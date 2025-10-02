M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l f u t u r o d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i i n f l u i s c e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e v i c e v e r s a . I l b i n o m i o è i n s c i n d i b i l e . S e n z a r e t i v e l o c i e r e s i l i e n t i n o n è p o s s i b i l e s v i l u p p a r e u n ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a d e g u a t a . A l l o s t e s s o t e m p o , l ' A i è f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e l e p r e s t a z i o n i e l a r o b u s t e z z a d e l l e r e t i , c r e a n d o u n c o n n u b i o e s s e n z i a l e p e r i l f u t u r o d e l s e t t o r e " , h a a f f e r m a t o C a r m e l o I a n n i c e l l i , C o n s i g l i e r e T e s o r i e r e d e l l ’ O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d i M i l a n o e P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e T e l e c o m u n i c a z i o n i ( T l c ) , d u r a n t e i l c o n v e g n o ‘ R e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e r e t i l o c a l i : q u a l i s v i l u p p i d e l l ’ A i ’ , o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o n e l c o n t e s t o d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k . D u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o , I a n n i c e l l i h a p o s t o l ' a c c e n t o s u l l e c r i t i c i t à e m e r s e d a g l i i n d i c a t o r i D e s i d e l l a C o m u n i t à E u r o p e a , c h e m i s u r a n o l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l ’ e c o n o m i a e d e l l a s o c i e t à . C r i t i c i t à c h e " n o n r i s i e d o n o n e l l e i n f r a s t r u t t u r e t e c n o l o g i c h e - s p e c i f i c a - m a n e l c a p i t a l e u m a n o . L e c o m p e t e n z e i n q u e s t o s e t t o r e s o n o i n c a l o e , c o s a a n c o r p i ù p r e o c c u p a n t e , i l n u m e r o d e g l i a d d e t t i a l s e t t o r e d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i è d i m i n u i t o n e l 2 0 2 4 r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . Q u e s t o è u n c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e " , a f f e r m a . S e c o n d o I a n n i c e l l i , è n e c e s s a r i o u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e p e r a f f r o n t a r e q u e s t a s f i d a . " D o b b i a m o l a v o r a r e p e r s v i l u p p a r e u n a c u l t u r a d e l l e r e t i e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e n s i b i l i z z a n d o n o n s o l o g l i a d d e t t i a i l a v o r i m a a n c h e l a c i t t a d i n a n z a . L a D i g i t a l W e e k è f o n d a m e n t a l e p e r f a r c a p i r e q u a n t o l e r e t i s i a n o c r u c i a l i p e r l o s v i l u p p o d e l n o s t r o P a e s e , d e l t e r r i t o r i o e d e l l e c i t t à " , s o t t o l i n e a . I l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e T l c s o t t o l i n e a i n o l t r e i l r i s c h i o d i u n a t r a s f o r m a z i o n e c h e s t a p o r t a n d o a l l a c o n t r a z i o n e d e l l e i n g e g n e r i e t r a d i z i o n a l i a f a v o r e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , c h e p e r ò n o n r i e s c o n o a a t t r a r r e a b b a s t a n z a i n t e r e s s e . " I l r i s u l t a t o d i q u e s t a s i t u a z i o n e è c h e s t i a m o p e r d e n d o c a p a c i t à e l a b o r a t i v a , u n p r o b l e m a s e r i o p e r i l n o s t r o P a e s e . D o b b i a m o l a v o r a r e c o n l e s c u o l e p e r s v i l u p p a r e l a c u l t u r a t e c n i c a , c h e p u r t r o p p o s t a p e r d e n d o t e r r e n o n e l l a n o s t r a s o c i e t à " , h a c o n c l u s o I a n n i c e l l i .