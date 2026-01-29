M i l a n o , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A g e n t i c E r a t r a s f i d e d i s i s t e m a , b u s i n e s s e c e n t r a l i t à u m a n a : q u e s t i i t e m i a l c e n t r o d i A I F e s t i v a l 2 0 2 6 c h e s i c h i u d e c o n o l t r e 1 0 . 0 0 0 p r e s e n z e , + 2 0 0 s p e a k e r , o l t r e 1 2 0 t r a s p o n s o r , e s p o s i t o r i e p a r t n e r e p i ù d i 8 0 0 i n c o n t r i B 2 B . L a t e r z a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l i n t e r n a z i o n a l e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i d e a t o e o r g a n i z z a t o d a S e a r c h O n M e d i a G r o u p e d a W m f – W e M a k e F u t u r e , s i è s v o l t a p r e s s o l ’ e d i f i c i o R o e n t g e n d e l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i , M a i n P a r t n e r , e h a r i u n i t o i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l s e t t o r e , d a i l e a d e r d i B i g T e c h c o m e D e l l T e c h n o l o g i e s e I n t e l ( M a i n S p o n s o r d e l l ’ e d i z i o n e ) , M i c r o s o f t , L e n o v o , c e n t r i d i r i c e r c a e i s t i t u z i o n i . S u p p o r t a t o d a l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i M i l a n o e d i A s s i n t e l , e a f f i a n c a t o d a p a r t n e r q u a l i E s a - E u r o p e a n S p a c e A g e n c y , C i n e c a , E n i a e Y e s M i l a n o , A I F e s t i v a l s i c o n f i g u r a c o m e i l v e r t i c a l e s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i W m f e o p e r a a l l ' i n t e r n o d e l l a p r o g e t t u a l i t à W m f F o r A I , p o t e n z i a n d o l ' a z i o n e d i p i a t t a f o r m a g l o b a l e d i i n n o v a z i o n e , b u s i n e s s e c o s t r u z i o n e d e l f u t u r o . “ I l f i l o c o n d u t t o r e d i q u e s t a e d i z i o n e è e m e r s o c h i a r a m e n t e : l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e n o n a g i s c e d a s o l a , m a s e g u e u n a d i r e z i o n e , e o g n i d i r e z i o n e n a s c e d a u n a s c e l t a u m a n a ” , d i c h i a r a C o s m a n o L o m b a r d o , F o u n d e r e C e o d i S e a r c h O n M e d i a G r o u p e i d e a t o r e d i A I F e s t i v a l e W m f . “ N e l l ’ A g e n t i c E r a , l a s f i d a n o n è p i ù s o l o t e c n o l o g i c a , m a d i s i s t e m a : è f o n d a m e n t a l e u n i r e l e f o r z e t r a r i c e r c a , i m p r e s e e i s t i t u z i o n i , n o n s o l o a l i v e l l o i t a l i a n o m a i n u n ’ o t t i c a d i c o e s i o n e e u r o p e a , a f f i n c h é l ' A I s i a c o m p r e s a e u t i l i z z a t a c o n c o n s a p e v o l e z z a p e r i l b e n e s s e r e s o c i a l e . C o m e S e a r c h O n c o n t i n u i a m o a l a v o r a r e p e r q u e s t o o b i e t t i v o i n s i e m e a p a r t n e r d a t u t t o i l m o n d o a t t r a v e r s o i l W m f e t u t t e l e s u e p r o g e t t u a l i t à , d a A I F e s t i v a l f i n o a S a u d i M a k e s F u t u r e , c h e c o n s o l i d a n o u n a p i a t t a f o r m a g l o b a l e v o l t a a c o s t r u i r e u n f u t u r o m i g l i o r e a t t r a v e r s o l ' i n n o v a z i o n e . ” e c o n c l u d e “ P e r q u e s t o , r i n g r a z i o s i n c e r a m e n t e g l i s p o n s o r , i p a r t n e r , g l i s p e a k e r , g l i e s p o s i t o r i e l e s t a r t u p c h e a n c h e i n q u e s t a e d i z i o n e h a n n o s c e l t o d i f a r e s i s t e m a , t r a c c i a n d o i n s i e m e a n o i u n a d i r e z i o n e c h i a r a e r e s p o n s a b i l e p e r l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ A I a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . ” A d a p r i r e i l a v o r i i n s a l a p l e n a r i a , u n o p e n i n g d i a p p a r e n t e r o t t u