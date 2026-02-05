R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e g l i u l t i m i 1 0 a n n i i n I t a l i a i d e c e s s i p e r c a n c r o s o n o d i m i n u i t i d e l 9 % . U n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e a c u i h a n n o c o n t r i b u i t o l e c a m p a g n e d i p r e v e n z i o n e , l ' a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a r a p p r e s e n t a t a a n c h e d a l l ' i m m u n o n c o l o g i a , c h e o g g i f a s e g n a r e u n u l t e r i o r e e i m p o r t a n t e c a m b i o d i p a r a d i g m a . L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) - r i f e r i s c e M s d i n u n a n o t a - h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i p e m b r o l i z u m a b i n 3 n u o v e i n d i c a z i o n i , c h e s i a g g i u n g o n o a l l e a t t u a l i 2 5 . C a m b i a c o s ì l a p r a t i c a c l i n i c a i n 2 n e o p l a s i e g i n e c o l o g i c h e : n e l t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , d o v e i l r i s c h i o d i m o r t e è s t a t o r i d o t t o d e l 4 3 % n e l l e p a z i e n t i i n s t a d i o I I I - I v a s e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e F i g o 2 0 1 4 , e n e l c a r c i n o m a d e l l ' e n d o m e t r i o , i n c u i i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a è d i m i n u i t o d e l 6 6 % . N e l c a r c i n o m a u r o t e l i a l e n o n r e s e c a b i l e o m e t a s t a t i c o i l r i s c h i o d i m o r t e è s t a t o r i d o t t o d e l 4 9 % e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a è p i ù c h e r a d d o p p i a t a r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a . A i f a , i n o l t r e , h a r i c o n o s c i u t o l ' i m p o r t a n t e r e q u i s i t o d i i n n o v a t i v i t à t e r a p e u t i c a a i 2 n u o v i r e g i m i b a s a t i s u l l ' i m m u n o t e r a p i a c o n p e m b r o l i z u m a b n e i t u m o r i d e l l ' e n d o m e t r i o e d e l l ' u r o t e l i o . A l l e n o v i t à n e l t r a t t a m e n t o d e l l e 3 n e o p l a s i e è d e d i c a t o u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o g g i a R o m a , p r o m o s s o d a l l ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a . N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t e s t i m a t e q u a s i 2 . 4 0 0 n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , r i p o r t a M s d . N e l l a q u a s i t o t a l i t à d e i c a s i q u e s t a n e o p l a s i a è c a u s a t a d a l l ' i n f e z i o n e d a P a p i l l o m a v i r u s u m a n o ( H p v ) , c h e s i t r a s m e t t e s o p r a t t u t t o p e r v i a s e s s u a l e . A i f a h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i p e m b r o l i z u m a b , i n a s s o c i a z i o n e a c h e m i o r a d i o t e r a p i a ( r a d i o t e r a p i a a f a s c i e s t e r n i s e g u i t a d a b r a c h i t e r a p i a ) , n e l t r a t t a m e n t o d e l c a r c i n o m a d e l l a c e r v i c e l o c a l m e n t e a v a n z a t o i n s t a d i o I I I - I v a ( s e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e F i g o 2 0 1 4 ) i n p a z i e n t i c h e n o n h a n n o r i c e v u t o u n a p r e c e d e n t e t e r a p i a d e f i n i t i v a . " P e r l a p r i m a v o l t a i n 2 5 a n n i c a m b i a l a p r a t i c a c l i n i c a n e l t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a l o c a l m e n t e a v a n z a t o a d a l t o r i s c h i o , i n c u i l o s t a n d a r d d i c u r a f i n o r a è s t a t o r a p p r e s e n t a t o d a l l a s o l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a c o n c o m i t a n t e - a f f e r m a D o m e n i c a L o r u s s o , r e s p o n s a b i l e d e l c e n t r o d i G i n e c o l o g i a o n c o l o g i c a d i H u m a n i t a s S a n P i o X