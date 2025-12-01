R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o D a v i n e s - a z i e n d a a t t i v a n e l s e t t o r e d e l l a c o s m e t i c a p r o f e s s i o n a l e , B C o r p d a l 2 0 1 6 - i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , a u t o r e v o l e c e n t r o s t u d i s u l l a g r e e n e c o n o m y i n I t a l i a , h a p r e m i a t o o g g i a l D a v i n e s G r o u p V i l l a g e d i P a r m a i v i n c i t o r i d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l ' T h e G o o d F a r m e r A w a r d ' , i n i z i a t i v a d e d i c a t a a g i o v a n i a g r i c o l t o r i u n d e r 3 5 c h e a b b i a n o g i à a v v i a t o p r o g e t t i i s p i r a t i a i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l ’ a g r o e c o l o g i a e d e l l ’ a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a r i g e n e r a t i v a , i n t e s a c o m e i n s i e m e d i p r a t i c h e e c o c o m p a t i b i l i d i g e s t i o n e a g r i c o l a , f o r t e m e n t e a l t e r n a t i v e a l l ’ a g r i c o l t u r a c o n v e n z i o n a l e . Q u e s t a s e c o n d a e d i z i o n e d e l P r e m i o h a c o i n v o l t o a n c h e l e a z i e n d e a g r i c o l e - z o o t e c n i c h e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l e a t t e n t e a l b e n e s s e r e a n i m a l e , c h e u t i l i z z a n o s i s t e m i d i a l l e v a m e n t o e s t e n s i v i e c h e a d o t t a n o p r a t i c h e z o o t e c n i c h e r i v o l t e a l m i g l i o r a m e n t o d e g l i a g r o e c o s i s t e m i . I d u e a g r i c o l t o r i h a n n o r i c e v u t o 1 0 m i l a e u r o c i a s c u n o p e r l ’ a c q u i s t o d i m a t e r i a l i e p e r i n t e r v e n t i f i n a l i z z a t i a l m i g l i o r a m e n t o e a l l o s v i l u p p o d e l l e p r a t i c h e a g r o e c o l o g i c h e g i à a v v i a t e . N e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a è s t a t a l e t t a u n a l e t t e r a d i s a l u t o i n v i a t a d a F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , m i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e , c h e h a e s p r e s s o i l p r o p r i o s o s t e g n o a l l ’ i n i z i a t i v a . L a G i u r i a c h e h a v a l u t a t o e s e l e z i o n a t o i p r o g e t t i è c o m p o s t a d a o t t o m e m b r i , f r a p r o f e s s o r i u n i v e r s i t a r i e d e s p e r t i i n t e m i d i a g r i c o l t u r a , a g r o e c o l o g i a e s o s t e n i b i l i t à a c u i q u e s t ’ a n n o s i s o n o a g g i u n t i d u e e s p e r t i d i z o o t e c n i a . I V I N C I T O R I - A l e s s i a M a z z ù ( c l a s s e ’ 9 0 ) , s o c i a d e l l a C o o p e r a t i v a A g r i c o l a C o . r . a g . g i o - C o o p e r a t i v a R o m a n a A g r i c o l t u r a G i o v a n i , è s t a t a p r e m i a t a p e r a v e r t r a s f o r m a t o u n a t e r r a p u b b l i c a a b b a n d o n a t a i n u n l u o g o d i r i g e n e r a z i o n e a m b i e n t a l e e s o c i a l e . A l e s s i a s i è f o r m a t a t r a l ’ I t a l i a e l a S c o z i a , d o v e s i è s p e c i a l i z z a t a i n s o s t e n i b i l i t à e s t u d i a m b i