r a m a d i g r a n d e r i l e v a n z a s o c i a l e e p o l i t i c a : i l d i a l o g o t r a C o s m a n o L o m b a r d o e l ’ a t t i v i s t a P e g a h M o s h i r P o u r s u l l a r i v o l u z i o n e e i l b l a c k o u t d i g i t a l e i n I r a n , c h e h a d e f i n i t o l ’ I A e l a c o n n e s s i o n e q u a l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i a d i f e s a d i l i b e r t à e d e m o c r a z i a . U n c a m b i o d i p r o s p e t t i v a c h e h a g u i d a t o l a p r o g r a m m a z i o n e t r a P l e n a r i a e s a l e f o r m a t i v e , d o v e s i s o n o a l t e r n a t i i p r i n c i p a l i e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i d e l c o m p a r t o . T r a g l i i n t e r v e n t i c h i a v e , M a r c o F a n i z z i ( V i c e P r e s i d e n t S a l e s & M a n a g i n g D i r e c t o r D e l l T e c h n o l o g i e s I t a l i a ) h a p o r t a t o i n P l e n a r y l a v i s i o n e d e l l ’ A I F a c t o r y , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i t r a s f o r m a r e l ’ I A i n u n v e r o m o t o r e d i r i s u l t a t i p e r c o l m a r e i l d i v a r i o c o m p e t i t i v o e u r o p e o . È s e g u i t o l ' a f f o n d o s u l l a P h y s i c a l A I d i D a n i e l e P u c c i ( C e o d i G e n e r a t i v e B i o n i c s ) : “ L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e v e e s s e r e i l c a t a l i z z a t o r e p e r l ' e v o l u z i o n e f i s i c a d e l l a t e c n o l o g i a . I n G e n e r a t i v e B i o n i c s l a v o r i a m o p e r i n d u s t r i a l i z z a r e r o b o t u m a n o i d i i n t e l l i g e n t i a f f i n c h é s u p p o r t i n o l ’ e s s e r e u m a n o d e l f u t u r o , r i s p o n d e n d o a c r i s i d e m o g r a f i c h e e n e c e s s i t à o p e r a t i v e i n d u s t r i a l i ” . S i g n i f i c a t i v a a n c h e l ’ a p e r t u r a a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e a l l i n g u a g g i o d e i c r e a t o r c o n l a c o - c o n d u z i o n e d e l l a s e c o n d a g i o r n a t a a f f i d a t a a J a k i d a l e , y o u t u b e r e c o n t e n t c r e a t o r , c h e h a p o r t a t o s u l p a l c o e s e m p i d i r o b o t i c a c o m e G o 2 A i r R o b o t D o g e i l r o b o t u m a n o i d e G 1 - U 7 d e l l ’ a z i e n d a U n i t r e e R o b o t i c . D i g r a n d e r i l i e v o i l c o n t r i b u t o d e l C o m u n e d i M i l a n o c o n l ' i n t e r v e n t o d i L a y l a P a v o n e ( I n n o v a t i o n T e c h n o l o g y D i g i t a l T r a n s f o r m a t i o n B o a r d ) " D a l l ’ a l g o r i t m o a l b e n e c o m u n e : l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e s e c o n d o M i l a n o " , f o c a l i z z a t o s u l l ' i m p i e g o d e l l ' i n n o v a z i o n e a b e n e f i c i o d e l l a c o l l e t t i v i t à u r b a n a . I l p a l c o h a o s p i t a t o i n o l t r e l e a n a l i s i d i N e s t o r M a s l e j ( R e s e a r c h M a n a g e r H u m a n - c e n t e r e d A I , S t a n f o r d U n i v e r s i t y ) , S a s h a L u c c i o n i ( A I & C l i m a t e L e a d , H u g g i n g F a c e ) e R i k a N a k a z a w a ( E x e c u t i v e H e a d , G l o b a l S t r a t e g i c I n n o v a t i o n d i N t t D a t a I n c . ) , q u e s t ' u l t i m a f o c a l i z z a t a s u l l ’ i n t e l l i g e n z a o r g a n i c a d e i s i s t e m i n a t u r a l i . I l t e m a d e l l a g o v e r n a n c e e d e l l ' e t i c a è s t a t o a p p r o f o n d i t o d a J a e M o o n ( D i r e c t o r I n s t i t u t e f o r F u t u r e G o v e r n m e n t , Y o n s e i U n i v e r s i t y ) c h e h a i l l u s t r a t o l a s t r a t e g i a d e l l a C o r e a d e l S u d s u l l ’ A I , b a s a t a s u u n e q u i l i b r i o t r a c o m p e t i t i v i t à e a f f i d a b i l i t à , o r i e n t a t a a l l a p r o m o z i o n e d i u n ’ A I a f f i d a b i l e e a d a