e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O s t e t r i c i a e G i n e c o l o g i a d i H u m a n i t a s U n i v e r s i t y - L a c o m b i n a z i o n e d i p e m b r o l i z u m a b c o n l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a c o n c o m i t a n t e e s c l u s i v a a u m e n t a , i n m o d o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e , l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e " . I n p a r t i c o l a r e , n e l l o s t u d i o K e y n o t e - A 1 8 p u b b l i c a t o s u ' T h e L a n c e t ' l ' a s s o c i a z i o n e h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i m o r t e d e l 3 3 % r i s p e t t o a l l a s o l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a c o n c o m i t a n t e e i l t a s s o d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e a 3 6 m e s i è r i s u l t a t o d e l l ' 8 2 , 6 % p e r l ' a s s o c i a z i o n e r i s p e t t o a l 7 4 , 8 % d e l l a s o l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a i n t u t t a l a p o p o l a z i o n e . I n o l t r e , n e l s e t t i n g d i p a z i e n t i i n s t a d i o I I I - I v a s e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e F i g o 2 0 1 4 l ' a s s o c i a z i o n e h a r i d o t t o i l r i s c h i o s i a d i p r o g r e s s i o n e c h e d i m o r t e d e l 4 3 % r i s p e t t o a l l a s o l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a . " S i t r a t t a d i u n s e t t i n g p o t e n z i a l m e n t e c u r a t i v o " , s o t t o l i n e a L o r u s s o , c h e è P r i n c i p a l I n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o K e y n o t e - A 1 8 . " P e r q u e s t o - p r o s p e t t a - l ' a g g i u n t a d e l l ' i m m u n o t e r a p i a c o n p e m b r o l i z u m a b a l l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a c o n s e n t i r à d i p o r t a r e a u n a p o t e n z i a l e g u a r i g i o n e u n m a g g i o r n u m e r o d i p a z i e n t i . C o n q u e s t o a p p r o c c i o è p o s s i b i l e s o m m a r e i b e n e f i c i a l u n g o t e r m i n e d e l l ' i m m u n o t e r a p i a c o n l ' e f f i c a c i a i m m e d i a t a d e l l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a , c h e h a n n o g i à d i m o s t r a t o i n a l t r e p a t o l o g i e u n e f f e t t o d i r e c i p r o c o p o t e n z i a m e n t o q u a n d o s o m m i n i s t r a t e i n s i e m e " . P a s s i a v a n t i a n c h e i n u n ' a l t r a n e o p l a s i a g i n e c o l o g i c a , i l t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o c h e h a f a t t o r e g i s t r a r e i n I t a l i a c i r c a 8 . 6 5 0 n u o v e d i a g n o s i n e l 2 0 2 4 . A i f a - c o n t i n u a l a n o t a - h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i p e m b r o l i z u m a b , i n a s s o c i a z i o n e a l l a c h e m i o t e r a p i a ( c a r b o p l a t i n o e p a c l i t a x e l ) , n e l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d i p a z i e n t i a f f e t t e d a c a r c i n o m a d e l l ' e n d o m e t r i o p r i m a r i o a v a n z a t o o r i c o r r e n t e c o n d e f i c i t d e l s i s t e m a d i m i s m a t c h r e p a i r ( d M m r ) e c h e s o n o c a n d i d a t e a t e r a p i a s i s t e m i c a . N e l l o s t u d i o K e y n o t e - 8 6 8 , p e m b r o l i z u m a b p i ù c a r b o p l a t i n o e p a c l i t a x e l s e g u i t o d a p e m b r o l i z u m a b i n m o n o t e r a p i a h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e d e l 6 6 % n e l l e p a z i e n t i c o n d e f i c i t d i r i p a r a z i o n e d e i m i s m a t c h , r i s p e t t o a p l a c e b o c o n c h e m i o t e r a p i a ( c a r b o p l a t i n o e p a c l i t a x e l ) s e g u i t o d a l s o l o p l a c e b o . " I l c a r c i n o m a d e l l ' e n d o m e t r i o è u n o d e i t u m o r i f e m m i n i l i p i ù f r e q u e n t i e d è l ' u n i c a , t r a l e n e o p l a s i e g i