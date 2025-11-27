( A d n k r o n o s ) - G l i i t a l i a n i u t i l i z z a n o s e m p r e d i p i ù l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a r i c o n o s c o n o c o n m a g g i o r e c h i a r e z z a n e l l a p r o p r i a q u o t i d i a n i t à e d e s i d e r a n o u n q u a d r o r e g o l a t o r i o s e m p r e p i ù d e f i n i t o . È q u a n t o e m e r g e d a l l a n u o v a r i l e v a z i o n e A d n k r o n o s s u l l ’ A I i n I t a l i a , c o n d o t t a d a l 6 o t t o b r e a l 1 6 n o v e m b r e 2 0 2 5 s u c i r c a 3 . 0 0 0 r i s p o n d e n t i . I r i s u l t a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e d u r a n t e l ' e v e n t o “ I n t e l l i g e n z a U m a n a , S u p p o r t o A r t i f i c i a l e ” , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A , c h e h a r i u n i t o G o v e r n o , C o m m i s s i o n e E u r o p e a , b i g t e c h , i m p r e s e e m o n d o a c c a d e m i c o . P u o i r i v e d e r e l a d i r e t t a q u i A d a p r i r e i l a v o r i u n ' i n t e r v i s t a a l S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l l ’ I n f o r m a z i o n e e a l l ’ E d i t o r i a , A l b e r t o B a r a c h i n i , h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o c e n t r a l e c h e l ’ A I r i c o p r e n e l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n i , i s t i t u z i o n i e m e d i a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a t r a s p a r e n z a , a l l a q u a l i t à d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e a l l a t u t e l a d e l l ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o : “ L a t r a s p a r e n z a è i l c a r d i n e p e r t u t e l a r e i l d i r i t t o d ’ a u t o r e e g a r a n t i r e c o n t e n u t i a f f i d a b i l i . S e n z a r e g o l e c h i a r e s u l l ’ o r i g i n e e s u l l a q u a l i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i , l ’ A I r i s c h i a d i g e n e r a r e p r o d o t t i c h e n o n s o l o i m p o v e r i s c o n o l ’ e c o s i s t e m a m e d i a t i c o , m a i n c i d o n o a n c h e s u l l a c a p a c i t à d e i c i t t a d i n i d i o r i e n t a r s i n e l l a v i t a d e m o c r a t i c a . P e r q u e s t o a b b i a m o i n t r o d o t t o i l r e a t o d i d e e p f a k e : q u a n d o s i a l t e r a l a r e a l t à , s i m i n a l a f i d u c i a p u b b l i c a . È p e r ò e v i d e n t e c h e n e s s u n P a e s e p u ò a f f r o n t a r e d a s o l o q u e s t a s f i d a : s e r v e u n ’ E u r o p a u n i t a , c a p a c e d i d i f e n d e r e l e n a r r a z i o n i e u r o p e e a t t r a v e r s o a p p o s i t i f o n d i e u r o p e i ” . A c h i u d e r e i l a v o r i , i n v e c e , u n ' a l t r a i n t e r v i s t a . I l S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o p e r l ’ I n n o v a z i o n e A l e s s i o B u t t i h a r i m a r c a t o l a n e c e s s i t à d i a c c o m p a g n a r e l ’ a d o z i o n e d e l l ’ A I a s s i c u r a n d o u n q u a d r o d i s v i l u p p o c o e r e n t e c o n l e e s i g e n z e d e l P a e s e e c o n g l i o b i e t t i v i e u r o p e i c h e c o m m e n t a : “ L ’ I t a l i a a c c e l e r a s u i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t e c n o l o g i e q u a n t i s t i c h e . A s e t t e m b r e è s t a t a a p p r o v a t a l a l e g g e s u l l ’ A I , c h e s a r à a g g i o r n a t a n e i p r o s s i m i m e s i