e n t a l i . L a C o o p e r a t i v a A g r i c o l a C o . r . a g . g i o n a s c e n e l 2 0 1 1 d a u n a v e r t e n z a p o l i t i c a p e r c o n s e n t i r e a i g i o v a n i a g r i c o l t o r i l ’ a c c e s s o a l l e t e r r e p u b b l i c h e a b b a n d o n a t e . S i t u a t a n e l c u o r e d e l P a r c o d i V e i o a R o m a , l a C o o p e r a t i v a p r a t i c a m e t o d i b i o l o g i c o - r i g e n e r a t i v i , c o l t i v a n d o c e r e a l i r a r i , o r t a g g i e l e g u m i n o s e , e c u s t o d e n d o i l ' f r u t t e t o d e l l a b i o d i v e r s i t à ' p e r r e c u p e r a r e a n t i c h e v a r i e t à f r u t t i c o l e . C o . r . a g . g i o s i d i s t i n g u e c o m e m o d e l l o d i a g r i c o l t u r a s o c i a l e e m u l t i f u n z i o n a l e , d e d i c a n d o s i a l l a f o r m a z i o n e , a i l a b o r a t o r i d i d a t t i c i e o f f r e n d o p e r c o r s i d i i n c l u s i o n e a p e r s o n e i n c o n d i z i o n i d i f r a g i l i t à o s v a n t a g g i o . I l p r e m i o s e r v i r à a r e a l i z z a r e u n s i s t e m a i n t e g r a t o p e r l a r a c c o l t a e l a g e s t i o n e d e l l ' a c q u a p i o v a n a e a t m o s f e r i c a , p e r d i v e r s i f i c a r e l e f o n t i i d r i c h e e c o n t i n u a r e a f a r e v o l v e r e l a C o o p e r a t i v a A g r i c o l a C o . r . a g . g i o c o m e l a b o r a t o r i o d i r i g e n e r a z i o n e a m b i e n t a l e e s o c i a l e . L u c a Q u i r i n i ( c l a s s e ' 9 4 ) , f o n d a t o r e d e l l ’ A z i e n d a A g r i c o l a Q u i r a , è s t a t o p r e m i a t o p e r i l s u o a l l e v a m e n t o i n c e n t r a t o s u l b e n e s s e r e a n i m a l e e l a s a l v a g u a r d i a d e l t e r r i t o r i o l i g u r e . L ’ a z i e n d a , s i t u a t a a B o r z o n a s c a ( G e n o v a ) n e l l ’ A p p e n n i n o l i g u r e , a r i d o s s o d i P o r t o f i n o e l e C i n q u e T e r r e , a l l e v a 6 0 b o v i n i d i r a z z a C a b a n n i n a , s p e c i e a u t o c t o n a a r i s c h i o d i e s t i n z i o n e . L a f o r m a z i o n e d i L u c a n o n è a g r i c o l a : d o p o e s s e r s i d i p l o m a t o a l l i c e o c l a s s i c o , i n t e n z i o n a t o a c o n o s c e r e m e g l i o l a s u a L i g u r i a , i n i z i a a l a v o r a r e p e r u n a l l e v a t o r e d i v a c c h e p i e m o n t e s i n e l l ’ e n t r o t e r r a , e s p e r i e n z a c h e l o a p p a s s i o n a a l p u n t o d a c r e a r e l a s u a a z i e n d a , c h e p o r t a i l n o m e d e l l a p r i m a v a c c a c h e h a a c q u i s t a t o , Q u i r a . L a m a n d r i a p r a t i c a l a t r a n s u m a n z a s p o s t a n d o s i t r a p a s c o l i c h e s i e s t e n d o n o d a i 7 0 0 a i 1 . 4 0 0 m e t r i d i a l t i t u d i n e , e v e n t o c h e h a a s s u n t o i l r u o l o d i u n v e r o e p r o p r i o a p p u n t a m e n t o c u l t u r a l e e t u r i s t i c o . I l s i s t e m a d i a l l e v a m e n t o r i s p e t t a i r i t m i b i o l o g i c i d e g l i a n i m a l i : l e C a b a n n i n e , a l l e v a t e i n l i b e r t à s u c i r c a 2 . 