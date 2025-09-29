R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I f a r m a c i l o n g - a c t i n g e s i s t o n o g i à i n v a r i e a r e e t e r a p e u t i c h e e d a g l i u l t i m i a n n i l i a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e a n c h e p e r l e m a l a t t i e i n f e t t i v e , i n p a r t i c o l a r e t r a g l i a n t i v i r a l i u t i l i z z a t i c o n t r o l ' H i v . I v a n t a g g i r i s p e t t o a u n a t e r a p i a c r o n i c a a u t o s o m m i n i s t r a t a r i g u a r d a n o s o p r a t t u t t o l ' a d e r e n z a . R i t e n i a m o c h e u n ' a d e r e n z a o t t i m a l e s i r a g g i u n g a i n t o r n o a l l ' 8 0 % d i p e r s o n e c h e a s s u m o n o c r o n i c a m e n t e u n a t e r a p i a a n t i r e t r o v i r a l e . C o n i f a r m a c i l o n g - a c t i n g , c h e s o n o i n i e t t a b i l i a i n t e r v a l l i m o l t o l u n g h i , s i o t t e n g o n o a d e r e n z e v i c i n e a l 1 0 0 % " . C o s ì A n d r e a A n t i n o r i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o c l i n i c o e r i c e r c a M a l a t t i e i n f e t t i v e , I n m i S p a l l a n z a n i I r c c s d i R o m a , i n t e r v e n e n d o o g g i n e l l a C a p i t a l e a l l ' e v e n t o i s t i t u z i o n a l e ' H i v C a l l 2 0 2 5 - 2 0 2 6 - R e g i o n e L a z i o ' , m o m e n t o d i c o n f r o n t o t r a e s p e r t i r e g i o n a l i s u l p e r c o r s o g e s t i o n a l e - t e r a p e u t i c o d e l p a z i e n t e e s u l l e o p p o r t u n i t à d i p r e v e n z i o n e o f f e r t e d a l l a P r E p ( p r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e ) . " I v a n t a g g i - s p i e g a A n t i n o r i - s i e v i d e n z i a n o a n c h e s e c o n s i d e r i a m o a l c u n e s o t t o p o p o l a z i o n i p a r t i c o l a r i , p e r c h é u n a m a l a t t i a d a H i v è a d a l t o c o e f f i c i e n t e s o c i a l e " . I n t e r e s s a " f a s c e d i p o p o l a z i o n e m a r g i n a l i z z a t e i n c u i a b b i a m o p o v e r t à , p r o b l e m i d i s a l u t e m e n t a l e , d i p e n d e n z e - e v i d e n z i a - t u t t i a s p e t t i c h e c o m p o r t a n o d i f f i c o l t à n e l l a c o r r e t t a e p r e c i s a a s s u n z i o n e d i u n a t e r a p i a o r a l e q u o t i d i a n a . P e r q u e s t i g r u p p i p i ù f r a g i l i e s o c i a l m e n t e s f a v o r i t i , l a t e r a p i a l o n g - a c t i n g è u n r e q u i s i t o m o l t o i m p o r t a n t e c h e c i c o n s e n t e d i a v e r e u n m i g l i o r c o n t r o l l o s u t u t t a l a p o p o l a z i o n e i n t r a t t a m e n t o " .