p e r s e g u i r e l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a . C o n l a s t r a t e g i a n a z i o n a l e s u l q u a n t u m , d u e a z i e n d e l e a d e r i n v e s t i r a n n o i n I t a l i a , c o i n v o l g e n d o r i c e r c a t o r i e u n i v e r s i t à . I l 2 0 2 6 v e d r à u n a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e p i ù d i g i t a l e e a c c e s s i b i l e , c o n i d e n t i t à d i g i t a l e u n i c a e s e r v i z i i n t e g r a t i p e r c i t t a d i n i e i m p r e s e . L ’ o b i e t t i v o è c r e a r e u n e c o s i s t e m a t e c n o l o g i c o s i c u r o , a p e r t o e c o m p e t i t i v o a l i v e l l o g l o b a l e ” . U n o d e i d a t i p i ù e v i d e n t i d e l l a r i l e v a z i o n e p r e s e n t a t a r i g u a r d a l ’ a d o z i o n e d e g l i s t r u m e n t i d i A I g e n e r a t i v a , c o m e C h a t G P T : d a l l a r i l e v a z i o n e e m e r g e c h e l i u t i l i z z a s p e s s o , p i ù v o l t e a l g i o r n o , i l 2 3 % d e g l i i t a l i a n i , c o n t r o i l 1 6 % d e l 2 0 2 4 . C r e s c o n o a n c h e g l i u t i l i z z a t o r i s a l t u a r i ( 3 2 % ) , m e n t r e c a l a s e n s i b i l m e n t e l a p l a t e a d i c h i n o n l i u s a m a i , o g g i a l 4 5 % r i s p e t t o a l 5 6 % d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . L ’ A I n o n è p i ù p e r c e p i t a c o m e u n a t e c n o l o g i a d i s t a n t e : q u a s i u n i t a l i a n o s u d u e ( 4 7 % ) r i t i e n e c h e n e l l a p r o p r i a g i o r n a t a c i s i a “ m o l t a A I , a n c h e s e i n v i s i b i l e ” , m e n t r e c r e s c e l a q u o t a d i c h i a f f e r m a d i i n c o n t r a r l a “ i n a l c u n i a s p e t t i ” ( 3 1 % ) e d i m i n u i s c e c h i p e n s a c h e n o n c i s i a a f f a t t o ( 2 2 % c o n t r o i l 2 5 % d e l 2 0 2 4 ) . A l b e r t o T r i p i , S p e c i a l A d v i s o r p e r l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e d i C o n f i n d u s t r i a , h a e v i d e n z i a t o c o m e l ’ e c o s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o s i a c h i a m a t o a r i p o r r e f i d u c i a i n s é s t e s s o e a u n ’ a c c e l e r a z i o n e s t r a t e g i c a p e r t r a s f o r m a r e i l p o t e n z i a l e d e l l ’ A I i n r e a l e c o m p e t i t i v i t à , i n v e s t i m e n t i e c r e s c i t a i n d u s t r i a l e : “ C o m e C o n f i n d u s t r i a v e d i a m o o g n i g i o r n o c h e l e i m p r e s e i t a l i a n e h a n n o c a p a c i t à t e c n o l o g i c h e m o l t o p i ù a v a n z a t e d i q u a n t o e s s e s t e s s e c r e d a n o : m a n c a f i d u c i a , n o n c o m p e t e n z a . L ’ A I è g i à d e n t r o i p r o c e s s i p r o d u t t i v i d i c e n t i n a i a d i p i c c o l e e m e d i e a z i e n d e , e i 2 4 0 c a s i r e a l i c h e s t i a m o m a p p a n d o l o c o n f e r m a n o . P e r q u e s t o s t i a m o l a v o r a n d o c o n i g i o v a n i i n d u s t r i a l i d i C o n f i n d u s t r i a a l f i n e d i i n f o r m a r e e c o i n v o l g e r e l e a z i e n d e p i ù p i c c o l e i n q u e s t a p r e s a d i c o s c i e n z a c o s ì d a d i v e n t a r e u n m o t o r e f o r m i d a b i l e d i c o m p e t i t i v i t à . ” L a d o m a n d a d i r e g o l a z i o n e r e s t a a l t i s s i m a e s a l e u l t e r i o r m e n t e : i l 9 0 % d e g l i i t a l i a n i c h i e d e n o r m e e l i m i t i a l l ’ u s o d e l l ’ A I , u n a p e r c e n t u a l e s u p e r