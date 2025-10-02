M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e t e l e c o m u n i c a z i o n i s o n o u n s e t t o r e c r u c i a l e i n I t a l i a e i n E u r o p a , m a o g g i s i t r o v a n o i n u n a s i t u a z i o n e n o n o t t i m a l e i n t e r m i n i d i r i c a v i e r i s u l t a t i . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r m e t t e d i m i g l i o r a r e e v e l o c i z z a r e l ' o f f e r t a , o t t i m i z z a n d o l e o p e r a z i o n i e r e n d e n d o l e r e t i p i ù e f f i c i e n t i . I n o l t r e , a b i l i t a n d o a r c h i t e t t u r e c o m e l ' e d g e c o m p u t i n g , l ’ A i a p r e n u o v e p o s s i b i l i t à p e r i l c l o u d d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i " . S o n o l e p a r o l e d i S t e f a n o P i l e r i , C h i e f I n n o v a t i o n O f f i c e r d i M a t i c m i n d , d u r a n t e i l c o n v e g n o ‘ R e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e r e t i l o c a l i : q u a l i s v i l u p p i d e l l ’ A i ’ , o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o d a l l ’ O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a m e n e g h i n a n e l l ’ a m b i t o d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k . " O g g i l e t e l e c o m u n i c a z i o n i n o n s i l i m i t a n o p i ù s o l o a l l a c o n n e t t i v i t à - r i p r e n d e P i l e r i - m a i n c l u d o n o s e r v i z i c o m e i l c l o u d c o m p u t i n g . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r m e t t e d i r e n d e r e p i ù s o s t e n i b i l i q u e s t i s e r v i z i , g a r a n t e n d o r i t o r n i s u g l i i n v e s t i m e n t i e g e n e r a n d o c a s s a p e r s o s t e n e r e i n o t e v o l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i p e r l e r e t i " , c o n c l u d e .