l t o i m p a t t o , c o n u n a d a t t a m e n t o d e l m o d e l l o e u r o p e o r i s k - b a s e d i n c h i a v e p i ù n e u t r a l e , B r a n d o B e n i f e i ( E u r o d e p u t a t o e c o - R e l a t o r e A I A c t ) , c h e h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o g u i d a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a n e l l a r e g o l a z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , e v i d e n z i a n d o c o m e l e r e g o l e v a l g o n o p e r ò s e a c c o m p a g n a t e d a a p p l i c a z i o n e c o n c r e t a e i n v e s t i m e n t i a d e g u a t i e G u i d o S c o r z a ( T e c h L a w A t t o r n e y ) , c h e h a r i b a d i t o l a n e c e s s i t à d i u n ' I A e t i c a b a s a t a s u l c o n s e n s o e l a t u t e l a d e i d a t i . L a c o n n e s s i o n e t r a t e c n o l o g i a , v a l o r i u m a n i e c o n o s c e n z a è s t a t a e s p l o r a t a a n c h e d a A l e s s a n d r a P o g g i a n i ( G e n e r a l M a n a g e r d i C i n e c a ) , m e n t r e i l g i o r n a l i s t a P i e r L u i g i P i s a ( L a R e p u b b l i c a / I t a l i a n T e c h ) h a r i p e r c o r s o l ' e v o l u z i o n e d e l l ' I A d a p o t e n z a d i c a l c o l o a s e r v i z i o g l o b a l e a t t r a v e r s o i r e t r o s c e n a d e l l a n a s c i t a d i C h a t G P T . H a n n o c o m p l e t a t o i l q u a d r o i n t e r n a z i o n a l e i l P r o f . O r e s t e P o l l i c i n o ( U n i v e r s i t à B o c c o n i ) , C h i a r a C o c c h i a r a ( S e n i o r I n n o v a t i o n O f f i c e r , E s a ) e G i a n m a r i o V e r o n a ( P r e s i d e n t e F o n d a z i o n e H u m a n T e c h n o p o l e ) . S p a z i o c e n t r a l e p e r l ’ i n t e g r a z i o n e t e c n o l o g i c a , l ’ a r e a e s p o s i t i v a d e l l ’ e v e n t o h a p e r m e s s o a i p a r t e c i p a n t i d i t e s t a r e t o o l , s c o p r i r e s o f t w a r e i n n o v a t i v i e i n t e r a g i r e c o n l a r o b o t i c a i n t e l l i g e n t e . L u o g o d i c o n n e s s i o n e d i r e t t a c o n o l t r e 1 5 0 t r a e s p o s i t o r i , s p o n s o r e p a r t n e r , l ’ a r e a h a v i s t o p r o t a g o n i s t e r e a l t à c o m e D e l l T e c h n o l o g i e s , I n t e l , E s a , V e c t i o n T e c h n o l o g i e s e D a t a R e p l y , s t r u t t u r a n d o u n ' o f f e r t a d i i n t e g r a z i o n i v e r t i c a l i p e r s e t t o r i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o q u a l i l ’ a e r o s p a c e , i l m a r t e c h e l a p r e d i c t i v e a n a l y t i c s . A t t r a v e r s o o l t r e 4 0 p r e s e n t a z i o n i a z i e n d a l i s u i p a l c h i A I S o l u t i o n s e A I T o o l & B u s i n e s s , i m p r e s e d i o g n i d i m e n s i o n e h a n n o i l l u s t r a t o s o l u z i o n i a v a n z a t e e c a s i s t u d i o p r o g e t t a t i p e r f a v o r i r e l ’ a d o z i o n e d e l l ' I A n e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i . L ’ e v e n t o s i è c o s ì a c c r e d i t a t o q u a l e a c c e l e r a t o r e p e r i l B 2 B , c o n o l t r e 8 0 0 i n c o n t r i d i b u s i n e s s v o l t i a c o n n e t t e r e c h i s v i l u p p a t e c n o l o g i a d ' a v a n g u a r d i a c o n l e r e a l t à c h e n e c e s s i t a n o d i s c a l a r e i l p r o p r i o b u s i n e s s . I l n e t w o r k i n g d ' e c c e l l e n z a h a t r o v a t o i l s u o a p i c e n e l l ’ A I F e s t i v a l N i g h t , l ’ a p p u n t a m e n t o s e r a l e e s c l u s i v o c h e h a r i u n i t o 2 0 0 t r a s p o n s o r , s p e a k e r e f o u n d e r p e r c o n s o l i d a r e r e l a z i o n i s t r a t e g i c h e e d e f i n i r e n u o v i s t a n d a r d d i c o m p e t i t i v i t à g l o b a l e . A m p i e a n c h e l e o p p o r t u n i t à p e r i l m o n d o s t a r t u p e i n v e s t o r s c h e a d A I F e s t i v a l h