n e c o l o g i c h e , c o n i n c i d e n z a e m o r t a l i t à i n a u m e n t o - r i m a r c a L o r u s s o - P u r t r o p p o , l a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a p e r l e p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r i c o r r e n t e o a v a n z a t a n o n s u p e r a i 3 6 m e s i . L a c a r a t t e r i z z a z i o n e m o l e c o l a r e è c r u c i a l e e h a u n i m p a t t o s u l l a s c e l t a t e r a p e u t i c a . C i r c a i l 3 0 % d e l l e p a z i e n t i p r e s e n t a u n t u m o r e c o n d e f i c i t d e l m i s m a t c h r e p a i r , c i o è u n m a l f u n z i o n a m e n t o d e l m e c c a n i s m o d i r i p a r a z i o n e d e l D n a . L ' a g g i u n t a d i p e m b r o l i z u m a b a l l a c h e m i o t e r a p i a r a p p r e s e n t a u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a d i p r i m a l i n e a p e r l e d o n n e c o n c a r c i n o m a e n d o m e t r i a l e p r i m a r i o a v a n z a t o o r i c o r r e n t e c o n d e f i c i t d e l s i s t e m a d i m i s m a t c h r e p a i r , d i m o s t r a n d o u n m i g l i o r a m e n t o d a v v e r o s i g n i f i c a t i v o d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o " . D o p o d e c e n n i - p r o s e g u e M s d - c a m b i a a n c h e i l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l c a r c i n o m a u r o t e l i a l e n o n r e s e c a b i l e o m e t a s t a t i c o , g r a z i e a l l ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d i A i f a d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i p e m b r o l i z u m a b i n a s s o c i a z i o n e a e n f o r t u m a b v e d o t i n , u n a n t i c o r p o f a r m a c o - c o n i u g a t o . N e l l o s t u d i o K e y n o t e - A 3 9 , p u b b l i c a t o s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' , l a n u o v a a s s o c i a z i o n e è s t a t a c o n f r o n t a t a c o n l a c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o , c o n s i d e r a t a p e r d e c e n n i s t a n d a r d d i c u r a , d i m o s t r a n d o u n b e n e f i c i o s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e s i a i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e s i a d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e . A u n s u c c e s s i v o f o l l o w - u p m e d i a n o d i 2 9 , 1 m e s i l ' a s s o c i a z i o n e h a c o n t i n u a t o a d i m o s t r a r e l a s u a e f f i c a c i a , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i m o r t e d e l 4 9 % , c o n u n i n c r e m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a p i ù c h e r a d d o p p i a t o r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a . L a d u r a t a m e d i a n a d e l l a r i s p o s t a è s t a t a d i 2 3 , 3 m e s i p e r l ' a s s o c i a z i o n e e d i 7 m e s i p e r l a c h e m i o t e r a p i a . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l t u m o r e a l l a v e s c i c a , n e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 3 1 m i l a n u o v i c a s i , d i c u i o l t r e i l 9 0 % è c o s t i t u i t o d a c a r c i n o m i u r o t e l i a l i . " F i n d a g l i a n n i ' 8 0 g l i s c h e m i d i c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o h a n n o r a p p r e s e n t a t o l o s t a n d a r d d i c u r a d e l c a r c i n o m a u r o t e l i a l e n o n r e s e c a b i l e o m e t a s t a t i c o - i l l u s t r a R o b e r t o I a c o v e l l i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i I r c c s d i R o m a - L a n u o v a a s s o c i a z i o n e , p e r l a p r i m a v o l t a , h a m i g l i o r a t o l a s o p r a v v i v e n z a e i l c o n t r o l l o d i m a l a t t i a . S i a m o d i f r o n t e a u n a v e r a r i v o l u z i o n e d e l l a c u r a e a u n ' i n n o v a z i o n e d e c i s i v a p e r i p a z i e n t i , s i a p e r i r i s u l t a t i o t t e n u t i s i a p e r l a n a t u r a