Roma, 27 nov.(Adnkronos) - Per incentivare lutilizzo dellintelligenza artificiale nelle imprese italiane, dobbiamo fare un grande lavoro di informazione, soprattutto presso le piccole aziende. Per questo abbiamo coinvolto i giovani industriali di Confindustria, che essendo imprenditori under 40 sono credibili. Lo ha detto Alberto Tripi, special advisor per lintelligenza artificiale di Confindustria, intervenendo al convegno Ai: intelligenza umana, supporto artificiale, in corso oggi a Palazzo dellInformazione a Roma. Tripi ha ricordato che "abbiamo presentato 240 casi reali dove le Pmi usano lintelligenza artificiale per il proprio processo produttivo: dallacquisto dei materiali alla manutenzione predittiva. Ladozione dellintelligenza artificiale - ha concluso - è un cambiamento non culturale, ma di volontà. Siamo un Paese molto più capace di cambiare rispetto a tanti altri concorrenti.