a t r o v a t o s p a z i o p e r c o n n e s s i o n i e n u o v e p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e . C e n t r a l e e m o l t o s e g u i t a l a f i n a l e d e l l a S t a r t u p C o m p e t i t i o n “ A I f o r F u t u r e ” — l a n c i a t a u f f i c i a l m e n t e d u r a n t e l ' u l t i m a e d i z i o n e d e l C E S d i L a s V e g a s — c h e h a v i s t o c o m p e t e r e i m i g l i o r i p r o g e t t i i n t e r n a z i o n a l i c o n a p p l i c a z i o n i A I a d a l t o i m p a t t o s o c i a l e . A d a g g i u d i c a r s i i l P r e m i o d e l l a G i u r i a 2 0 2 6 è s t a t a H a n d y S i g n s , c h e g r a z i e a l l a v i t t o r i a a c c e d e r à a l l a t a p p a i n t e r n a z i o n a l e d e l W M F i n S i l i c o n V a l l e y ( S a n F r a n c i s c o ) ; a R e q u r v è a n d a t o i n v e c e i l P r e m i o d e l P u b b l i c o 2 0 2 6 . S o n o A u d i o b o o s t e l a s t e s s a H a n d y S i g n s a d a g g i u d i c a r s i r i s p e t t i v a m e n t e i p r e m i s p e c i a l i O V H c l o u d ( d a l v a l o r e d i 1 0 . 0 0 0 e u r o i n c r e d i t i c l o u d ) e 2 8 D i g i t a l . T u t t e l e v i n c i t r i c i s a r a n n o p r o t a g o n i s t e a l W M F 2 0 2 6 ( 2 4 - 2 6 g i u g n o , B o l o g n a F i e r e ) d o v e , a l l ’ i n t e r n o d e l W o r l d S t a r t u p F e s t , a v r a n n o a c c e s s o a i B 2 B c o n f o n d i i n t e r n a z i o n a l i e a l l e o p p o r t u n i t à d i n e t w o r k i n g g l o b a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . L a d i m e n s i o n e s t r a t e g i c a d e l c o m p a r t o è s t a t a i n o l t r e a n a l i z z a t a n e l l a t a v o l a r o t o n d a “ L ’ A I e l a s f i d a d i m e n s i o n a l e d e l l ’ I t a l i a ” , c o n g l i i n t e r v e n t i d i M a r c o G a y ( Z e s t I n v e s t m e n t s ) , V i n c e n z o D i N i c o l a ( C d p V e n t u r e C a p i t a l ) , G i a n l u c a G a l g a n o ( E Y ) , M a s s i m o C a l z o n i ( I n v i t a l i a ) e G i o v a n n i Z a z z e r i n i ( I n s m e ) . A I F e s t i v a l h a p r o p o s t o i n o l t r e u n p a l i n s e s t o d i i n t e r v e n t i d e d i c a t i a i s e t t o r i c h i a v e i n c u i l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a g i à g e n e r a n d o i l m a g g i o r e i m p a t t o : d a l l ’ a u t o m a z i o n e a l f i n t e c h , d a l t u r i s m o a l l ’ a g r i t e c h , f i n o a l l e g a l t e c h e a l l ' h e a l t h t e c h . L ’ e v e n t o s i è c o s ì a f f e r m a t o c o m e i l p r i n c i p a l e p r o m o t o r e d i u n c o n f r o n t o c o n c r e t o e q u a l i f i c a t o t r a s t a r t u p ( a l c u n e d e l l e q u a l i p r o v e n i e n t i d a l l ’ a c c e l e r a t o r e Y C o m b i n a t o r ) , s c a l e u p t r a l e p i ù p r o m e t t e n t i d e l p a n o r a m a — t r a c u i L e x r o o m — P M I , i n v e s t i t o r i e i s t i t u z i o n i . I l p e r c o r s o t r a c c i a t o a M i l a n o p r o s e g u e o r a a t t r a v e r s o l e i n i z i a t i v e d i W m f F o r A I , i n u n v e r o e p r o p r i o R o a d t o W m f 2 0 2 6 c h e v e d r à n e l l a t a p p a i n S i l i c o n V a l l e y , i l p r o s s i m o 1 8 m a r z o , u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o i n t e r n a z i o n a l e f o n d a m e n t a l e . P e r c o n s o l i d a r e l a p a r t e c i p a z i o n e a l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e , è g i à a t t i v a f i n o a l 2 9 g e n n a i o u n ' o f f e r t a s p e c i a l e c h e p e r m e t t e d i a c q u i s t a r e i n a n t e p r i m a i l t i c k e t p e r A I F e s t i v a l 2 0 2 7 – c h e t o r n e r à n u o v a m e n t e a M i l a n o – o d i a c c e d e r e a u n p a c c h e t t o a g e v o l a t o c h e i n c l u d e s i a W m f 2 0 2 6 c h e l a p r o s s i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l . 