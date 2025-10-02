M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C i t t à m e t r o p o l i t a n a v u o l e e s s e r e a n c h e i n p o c h i e c o n l e p o c h e r i s o r s e c h e a b b i a m o a l c e n t r o d e l c a m b i a m e n t o . N e l 1 9 8 5 - 8 6 s i l a v o r a v a c o n i l d o p p i n o d i r a m e , c h e n o n p o t e v a c e r t o g a r a n t i r e a l t e p r e s t a z i o n i . S i a m o p o i p a s s a t i a l l a f i b r a o t t i c a e l a p r o s s i m a g r a n d e s f i d a è l a g e s t i o n e d e l l e r e t i c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . S o n o l e p a r o l e d i R i n o P r u i t i , C o n s i g l i e r e d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o d e l e g a t o a l l ’ I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a , A g e n d a D i g i t a l e m e t r o p o l i t a n a , L e g a l i t à e B e n i c o n f i s c a t i a l l a c r i m i n a l i t à , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ R e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e r e t i l o c a l i : q u a l i s v i l u p p i d e l l ’ A i ’ , o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o c o m e p a r t e d e l p r o g r a m m a d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k . I l c o n v e g n o , c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i e s p e r t i d e l s e t t o r e , h a f o r n i t o u n a p a n o r a m i c a s u c o m e l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p o s s a n o m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e r e t i e c o n t r i b u i r e a c r e a r e c i t t à p i ù e f f i c i e n t i , s o s t e n i b i l i e s i c u r e . P r u i t i s i è s o f f e r m a t o s u l l ’ i n i z i a t i v a c h e l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o s t a s v i l u p p a n d o c o n i l s u p p o r t o d e l v i c e S i n d a c o F r a n c e s c o V a s s a l l o . " A b b i a m o c r e a t o u n a r e t e i n f i b r a o t t i c a p r o p r i e t a r i a c h e m e t t e a d i s p o s i z i o n e d e g l i o p e r a t o r i e d e g l i e n t i l o c a l i , l a d d o v e è p o s s i b i l e . L a n o s t r a p r o s s i m a i n i z i a t i v a a m b i z i o s a è l ’ a g e n z i a d i g i t a l e m e t r o p o l i t a n a , u n p r o g e t t o c h e m i r a a f a v o r i r e l ' i n n o v a z i o n e e r i d u r r e i c o s t i p e r i C o m u n i " , h a a n n u n c i a t o i l C o n s i g l i e r e . L ’ a g e n z i a , c h e s i c o n c e n t r a s u l l o s v i l u p p o d i r e t i i n t e l l i g e n t i , v i d e o s o r v e g l i a n z a e s m a r t c i t y , p u n t a a u n i r e l e r i s o r s e d e i v a r i e n t i p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e s f i d e e c o n o m i c h e e t e c n o l o g i c h e d e l f u t u r o , f a s a p e r e . " O g g i , n o n o s t a n t e l ' e l e v a t o p o t e n z i a l e d e l l e t e c n o l o g i e , s p e s s o i C o m u n i n o n r i e s c o n o a g a r a n t i r e f i n a n z i a m e n t i s u f f i c i e n t i n e l l u n g o p e r i o d o . M e t t e r s i i n s i e m e p e r c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e e r i s o r s e c i p e r m e t t e r à d i a f f r o n t a r e m e g l i o l e s f i d e f u t u r e " , h a c o n c l u s o .