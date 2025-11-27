R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P e r i n c e n t i v a r e l ’ u t i l i z z o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , “ d o b b i a m o f a r e u n g r a n d e l a v o r o d i i n f o r m a z i o n e ” , s o p r a t t u t t o “ p r e s s o l e p i c c o l e a z i e n d e . P e r q u e s t o a b b i a m o c o i n v o l t o i g i o v a n i i n d u s t r i a l i d i C o n f i n d u s t r i a , c h e e s s e n d o i m p r e n d i t o r i u n d e r 4 0 s o n o c r e d i b i l i ” . L o h a d e t t o A l b e r t o T r i p i , s p e c i a l a d v i s o r p e r l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i C o n f i n d u s t r i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ’ , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . T r i p i h a r i c o r d a t o c h e " a b b i a m o p r e s e n t a t o 2 4 0 c a s i r e a l i d o v e l e P m i u s a n o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r i l p r o p r i o p r o c e s s o p r o d u t t i v o : d a l l ’ a c q u i s t o d e i m a t e r i a l i a l l a m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a ” . L ’ a d o z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - h a c o n c l u s o - è u n c a m b i a m e n t o “ n o n c u l t u r a l e , m a d i v o l o n t à . S i a m o u n P a e s e m o l t o p i ù c a p a c e d i c a m b i a r e r i s p e t t o a t a n t i a l t r i c o n c o r r e n t i ” .