Parma, 11 feb. (Adnkronos) - Lintelligenza artificiale e la robotica entrano stabilmente nei processi produttivi dellindustria manifatturiera, superando la dimensione della sperimentazione per diventare strumenti quotidiani di efficienza, sicurezza e sostenibilità. È quanto emerso dal Live Talk Show AI e robotica per lindustria di processo: efficienza, sicurezza e manutenzione predittiva, andato in scena a Solids Parma sul palco Search & Tech, con la partecipazione di esperti del mondo industriale, accademico e dellinnovazione tecnologica. Il panel ha riunito Miriam Olivi (Presidente Women in Plastics Italy), Cristina Di Carlo (Founder Cdc_Studio), Fabio Massimo Marchetti (Founder e Ceo Digitaly Industria e Esg Smart, Vice Presidente Anie Automazione Transizione Digitale), il Prof. Dr. Manuel Giuseppe Catalano (IIT Istituto Italiano di Tecnologia) e ling. Filippo Ghelfi (Cto 40 Factory), offrendo una panoramica concreta sullevoluzione digitale dei processi produttivi. Secondo Marco Mastrosanti, direttore di Tecnoedizioni Group, oggi ladozione dellAI non è più una tendenza ma una realtà industriale consolidata: Non è tanto una questione di moda o di parole che attirano attenzione: lintelligenza artificiale è diventata un utilizzo reale da parte delle aziende manifatturiere nei settori food, packaging, plastica, chimica e laboratorio. Parliamo di adozione concreta: queste tecnologie vengono digitalizzate e integrate per ottimizzare prestazioni e produzioni, soprattutto in unottica di sostenibilità e riduzione dei consumi energetici. LAI, spiega Mastrosanti, sta inoltre rendendo più accessibili sistemi produttivi un tempo complessi: Macchinari che richiedevano competenze molto specialistiche stanno diventando sempre più user friendly. Con una formazione rapida e il supporto dellintelligenza artificiale, anche tecnici di medio livello possono gestire impianti importanti. LAi non toglie competenze: le amplifica. Il talk ha confermato come Ai e robotica rappresentino leve strategiche per lindustria di processo, capaci di migliorare produttività, sicurezza operativa e sostenibilità, rafforzando il percorso di trasformazione digitale delle filiere manifatturiere.