d i s p o n i b i l i . L i s o - c e l h a d i m o s t r a t o u n ' e f f i c a c i a p a r a g o n a b i l e a l l e a l t r e t e r a p i e c e l l u l a r i , m a i l p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à è s t a t o m i g l i o r e . Q u e s t o p u ò t r a d u r s i i n u n a r i d u z i o n e d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i e d e i p o s t i l e t t o o c c u p a t i , c o n r i c a d u t e p o s i t i v e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n " . " S i a m o o r g o g l i o s i d e l l ' i m p o r t a n t e t r a g u a r d o r a g g i u n t o c o n l ' e s t e n s i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i l i s o - c e l , c h e c o n s e n t i r à a i p a z i e n t i d i a c c e d e r e a q u e s t a t e r a p i a C a r - T a n c h e n e l l e l i n e e p i ù p r e c o c i - d i c h i a r a A l e s s a n d r o B i g a g l i , S e n i o r M e d i c a l H e a d , B r i s t o l M y e r s S q u i b b , I t a l i a - A i f a h a i n o l t r e r i c o n o s c i u t o a l i s o - c e l l o s t a t u s d i f a r m a c o i n n o v a t i v o , a t t r i b u i t o s u l l a b a s e d i t r e c r i t e r i f o n d a m e n t a l i : b i s o g n o t e r a p e u t i c o , v a n t a g g i o c l i n i c o a g g i u n t o e s o l i d i t à d e l l e e v i d e n z e . Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o g a r a n t i s c e l ' a c c e s s o i m m e d i a t o a l l a r i m b o r s a b i l i t à e l ' i n s e r i m e n t o a u t o m a t i c o n e i p r o n t u a r i t e r a p e u t i c i r e g i o n a l i . S i a m o s t a t i p i o n i e r i n e l l e t e r a p i e c e l l u l a r i e c o n t i n u i a m o a t r a s f o r m a r e l o s c e n a r i o t e r a p e u t i c o i n e m a t o l o g i a , s v i l u p p a n d o s o l u z i o n i c h e r a p p r e s e n t a n o u n v e r o c a m b i o d i p a r a d i g m a . O g g i s i a m o i n f a t t i i m p e g n a t i n e l l o s v i l u p p o d e l l a s e c o n d a g e n e r a z i o n e d i C a r - T a u t o l o g h e , p r o d o t t e d i r e t t a m e n t e n e l p a z i e n t e s e n z a n e c e s s i t à d i e s t r a z i o n e e i n g e g n e r i z z a z i o n e i n l a b o r a t o r i o , e s o n o i n c o r s o s t u d i a n c h e s u l l e C a r - T a l l o g e n i c h e , o t t e n u t e d a d o n a t o r i s a n i o d a c e l l u l e s t a m i n a l i p l u r i p o t e n t i . Q u e s t e i n n o v a z i o n i c i c o n s e n t i r a n n o d i a c c e l e r a r e i t e m p i d i p r o d u z i o n e , m i g l i o r a r e e f f i c a c i a e t o l l e r a b i l i t à d e l l e c u r e , o f f r e n d o n u o v e o p p o r t u n i t à a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i " .