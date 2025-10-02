M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n s o l o s e m p l i f i c a i p r o c e s s i , m a i n d i r i z z e r à l e n u o v e t e c n o l o g i e p e r s e r v i r e a l m e g l i o s i a i g e s t o r i c h e g l i u t e n t i f i n a l i " . C o s ì F r a n c e s c o R o m a n o , p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l a S i r t i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' R e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e r e t i l o c a l i : q u a l i s v i l u p p i d e l l ’ A i ' , o r g a n i z z a t o o g g i n e l c a p o l u o g o m e n e g h i n o n e l c o n t e s t o d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k . R o m a n o s i è p o i s o f f e r m a t o s u l r u o l o d e l l ' A s s o c i a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a : " L ' a s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l a S i r t i h a l o s c o p o d i s a l v a g u a r d a r e e p r e s e r v a r e l o s p i r i t o d i a p p a r t e n e n z a d i u n a s o c i e t à p i ù c h e c e n t e n a r i a , c h e h a c o s t r u i t o l e r e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i i n t u t t o i l m o n d o . O g g i c o n t i n u a a r i u n i r e p e r s o n a l i t à a n c o r a a t t i v e n e l s e t t o r e d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i e p u n t a a i m p l e m e n t a r e q u e s t e n u o v e t e c n o l o g i e , p u r m a n t e n e n d o v i v o i l l e g a m e c o n l a s u a t r a d i z i o n e s t o r i c a " , p r e c i s a . " L o s c o p o d e l l ' A s s o c i a z i o n e n o n è s o l o q u e l l o d i p r e s e r v a r e l a s t o r i a - a p p r o f o n d i s c e - m a a n c h e d i d a r e n u o v e o p p o r t u n i t à a i n o s t r i a s s o c i a t i p e r a g g i o r n a r s i e f o r m a r s i s u l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i " , c o n c l u d e .