5 0 0 e t t a r i d i p r a t i e b o s c h i , p a s c o l a n o l i b e r a m e n t e , d i g i o r n o e d i n o t t e , a l i m e n t a t e s o l o a e r b a e , i n i n v e r n o , c o n f i e n o b i o l o g i c o l o c a l e . L ’ A z i e n d a A g r i c o l a Q u i r a h a a d o t t a t o i l p a s c o l o r a z i o n a l e V o i s i n , u n m e t o d o c h e p r e v e d e l a r o t a z i o n e c o n t r o l l a t a d e i p a s c o l i , p e r f a v o r i r e l ’ a u m e n t o d e l l a b i o d i v e r s i t à . I n q u e s t o m o d o , c o n l a s t e s s a s u p e r f i c i e , è p o s s i b i l e n u t r i r e u n n u m e r o m a g g i o r e d i c a p i , m a n t e n e r e i l t e r r e n o f e r t i l e e i n e q u i l i b r i o e c o n t r i b u i r e a l l a r i g e n e r a z i o n e d e l s u o l o e a l l a p r e v e n z i o n e d e g l i i n c e n d i s u i v e r s a n t i m o n t a n i . I l p r e m i o s a r à u t i l i z z a t o p e r i l p r o g e t t o d e l l a ' s t a l l a n e l b o s c o ' , u n a z o n a p r o t e t t a c o n m i c r o c l i m a e q u i l i b r a t o n e i m e s i i n v e r n a l i , e p e r l ' a c q u i s t o d i u n f u r g o n e a t t r e z z a t o a l a b o r a t o r i o p o l i f u n z i o n a l e m o b i l e . N e l 2 0 2 1 i l G r u p p o D a v i n e s h a i n v e s t i t o 2 m i l i o n i d i e u r o p e r r e a l i z z a r e a P a r m a , i n p a r t n e r s h i p c o n i l R o d a l e I n s t i t u t e , l ’ E u r o p e a n R e g e n e r a t i v e O r g a n i c C e n t e r ( E r o c ) , p r i m o c e n t r o d i f o r m a z i o n e e r i c e r c a i n I t a l i a e i n E u r o p a n e l c a m p o d e l l ’ a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a r i g e n e r a t i v a . N e l f r a t t e m p o , i l G r u p p o h a c o n t i n u a t o a i n v e s t i r e s u l p r o g e t t o e i l c e n t r o o g g i è c o s t i t u i t o d a 1 8 8 p a r c e l l e s p e r i m e n t a l i i n c u i v e n g o n o c o l t i v a t e 2 2 d i f f e r e n t i s p e c i e v e g e t a l i , t r a c u i f r u m e n t o , m a i s , a c h i l l e a , c a l e n d u l a , m e l i s s a e c a m o m i l l a . D o p o t r e a n n i d i s p e r i m e n t a z i o n e c o n d o t t e s u E r o c , g u i d a t e d a l d i r e t t o r e d i R i c e r c a D a r i o F o r n a r a , s o n o s t a t i r a c c o l t i d a t i s u f f i c i e n t i a d i m o s t r a r e c h e i t e r r e n i g e s t i t i s e c o n d o p r a t i c h e b i o l o g i c o r i g e n e r a t i v e h a n n o r a g g i u n t o l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à p a r a g o n a b i l i a q u e l l i o t t e n u t i c o n l ’ a g r i c o l t u r a c o n v e n z i o n a l e , c o n f e r m a n d o l a s o l i d i t à d e l m o d e l l o s u l p i a n o d e l l e r e s e . G l i s t u d i h a n n o r i l e v a t o u n n e t t o i n c r e m e n t o d e l l a b i o d i v e r s i t à d e l s u o l o - s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i l m i c r o b i o m a , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i l n u m e r o d i l o m b r i c h i - e u n m i g l i o r a m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a d e n s i t à d e i n u t r i e n t i n e l l e c o l t u r e , i n p a r t i c o l a r e d e i s a l i m i n e r a l i e s s e n z i a l i c o m e m a g n e s i o , c a l c i o e z i n c o . N e l 2 0 2 5 , E r o c h a r i n