d e i t r a t t a m e n t i " . " P e m b r o l i z u m a b - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - a v e v a g i à d i m o s t r a t o d i e s s e r e e f f i c a c e c o m e t e r a p i a d i s e c o n d a l i n e a n e l t u m o r e u r o t e l i a l e . I n p r i m a l i n e a , l ' a s s o c i a z i o n e p e m b r o l i z u m a b p i ù e n f o r t u m a b v e d o t i n è c a r a t t e r i z z a t a d a u n a s i n e r g i a n e l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a a t u t t o v a n t a g g i o d e i p a z i e n t i . L a m a l a t t i a v i e n e c o s ì c o n t r a s t a t a s u d u e f r o n t i . U n o è c o s t i t u i t o d a l s i s t e m a i m m u n i t a r i o c h e v i e n e r i a t t i v a t o c o n t r o i l t u m o r e g r a z i e a p e m b r o l i z u m a b , l ' a l t r o è l a m a g g i o r e s e l e t t i v i t à n e l l ' a g g r e s s i o n e d e l l e c e l l u l e m a l a t e , g r a z i e a l l ' a n t i c o r p o f a r m a c o - c o n i u g a t o , c h e c o s t i t u i s c e u n a f o r m a d i c h e m i o t e r a p i a p i ù e v o l u t a . I n q u e s t o m o d o s i o t t i e n e u n c o n t r o l l o p i ù d u r a t u r o e p r o f o n d o d e l l a n e o p l a s i a . L a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a è p i ù c h e r a d d o p p i a t a - p r e c i s a l ' e s p e r t o - e l ' e f f i c a c i a d e l l a t e r a p i a n e l r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ' e s t e n s i o n e d e l l a m a l a t t i a è p o s s i b i l e i n u n a p e r c e n t u a l e r i l e v a n t e d e i p a z i e n t i , o v v e r o i l 6 7 % r i s p e t t o a l 4 4 % d e l l a c h e m i o t e r a p i a . P o i c h é q u e s t i r i s u l t a t i h a n n o c a m b i a t o l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a m a l a t t i a , c a m b i e r à a n c h e l a p r a t i c a c l i n i c a a t t u a l e s u p e r a n d o i l v e c c h i o s t a n d a r d c h e m i o t e r a p i c o . I n o l t r e , l a d e c i s i o n e d i A i f a è i n l i n e a c o n l e l i n e e g u i d a d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a , c h e r a c c o m a n d a n o t a l e a s s o c i a z i o n e c o m e t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d a p r e f e r i r e n e i p a z i e n t i c o n t u m o r e u r o t e l i a l e a v a n z a t o " . C o m m e n t a N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a M s d I t a l i a : " L ' i m m u n o t e r a p i a d i M s d c o n p e m b r o l i z u m a b h a s e g n a t o u n s a l t o q u a n t i c o i n o n c o l o g i a , u n r e a l e c a m b i a m e n t o d i p a r a d i g m a c h e h a a p e r t o s t r a d e u n t e m p o i n i m m a g i n a b i l i . I l t r i p l i c e a m p l i a m e n t o d i i n d i c a z i o n e d a p a r t e d i A i f a t e s t i m o n i a i l c o n t i n u o v a l o r e d e l l ’ i m m u n o t e r a p i a n e l t r a s f o r m a r e l a p r a t i c a c l i n i c a , o f f r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e t e r a p e u t i c h e a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i . U n r i s u l t a t o c h e n a s c e d a u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o e d a u n i m p e g n o c o s t a n t e e s e n z a e g u a l i n e l l a r i c e r c a , s o s t e n u t o d a u n o d e i p r o g r a m m i d i s v i l u p p o c l i n i c o p i ù a m p i i n o n c o l o g i a : u n a p i p e l i n e d i v e r s i f i c a t a c h e i n c l u d e o l t r e 2 5 m e c c a n i s m i i n n o v a t i v i e p i ù d i 3 0 t i p i d i t u m o r e . E ' q u e s t a f i d u c i a n e l l a s c i e n z a , i n s i e m e a l l a c a p a c i t à d i g u a r d a r e l o n t a n o - c o n c l u d e - a c o n s e n t i r c i d i i m m a g i n a r e u n f u t u r o n e l q u a l e c o n t i n u a r e a o f f r i r e , a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p e r s o n e , p i ù t e m p o e p i ù v i t a " .