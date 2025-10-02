M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o n n e t t i v i t à o g g i n o n è p i ù u n e l e m e n t o a c c e s s o r i o : è c o m e l ’ e n e r g i a , d e v e e s s e r e d a t a p e r d e f i n i z i o n e . D i e c i a n n i f a c i s i c h i e d e v a c o m e a c c e d e r e , o g g i s i d à p e r s c o n t a t o c h e t u t t o s i a i n t e r c o n n e s s o i n m a n i e r a i s t a n t a n e a . L ’ u t e n t e n o n s i c h i e d e p i ù c o m e f a r e , m a p r e t e n d e c h e i s e r v i z i f u n z i o n i n o s e m p r e e o v u n q u e " . L o h a d i c h i a r a t o M a s s i m o B e r t o l o t t i , h e a d o f e n g i n e e r i n g a n d i n n o v a t i o n d i S k y I t a l i a , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l c o n v e g n o ' R e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e r e t i l o c a l i : q u a l i s v i l u p p i d e l l ' A i ' , o r g a n i z z a t o d a l l ’ O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d i M i l a n o n e l l ’ a m b i t o d e l l a M i l a n o d i g i t a l w e e k . " N o n p u ò e s i s t e r e c h e u n u t e n t e r e s t i d i s c o n n e s s o p e r g i o r n i : n o n s a r e b b e u n s e r v i z i o d i t e l e c o m u n i c a z i o n e . E ' u n c o n c e t t o f o n d a m e n t a l e i n q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , p e r c h é l ’ e l e m e n t o c e n t r a l e r e s t a s e m p r e i l c l i e n t e , c h e p a g a p e r u n s e r v i z i o " , h a a g g i u n t o . B e r t o l o t t i h a q u i n d i r i m a r c a t o i l r u o l o c r u c i a l e d e i d a t i : " S o n o f o n d a m e n t a l i e d e v o n o e s s e r e r a c c o l t i i n m o d o e t i c o . S e n z a d a t i è i m p o s s i b i l e o f f r i r e i s e r v i z i c h e l a c o l l e t t i v i t à r i c h i e d e . L a c a p a c i t à d i f o r n i r e i n f o r m a z i o n i i s t a n t a n e e d i v e n t a l a c h i a v e p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e g l i u t e n t i " .