R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I n f o c a m e r e g e s t i s c e u n a m i n i e r a d i d a t i r e l a t i v e a l l e i m p r e s e p e r c o n t o d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o i t a l i a n e e q u e s t o c i c o n s e n t e d i e f f e t t u a r e d e l l e a n a l i s i s u q u e l l i c h e s o n o i t r e n d d i m e r c a t o i n g e n e r a l e , e a b b i a m o s v i l u p p a t o d u e d a s h b o a r d c h e c o n s e n t o n o i l m o n i t o r a g g i o d e l s e t t o r e I c t i n I t a l i a . U n a d e l l e d a s h b o a r d è d e d i c a t a a l l e s t a r t u p e p m i i n n o v a t i v e c h e h a n n o a n c h e i l v a n t a g g i o , r i s p e t t o a l l e i m p r e s e t r a d i z i o n a l i , d i a v e r e o l t r e a l t r a d i z i o n a l e c o d i c e A t e c o , c o d i c e a t t i v i t à , a n c h e i c o s i d d e t t i ' t a g ' c h e s o n o u t i l i z z a t i d a l l e s t a r t u p p e r p r o m u o v e r s i e p e r c e r c a r e i n v e s t i t o r i . P e r c u i s o n o e n t r a m b i i n d i c a t o r i c h e c o n s e n t o n o d i d e f i n i r e q u e l l a c h e è l ' o f f e r t a I c t d i q u e s t o p a r t i c o l a r e a m b i t o . Q u i n d i c o s a r i s u l t a d a q u e s t a d a s h b o a r d ? C h e l e s t a r t u p c h e o p e r a n o n e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p a r t e n g o n o p r e v a l e n t e m e n t e a l s e t t o r e s o f t w a r e e c o n s u l e n z a I t , c h e s i g n i f i c a c h e q u e s t e i m p r e s e r i e s c o n o a s v i l u p p a r e s o l u z i o n i , a c r e a r e v a l o r e u t i l i z z a n d o i n f r a s t r u t t u r e , a l g o r i t m i e m o d e l l i d i a l t r e a z i e n d e " . C o s ì G a b r i e l e D a R i n , r e s p o n s a b i l e d e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i d i I n f o c a m e r e , i n t e r v e n e n d o a l l a t e r z a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o ' I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ' , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A , o g g i p r e s s o P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e , i n P i a z z a M a s t a i a R o m a . Q u i n d i , s o t t o l i n e a D a R i n , " c a v a l c a n o u n ' i n f r a s t r u t t u r a e d e l l e a p p l i c a z i o n i c o s t r u i t e d a a l t r i , p e r c h é c o n o s c o n o m o l t o b e n e i l m e r c a t o e p e r c h é c o n o s c o n o m o l t o b e n e i l p r o p r i o t e r r i t o r i o " . D a R i n s p i e g a p o i i l r u o l o d i I n f o c a m e r e : " C o m e I n f o c a m e r e s i a m o l a s o c i e t à d i i n f o r m a t i c a d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o i t a l i a n e e a b b i a m o n a t u r a l m e n t e u n ' a t t e n z i o n e a i c o s t i e a l l ' e f f i c i e n t a m e n t o d e i s e r v i z i c h e e r o g h i a m o p e r c o n t o d e i n o s t r i s o c i . I l p r i m o a m b i t o d i a p p l i c a z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , t r a d i z i o n a l m e n t e , è s t a t o l ' e v o l u z i o n e d e i s e r v i z i d i c u s t o m e r c a r e , q u i n d i l ' a s s i s t e n z a , i c h a t b o t e p e r p o i a r r i v a r e i n u n a f a s e s u c c e s s i v a a d e i c a s i d ' u s o e d e l l e a p p l i c a z i o n i s p e c i f i c h e p e r a i u t a r e l ' i m p r e s a a c o m u n i c a r e u n a s e r i e d i d a t e e i n f o r m a z i o n i a l l e c a m e r e d i c o m m e r c i o " . E D a R i n s o t t o l i n e a c h e s i t r a t t a d i " e s e m p i i n c u i l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u g g e r i s c e e l ' u m a n o d e c i d e , l ' I a n o n s i s o s t i t u i s c e a l l ' u m a n o , e s o n o t u t t i f i n a l i z z a t i a a u t o m a t i z z a r e e e f f i c i e n t a r e " . " L ' o b i e t t i v o t r a s v e r s a l e c h e c a r a t t e r i z z a t u t t e l e a t t i v i t à d i I n f o c a m e r e d a s e m p r e è l ' u t i l i z z o d e l l a t e c n o l o g i a p e r g a r a n t i r e l a q u a l i t à d e l d a t o , c h e c i c h i e d o n o i n o s t r i s o c i p e r c h é l a q u a l i t à d e l d a t o g l i c o n s e n t e d i c o n o s c e r e l ' e c o n o m i a d e l p r o p r i o t e r r i t o r i o . Q u a l i t à d e l d a t o c h e i n c i d e n t a l m e n t e è a n c h e i l f a t t o r e e s s e n z i a l e p e r i l b u o n f u n z i o n a m e n t o d e l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " , c o n c l u d e .