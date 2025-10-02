M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s f i d a o g g i n o n è p i ù s o l o q u e l l a d i g a r a n t i r e v e l o c i t à , m a d i c r e a r e i n f r a s t r u t t u r e c a p a c i d i a d a t t a r s i , e s s e r e s i c u r e e s o s t e n i b i l i . L e n o s t r e r e t i s o n o s t r e s s a t e e p e r f a r f r o n t e a q u e s t a s f i d a , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r a p p r e s e n t a u n a l e v a f o n d a m e n t a l e . P a r l i a m o d i a u t o m a z i o n e i n t e l l i g e n t e , c h e c o n s e n t e a l l e i n f r a s t r u t t u r e d i a u t o - c o n f i g u r a r s i i n t e m p o r e a l e , r i d u c e n d o i c o s t i e m i g l i o r a n d o l a s o s t e n i b i l i t à ” . C o s ì C a r l o t t a P e n a t i , p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o , a p r e n d o i l a v o r i d e l c o n v e g n o ‘ R e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e r e t i l o c a l i : q u a l i s v i l u p p i d e l l ’ A i ’ . L ’ e v e n t o , c h e s i è s v o l t o o g g i a M i l a n o n e l l ’ a m b i t o d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k , h a v i s t o u n a m p i o d i b a t t i t o s u l l e s f i d e f u t u r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i , c o n u n f o c u s s u l l ’ i m p i e g o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r r i s p o n d e r e a l l e n u o v e n e c e s s i t à d e l s e t t o r e . P e n a t i h a s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l ’ i n c o n t r o o d i e r n o n o n s o l o i n r e l a z i o n e a l l a s e t t i m a n a d e l l a D i g i t a l W e e k , m a a n c h e p e r i l r u o l o s t r a t e g i c o c h e l ' O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i s v o l g e n e l c o l l a b o r a r e c o n e n t i p u b b l i c i e a m m i n i s t r a z i o n i . “ C o m e e n t e s u p e r p a r t e s , p o s s i a m o o f f r i r e u n p u n t o d i v i s t a i m p a r z i a l e , f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e t e m i t a n t o c r u c i a l i c o m e q u e l l o d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a n e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i ” . L a p r e s i d e n t e h a p o i m e s s o i n l u c e i l r u o l o d e l l ' A i n o n s o l o c o m e s u p p o r t o a l l e o p e r a z i o n i t e c n i c h e , m a c o m e s t r u m e n t o d i t r a s f o r m a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i n v e r i e p r o p r i e c o s i s t e m i d i g i t a l i i n t e l l i g e n t i . " L e r e t i n o n s o n o p i ù s o l o a u t o s t r a d e d i d a t i , m a e c o s i s t e m i c h e d e v o n o r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i u n m o n d o i n r a p i d a e v o l u z i o n e , m e t t e n d o a l c e n t r o l ’ u o m o e l a c o l l e t t i v i t à " , h a c o n c l u s o .