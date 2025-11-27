R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - L ’ I t a l i a a c c o g l i e c o n “ a t t e g g i a m e n t o d i a t t e s a , m a s e n z a p r e o c c u p a z i o n i ” l a s c e l t a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d i p r e s e n t a r e i l d i g i t a l o m n i b u s e d i a v v i a r e u n t a g l i a n d o c o m p l e s s i v o s u l l a r e g o l a z i o n e e u r o p e a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . A d i r l o i n u n ’ i n t e r v i s t a r e a l i z z a t a p e r l a c o n f e r e n z a A d n k r o n o s “ I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ” , è i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ I n n o v a z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e A l e s s i o B u t t i , c h e r i c o r d a c o m e B r u x e l l e s a v e s s e g i à c o n d i v i s o c o n i l g o v e r n o i t a l i a n o l e i n t e n z i o n i d i r i v e d e r e s c a d e n z e e o b b l i g h i d e l l ’ A I a c t . “ L a c o m m i s s a r i a V i r k k u n e n è v e n u t a d a n o i i l 1 7 l u g l i o , a n t i c i p a n d o q u e l l o c h e o g g i s t i a m o v e d e n d o . L ’ E u r o p a s t a f a c e n d o u n t a g l i a n d o a t u t t o i l l a v o r o r e a l i z z a t o s u l d i g i t a l e ” o s s e r v a B u t t i . . P e r i l g o v e r n o , l a r e v i s i o n e e u r o p e a n o n r a p p r e s e n t a u n a r r e t r a m e n t o , m a u n a p r e s a d ’ a t t o d e l l ’ a c c e l e r a z i o n e t e c n o l o g i c a i n c o r s o . “ S i a m o n e l m e z z o d i u n ’ e v o l u z i o n e s t r a o r d i n a r i a . N o i s t e s s i a b b i a m o l i c e n z i a t o u n a l e g g e n a z i o n a l e s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a s e t t e m b r e e s a p p i a m o c h e d o v r e m o a g g i o r n a r l a t r a p o c h i m e s i ” s p i e g a i l s o t t o s e g r e t a r i o , s o t t o l i n e a n d o c h e i l c o n t i n u o a d e g u a m e n t o è p a r t e n a t u r a l e d i u n s e t t o r e i n r a p i d o m o v i m e n t o . B u t t i i n v i t a a n c h e a l e g g e r e i l c o n t e s t o g l o b a l e : “ O c c o r r e c o n s i d e r a r e c o s a s t a a c c a d e n d o c o n i l b l o c c o a m e r i c a n o d a u n a p a r t e , q u e l l o c i n e s e d a l l ’ a l t r a , e c o n i n u o v i a t t o r i e m e r g e n t i c o m e I n d i a e B r a s i l e . È u n m o n d o i n e n o r m e f e r m e n t o ” a f f e r m a , e s c l u d e n d o r i s c h i d i f r a t t u r e t r a E u r o p a e B i g T e c h . A n z i , i l s o t t o s e g r e t a r i o r i v e n d i c a u n r i s u l t a t o p o l i t i c o s i g n i f i c a t i v o : “ I l d u e a g o s t o s o n o s t a t i f i r m a t i i d e c r e t i a t t u a t i v i d e l l ’ A I a c t a B r u x e l l e s . A s o r p r e s a – m a n o n t r o p p o , p e r c h é a v e v a m o l a v o r a t o a f o n d o – t u t t e l e b i g t e c h a m e r i c a n e , e c c e t t o M e t a , h a n n o f i r m a t o . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e a p p r e z z a n o l o s f o r z o r e g o l a t o r i o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a ” . L ’ I t a l i a s i c a n d i d a a d i v e n t a r e u n o d e i n u o v i h u b g l o b a l i p e r i l q u a n t u m c o m p u t i n g , g r a z i e a u n a s t r a t e g i a n a z i o n a l e r i c o n o s c i u t a “ a l i v e l l o m o n d i a l e ” e a l l a n a s c i t a d e l l a Q - A l l i a n c e a n n u n c i a t a a C e r n o b b i o d u r a n t e C o m o l a k e . “ A b b i a m o p u b b l i c a t o l a s t r a t e g i a s u l q u a n t u m q u a l c h e m e s e f a , e d a q u e l m o m e n t o s i a m o d i v e n t a t i o g g e t t o d i i n t e r e s s e d a p a r t e d e i p i ù g r a n d i p r o d u t t o r i m o n d i a l i d i c a l c o l o c o m p u t a z i o n a l e : I o n Q e D - W a v e ” s p i e g a B u t t i . I l g o v e r n o h a f a v o r i t o u n a c c o r d o t r a i d u e c o l o s s i , f i r m a t o a C e r n o b b i o , c h e s e g u e p r e c i s e c o n d i z i o n i i t a l i a n e : t e c n o l o g i e a p e r t e p e r f o r m a r e r i c e r c a t o r i , a s s u n z i o n e d i c e n t i n a i a d i s c i e n z i a t i n e l n o s t r o P a e s e , f o r t e c o i n v o l g i m e n t o d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o e a p e r t u r a d i u n a s e d e a R o m a . “ I o n Q s t a g