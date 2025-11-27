Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - LItalia accoglie con atteggiamento di attesa, ma senza preoccupazioni la scelta della Commissione europea di presentare il digital omnibus e di avviare un tagliando complessivo sulla regolazione europea dellintelligenza artificiale. A dirlo in unintervista realizzata per la conferenza Adnkronos Intelligenza umana, supporto artificiale, è il sottosegretario allInnovazione e trasformazione digitale Alessio Butti, che ricorda come Bruxelles avesse già condiviso con il governo italiano le intenzioni di rivedere scadenze e obblighi dellAI act. La commissaria Virkkunen è venuta da noi il 17 luglio, anticipando quello che oggi stiamo vedendo. LEuropa sta facendo un tagliando a tutto il lavoro realizzato sul digitale osserva Butti. . Per il governo, la revisione europea non rappresenta un arretramento, ma una presa datto dellaccelerazione tecnologica in corso. Siamo nel mezzo di unevoluzione straordinaria. Noi stessi abbiamo licenziato una legge nazionale sullintelligenza artificiale a settembre e sappiamo che dovremo aggiornarla tra pochi mesi spiega il sottosegretario, sottolineando che il continuo adeguamento è parte naturale di un settore in rapido movimento . Butti invita anche a leggere il contesto globale: Occorre considerare cosa sta accadendo con il blocco americano da una parte, quello cinese dallaltra, e con i nuovi attori emergenti come India e Brasile. È un mondo in enorme fermento afferma, escludendo rischi di fratture tra Europa e Big Tech. Anzi, il sottosegretario rivendica un risultato politico significativo: Il due agosto sono stati firmati i decreti attuativi dellAI act a Bruxelles. A sorpresa ma non troppo, perché avevamo lavorato a fondo tutte le big tech americane, eccetto Meta, hanno firmato. Questo significa che apprezzano lo sforzo regolatorio dellUnione europea. LItalia si candida a diventare uno dei nuovi hub globali per il quantum computing, grazie a una strategia nazionale riconosciuta a livello mondiale e alla nascita della Q-Alliance annunciata a Cernobbio durante Comolake. Abbiamo pubblicato la strategia sul quantum qualche mese fa, e da quel momento siamo diventati oggetto di interesse da parte dei più grandi produttori mondiali di calcolo computazionale: IonQ e D-Wave spiega Butti. Il governo ha favorito un accordo tra i due colossi, firmato a Cernobbio, che segue precise condizioni italiane: tecnologie aperte per formare ricercatori, assunzione di centinaia di scienziati nel nostro Paese, forte coinvolgimento del sistema universitario e apertura di una sede a Roma. IonQ sta già lavorando per aprire un ufficio nella capitale, un segnale di grande attenzione verso lItalia sottolinea il sottosegretario. Lintersezione tra intelligenza artificiale e quantum computing, per Butti, rappresenta un loop straordinario che può trasformare ricerca, industria e sanità. Se mettiamo insieme lAI lidea - e il quantum - il muscolo - capiamo la portata di ciò che sta nascendo afferma. LItalia, inoltre, parte da basi molto solide: Senza matematica il quantum non esiste. E metà dei migliori matematici europei che lavorano su queste tecnologie sono italiani. È unoccasione che non possiamo perdere evidenzia Butti, ricordando anche che il quantum costa meno dellintelligenza artificiale e il Paese ha margini enormi per un posizionamento competitivo nella futura economia quantistica. Accessibilità, semplificazione e identità digitale unica: sono questi i pilastri della strategia italiana per il 2026 delineati dal sottosegretario allInnovazione e trasformazione digitale. Lobiettivo è trasformare radicalmente il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, passando da un modello fondato sui documenti a uno basato sugli eventi della vita, come la nascita o il pensionamento. Stiamo cambiando lunità di misura afferma Butti allAdnkronos. Il sottosegretario rivendica i progressi già riconosciuti dalla Commissione europea: I primi risultati ci vedono ampiamente promossi. Tra le priorità, lestensione della piattaforma digitale nazionale dati e la piena integrazione con lanagrafe nazionale, così da creare automatismi e ridurre la burocrazia. Quando nasce un bambino, il genitore inserisce solo le credenziali: il sistema indica bonus, congedi, vaccini, scelta del pediatra. È lo Stato agente che facilita la vita dei cittadini spiega Butti, illustrando lapproccio-evento che guiderà la trasformazione digitale dei prossimi anni Un capitolo centrale è quello dellidentità digitale. Butti ricorda limpegno a unificare SPID e Carta nazionale dei servizi in un solo strumento, la carta didentità elettronica: In uno Stato serio lidentità digitale è unica, ed è riconosciuta come sicura anche a livello europeo. Accanto a questo, proseguirà levoluzione dellApp IO, dei pagamenti digitali con PagoPa e soprattutto del wallet europeo, per cui lItalia è Paese capofila. LEuropa ci ha chiesto di guidare la trasformazione del wallet, che permetterà di portare con sé, in modo protetto, tutti i documenti digitali. Non sarà obbligatorio: la transizione richiede tempo precisa il sottosegretario, indicando nella semplificazione la linea guida del 2026.