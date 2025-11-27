R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a g e n n a i o 2 0 2 2 f i n o a l m e s e s c o r s o 1 , 9 1 m i l i o n i d i c o n v e r s a z i o n i c i t a n o l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I l t r e n d e s p l o d e n e l m o m e n t o i n c u i e s c e C h a t G p t . N e l l a c l a s s i f i c a d e g l i s t r u m e n t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p i ù c i t a t i , t r o v i a m o a l p r i m o p o s t o C h a t G p t c h e s t a c c a d i q u a t t r o v o l t e i l s e c o n d o t o o l p i ù c i t a t o , G e m i n i . S e g u e G r o k , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i E l o n M u s k , c h e g e n e r a a n c h e c o n t e n u t i ' o f f e n s i v i ' " . L o h a d e t t o R o b e r t o A z z i , s e n i o r m e d i a a n a l i s t d i M i m e s i , e s p o n e n d o i r i s u l t a t i d e l l ' a n a l i s i c o n d o t t a d a M i m e s i s u l l e c o n v e r s a z i o n i c h e h a n n o c i t a t o l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u t u t t i i t i p i d i m e d i a , a l c o n v e g n o ' A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ' , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e a R o m a .