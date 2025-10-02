M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o f f r e d e l l e p o s s i b i l i t à a n c h e c o m p u t a z i o n a l i e c o n s e n t e d i a g g r e d i r e t e m i d a l p r o f i l o i n g e g n e r i s t i c o c h e n o n e r a n o d i r e t t a m e n t e a f f r o n t a b i l i , c o m e l ' a n a l i s i d e l l ' i m m a g i n e , l ’ a n a l i s i a e r e a , i l d e t t a g l i o d e l l e s t r a d e , c e r t i a s p e t t i s u l l a c o n n e t t i v i t à e p e r s i n o s u l l a g e n e r a z i o n e d e l l e c o p e r t u r e 5 G " . E ' q u a n t o s o t t o l i n e a t o d a A l d o M i l a n , r e s p o n s a b i l e d i B r o a d b a n d M a p A g c o m , i n t e r v e n u t o o g g i a M i l a n o i n o c c a s i o n e d i u n i n c o n t r o d e d i c a t o a l l e a p p l i c a z i o n i e m e r g e n t i d e l l ’ A i . I l c o n v e g n o ' R e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e r e t i l o c a l i : q u a l i s v i l u p p i d e l l ’ A i ' è s t a t o o r g a n i z z a t o d a l l ’ O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d i M i l a n o n e l l ’ a m b i t o d e l l a M i l a n o d i g i t a l w e e k . " C i t r o v i a m o , d a u n p u n t o d i v i s t a t e c n i c o , a d o v e r c o m p r e n d e r e c o m e f u n z i o n a , q u a l i s o n o i s u o i d i f e t t i , c o m e i n t e g r a r l a i n u n p r o c e s s o , p e r c h é n o t o r i a m e n t e s o f f r e d i a b b a g l i . B i s o g n a q u i n d i i n s e r i r l a i n u n c i c l o p r o d u t t i v o c h e s a p p i a t r a r n e v a l o r e e v i t a n d o a l c o n t e m p o c a t t i v e a p p l i c a z i o n i " , h a a g g i u n t o M i l a n .