i o r e a n c h e a l l o s c o r s o a n n o . N o n o s t a n t e l ’ a u m e n t o d ’ u s o , r e s t a s t a b i l e l ’ a n s i a l e g a t a a l l a v o r o : i l 5 3 % t e m e d i p o t e r p e r d e r e i l p r o p r i o i m p i e g o a c a u s a d e l l ’ A I . S u l f r o n t e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , r i m a n e a l t a l a q u o t a d i c h i n o n s i s e n t e a d e g u a t a m e n t e p r e p a r a t o a c o m p r e n d e r n e l ’ i m p a t t o ( 4 8 % ) , s e b b e n e s i r e g i s t r i u n l i e v e m i g l i o r a m e n t o n e l l a p e r c e z i o n e d i c o n s a p e v o l e z z a . I l 7 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i r i t i e n e i n f i n e n e c e s s a r i o a u m e n t a r e l e p r o p r i e c o m p e t e n z e d i g i t a l i , c o n f e r m a n d o l a c e n t r a l i t à d e l l a f o r m a z i o n e . I n t e r v e n u t i a n c h e a n c h e M a r i o N o b i l e d i A g i d , E v a S p i n a d e l M i m i t , B r a n d o B e n i f e i , e u r o p a r l a m e n t a r e ( P d - S & D ) , L a u r a J u g e l , L e g a l o f f i c e r d e l l ' A I O f f i c e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , A n d r e a B i l l e t d i A c n , i n u n c o n f r o n t o s u q u a n t o s t a s u c c e d e n d o d a l p u n t o d i v i s t a l e g i s l a t i v o i n E u r o p a e s u l l a n e c e s s i t à d i c o n c e n t r a r s i s u l l ’ u t i l i z z o d e l l ’ I A p e r u n a i u t o c o n c r e t o a i c i t t a d i n i . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o a n c h e l o s t u d i o d i M i m e s i , d e d i c a t o a l l a p e r c e z i o n e d e g l i u t e n t i n e i c o n f r o n t i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : u n c o n t r i b u t o c h e h a m e s s o i n l u c e a s p e t t a t i v e , p e r p l e s s i t à e n u o v e a b i t u d i n i d i f r u i z i o n e d i g i t a l e . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a a n c h e d u e t a v o l e r o t o n d e t e m a t i c h e : l a p r i m a – “ L a c o r s a a l l ’ A I , g l i i n v e s t i m e n t i e l e p r o s p e t t i v e ” – h a r i u n i t o r a p p r e s e n t a n t i d i T e a m S y s t e m , D X C T e c h n o l o g y I t a l i a , H P E I t a l i a , S a m s u n g I t a l i a , M e t a , G o o g l e I t a l i a , S o n y , L i b e r a U n i v e r s i t à M e d i t e r r a n e a “ G i u s e p p e D e g e n n a r o ” e O p e n A I i n u n c o n f r o n t o s u l l e d i n a m i c h e g l o b a l i d e l l a c o m p e t i z i o n e n e l l ’ A I , s u l l e t e m p i s t i c h e d i s v i l u p p o e s u g l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i p e r v a l o r i z z a r e i d e e , p r o g e t t i e n u o v e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e . L a s e c o n d a t a v o l a r o t o n d a – “ L e a p p l i c a z i o n i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l e s t r a t e g i e d e l l e i m p r e s e ” – c o n , S a n o f i I t a l i a , F a r m i n d u s t r i a , I n f o c a m e r e , E n g i n e e r i n g , S A P I t a l i a , P a g o P a e C h i e s i I t a l i a , h a i n v e c e a p p r o f o n d i t o l ’ i m p i e g o d e l l ’ A I n e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i e n e l l e s t r a t e g i e o r g a n i z z a t i v e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e c o m p e t e n z e , a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l t a l e n t o e a l r i p e n s a m e n t o d e i m o d e l l i d i l a v o r o .