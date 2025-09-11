R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l g r a n d e , n u o v o , p a r a d i g m a i n t r o d o t t o d a l l e t e r a p i e l o n g - a c t i n g è l a d i m e n s i o n e c h e r i g u a r d a l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l p a z i e n t e c o n H i v . Q u e s t e f o r m u l a z i o n i m e t t o n o l a p e r s o n a a l c e n t r o d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o : u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e r i s p e t t o a l p a s s a t o , q u a n d o e r a e s c l u s i v a m e n t e i l m e d i c o a d e c i d e r e l a t e r a p i a p i ù a d a t t a " . L o s o t t o l i n e a P a o l o B o n f a n t i , p r o f e s s o r e d i M a l a t t i e i n f e t t i v e a l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a e d i r e t t o r e d i M a l a t t i e i n f e t t i v e a l l ' I r c c s S a n G e r a r d o d i M o n z a , p a r t e c i p a n d o a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o o g g i a P a v i a ' R i d e f i n i r e i l p r e s e n t e p e r v i n c e r e l e s f i d e d e l f u t u r o n e l l a t e r a p i a d e l l ' H i v ’ . I l p r o f e s s o r e , c h e h a p a r t e c i p a t o a l p a n e l d e d i c a t o a ' C o m e l e f o r m u l a z i o n i l o n g - a c t i n g c a m b i e r a n n o l a g e s t i o n e d e l l ' H i v ' , s p i e g a c h e " o l t r e a l l ' e f f i c a c i a e s i c u r e z z a , i l g r a n d e v a n t a g g i o d i q u e s t e t e r a p i e a b a s e d i f a r m a c i a n t i r e t r o v i r a l i a l u n g a d u r a t a d ' a z i o n e c h e b l o c c a n o l a r e p l i c a z i o n e d e l l ' H i v è c h e p e r m e t t o n o u n a q u a l i t à d i v i t a m i g l i o r e . S o n o p e r q u e s t o s p e s s o p r e f e r i t e d a i p a z i e n t i " . " A t t u a l m e n t e - a g g i u n g e l ' i n f e t t i v o l o g o - l e t e r a p i e l o n g - a c t i n g n o n s o n o p r e s c r i v i b i l i i n I t a l i a a i p a z i e n t i c o n s c a r s a a d e r e n z a , a n c h e s e i n f u t u r o q u e s t a p o s s i b i l i t à p o t r e b b e e s s e r e r i v a l u t a t a . I n a l c u n i c a s i , i n f a t t i , l a s c a r s a a d e r e n z a è l e g a t a a l l a d i f f i c o l t à d i a s s u m e r e c o m p r e s s e q u o t i d i a n a m e n t e . I n o l t r e - c o n c l u d e - s o n o i n f a s e d i s v i l u p p o n u o v e m o l e c o l e c o n d u r a t a d ' a z i o n e a n c o r a m a g g i o r e c h e , p r o p r i o p e r q u e s t a c a r a t t e r i s t i c a , p o t r e b b e r o e s s e r e i m p i e g a t e a n c h e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' i n f e z i o n e i n s o g g e t t i n o n a n c o r a c o n t a g i a t i " .