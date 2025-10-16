V e r o n a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - C e r v e d R a t i n g A g e n c y , a g e n z i a d i r a t i n g i t a l i a n a s p e c i a l i z z a t a n e l l a v a l u t a z i o n e d e l m e r i t o d i c r e d i t o d i i m p r e s e n o n f i n a n z i a r i e e n e l l a v a l u t a z i o n e d e l g r a d o d i s o s t e n i b i l i t à d e g l i o p e r a t o r i e c o n o m i c i , h a c o n f e r m a t o i l r a t i n g p u b b l i c o d i A g s m A i m a A 3 . 1 , a t t e s t a n d o l a s o l i d i t à d e l G r u p p o e l a c a p a c i t à d i f a r f r o n t e a g l i i m p e g n i f i n a n z i a r i c o n u n b a s s o r i s c h i o d i c r e d i t o . L ’ a t t e s t a z i o n e r i f l e t t e l ’ e f f i c a c e d i v e r s i f i c a z i o n e d e l m o d e l l o d i b u s i n e s s a d o t t a t o d a l G r u p p o , l a c r e s c i t a d e i r i s u l t a t i e c o n o m i c i r a g g i u n t i n e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 e l e p r e v i s i o n i f u t u r e c h e c o n f e r m a n o l e p e r f o r m a n c e p o s i t i v e e l ’ a t t u a l e a s s e t t o f i n a n z i a r i o p e r l ’ a n n o i n c o r s o . L e m o t i v a z i o n i d e l l a c o n f e r m a d e l r a t i n g e v i d e n z i a n o u n m o d e l l o d i b u s i n e s s b e n d i v e r s i f i c a t o e r i s u l t a t i e c o n o m i c i s e m e s t r a l i i n m i g l i o r a m e n t o . L a c a p a c i t à d i A g s m A i m d i o p e r a r e c o n s u c c e s s o i n d i v e r s i s e t t o r i - d a l l a p r o d u z i o n e , d i s t r i b u z i o n e e v e n d i t a d i e n e r g i a e l e t t r i c a e g a s , a i s e r v i z i d i i l l u m i n a z i o n e p u b b l i c a e t e l e r i s c a l d a m e n t o , f i n o a l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i - è d i m o s t r a t a d a i r i s u l t a t i r a g g i u n t i n e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 , c h e r i f l e t t o n o u n m i g l i o r a m e n t o g e n e r a l i z z a t o s u t u t t e l e B u s i n e s s U n i t d e l G r u p p o . N e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 , A g s m A i m h a r a g g i u n t o u n E b i t d a d i 9 5 , 4 m i l i o n i d i e u r o , i n c r e s c i t a r i s p e t t o a i 8 0 , 9 m i l i o n i d e l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . C e r v e d e v i d e n z i a p o i i l m a n t e n i m e n t o d i u n a s s e t t o f i n a n z i a r i o e q u i l i b r a t o . N e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 , i l G r u p p o h a r e g i s t r a t o u n a l l e g g e r i m e n t o d e l l a p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a n e t t a ( P F N ) , c o n u n a r i d u z i o n e a 3 6 1 , 5 m i l i o n i d i e u r o r i s p e t t o a i 3 7 7 , 1 m i l i o n i d i d i c e m b r e 2 0 2 4 . R i l e v a n t i l e o p e r a z i o n i f i n a n z i a r i e f i n a l i z z a t e d a l G r u p p o : a g i u g n o 2 0 2 5 l a s o t t o s c r i z i o n e d i u n p r e s t i t o o b b l i g a z i o n a r i o p e r u n c o n t r o v a l o r e d i 2 0 0 m i l i o n i d i U S D c o n u n a c o n t r o p a r t e d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e e , a l u g l i o 2 0 2 5 , u n c o n t r a t t o d i f i n a n z i a m e n t o c o n B E I p e r 1 2 0 m i l i o n i d i e u r o . Q u a n t o a l l e p r o s p e t t i v e f u t u r e e P i a n o I n d u s t r i a l e , l e p r o i e z i o n i e c o n o m i c h e p e r i l 2 0 2 5 c o n f e r m a n o l a s o l i d i t à d e l l e p e r f o r m a n c e , s o s t e n u t e d a n u o v i i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i i n l i n e a c o n i l P i a n o I n d u s t r i a l e 2 0 2 5 - 2 0 3 0 .