i à l a v o r a n d o p e r a p r i r e u n u f f i c i o n e l l a c a p i t a l e , u n s e g n a l e d i g r a n d e a t t e n z i o n e v e r s o l ’ I t a l i a ” s o t t o l i n e a i l s o t t o s e g r e t a r i o . L ’ i n t e r s e z i o n e t r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e q u a n t u m c o m p u t i n g , p e r B u t t i , r a p p r e s e n t a u n “ l o o p s t r a o r d i n a r i o ” c h e p u ò t r a s f o r m a r e r i c e r c a , i n d u s t r i a e s a n i t à . “ S e m e t t i a m o i n s i e m e l ’ A I – l ’ i d e a - e i l q u a n t u m - i l m u s c o l o - c a p i a m o l a p o r t a t a d i c i ò c h e s t a n a s c e n d o ” a f f e r m a . L ’ I t a l i a , i n o l t r e , p a r t e d a b a s i m o l t o s o l i d e : “ S e n z a m a t e m a t i c a i l q u a n t u m n o n e s i s t e . E m e t à d e i m i g l i o r i m a t e m a t i c i e u r o p e i c h e l a v o r a n o s u q u e s t e t e c n o l o g i e s o n o i t a l i a n i . È u n ’ o c c a s i o n e c h e n o n p o s s i a m o p e r d e r e ” e v i d e n z i a B u t t i , r i c o r d a n d o a n c h e c h e “ i l q u a n t u m c o s t a m e n o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ” e i l P a e s e h a m a r g i n i e n o r m i p e r u n p o s i z i o n a m e n t o c o m p e t i t i v o n e l l a f u t u r a e c o n o m i a q u a n t i s t i c a . A c c e s s i b i l i t à , s e m p l i f i c a z i o n e e i d e n t i t à d i g i t a l e u n i c a : s o n o q u e s t i i p i l a s t r i d e l l a s t r a t e g i a i t a l i a n a p e r i l 2 0 2 6 d e l i n e a t i d a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ I n n o v a z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e . L ’ o b i e t t i v o è t r a s f o r m a r e r a d i c a l m e n t e i l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n i , i m p r e s e e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , p a s s a n d o d a u n m o d e l l o f o n d a t o s u i d o c u m e n t i a u n o b a s a t o s u g l i “ e v e n t i d e l l a v i t a ” , c o m e l a n a s c i t a o i l p e n s i o n a m e n t o . “ S t i a m o c a m b i a n d o l ’ u n i t à d i m i s u r a ” a f f e r m a B u t t i a l l ’ A d n k r o n o s . I l s o t t o s e g r e t a r i o r i v e n d i c a i p r o g r e s s i g i à r i c o n o s c i u t i d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a : “ I p r i m i r i s u l t a t i c i v e d o n o a m p i a m e n t e p r o m o s s i ” . T r a l e p r i o r i t à , l ’ e s t e n s i o n e d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e n a z i o n a l e d a t i e l a p i e n a i n t e g r a z i o n e c o n l ’ a n a g r a f e n a z i o n a l e , c o s ì d a c r e a r e a u t o m a t i s m i e r i d u r r e l a b u r o c r a z i a . “ Q u a n d o n a s c e u n b a m b i n o , i l g e n i t o r e i n s e r i s c e s o l o l e c r e d e n z i a l i : i l s i s t e m a i n d i c a b o n u s , c o n g e d i , v a c c i n i , s c e l t a d e l p e d i a t r a . È l o S t a t o a g e n t e c h e f a c i l i t a l a v i t a d e i c i t t a d i n i ” s p i e g a B u t t i , i l l u s t r a n d o l ’ a p p r o c c i o - e v e n t o c h e g u i d e r à l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e i p r o s s i m i a n n i U n c a p i t o l o c e n t r a l e è q u e l l o d e l l ’ i d e n t i t à d i g i t a l e . B u t t i r i c o r d a l ’ i m p e g n o a u n i f i c a r e S P I D e C a r t a n a z i o n a l e d e i s e r v i z i i n u n s o l o s t r u m e n t o , l a c a r t a d ’ i d e n t i t à e l e t t r o n i c a : “ I n u n o S t a t o s e r i o l ’ i d e n t i t à d i g i t a l e è u n i c a , e d è r i c o n o s c i u t a c o m e s i c u r a a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o ” . A c c a n t o a q u e s t o , p r o s e g u i r à l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ A p p I O , d e i p a g a m e n t i d i g i t a l i c o n P a g o P a e s o p r a t t u t t o d e l w a l l e t e u r o p e o , p e r c u i l ’ I t a l i a è P a e s e c a p o f i l a . “ L ’ E u r o p a c i h a c h i e s t o d i g u i d a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d e l w a l l e t , c h e p e r m e t t e r à d i p o r t a r e c o n s é , i n m o d o p r o t e t t o , t u t t i i d o c u m e n t i d i g i t a l i . N o n s a r à o b b l i g a t o r i o : l a t r a n s i z i o n e r i c h i e d e t e m p o ” p r e c i s a i l s o t t o s e g r e t a r i o , i n d i c a n d o n e l l a s e m p l i f i c a z i o n e l a l i n e a g u i d a d e l 2 0 2 6 .