n o v a t o l a p r o p r i a c e r t i f i c a z i o n e R o c - R e g e n e r a t i v e O r g a n i c C e r t i f i e d . I n o l t r e n e g l i u l t i m i d u e a n n i i l G r u p p o D a v i n e s h a s u p p o r t a t o a t t i v a m e n t e 1 6 a z i e n d e a g r i c o l e i t a l i a n e n e l p e r c o r s o v e r s o l a c e r t i f i c a z i o n e R o c , c h e v a l u t a i n m o d o i n t e g r a t o l a s a l u t e d e l s u o l o , i l b e n e s s e r e a n i m a l e e l a t u t e l a d e i l a v o r a t o r i . " P e n s o c h e q u e s t o p r e m i o , c o s ì c o m e E r o c , s i a n o e s e m p i c o n c r e t i d e l c o s i d d e t t o e f f e t t o r i s o n a n z a , u n ’ a m p l i f i c a z i o n e p o s i t i v a c h e f a b e n e a t u t t i - h a c o m m e n t a t o D a v i d e B o l l a t i , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o D a v i n e s - I n D a v i n e s c r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e i l f u t u r o d e l n o s t r o p i a n e t a s i a s t r e t t a m e n t e l e g a t o a l l a s a l u t e d e l s u o l o , c h e è i l n o s t r o c a p i t a l e p i ù p r e z i o s o . P e r q u e s t o , ‘ T h e G o o d F a r m e r A w a r d ’ n o n è s o l o u n r i c o n o s c i m e n t o , m a u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o n e l l a p r o s s i m a g e n e r a z i o n e d i a g r i c o l t o r i . A l e s s i a e L u c a , i v i n c i t o r i d i q u e s t ’ a n n o , n e s o n o u n e s e m p i o : a t t r a v e r s o l a l o r o d e d i z i o n e a l l ' a g r o e c o l o g i a , a l l a t u t e l a d e l l a b i o d i v e r s i t à e a l b e n e s s e r e a n i m a l e , d i m o s t r a n o c o m e u n ' a g r i c o l t u r a r e s p o n s a b i l e p o s s a n o n s o l o p r o d u r r e e c c e l l e n z a , m a a n c h e g e n e r a r e u n i m p a t t o s o c i a l e e a m b i e n t a l e p o s i t i v o " . “ L ' a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a s i b a s a s u u n m e t o d o d i c o l t i v a z i o n e v o l t o a p r o d u r r e a l i m e n t i c o n s o s t a n z e e p r o c e s s i n a t u r a l i , c o n l ’ e s c l u s i o n e d i p r o d o t t i d e l l a c h i m i c a d i s i n t e s i . L ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a s i b a s a s u u n m e t o d o d i c o l t i v a z i o n e c h e p u n t a a m a n t e n e r e e r i p r i s t i n a r e l a b i o d i v e r s i t à d e l s u o l o e d e g l i e c o s i s t e m i a g r i c o l i i n m o d o c h e s i a n o i n g r a d o d i f o r n i r e b e n i e s e r v i z i e c o s i s t e m i c i d i q u a l i t à e a l u n g o t e r m i n e - h a d i c h i a r a t o E d o R o n c h i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e - L ’ a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a r i g e n e r a t i v a è u n ’ e v o l u z i o n e , i n p a r t e g i à p r e v i s t a n e l l e p r a t i c h e a g r i c o l e b i o l o g i c h e , i n p a r t e i n n o v a t i v a , p e r r e n d e r e l ’ a g r i c o l t u r a p i ù r e s i l i e n t e a l l e s f i d e d e l l a c r i s i c l i m a t i c a e p i ù a t t i v a n e l r i p r i s t i n o d e l l a n a t u r a p e r a f f r o n t a r e i l d e g r a d o d e i s u o l i e l a p e r d i t a d i b i o d i v e r s i t à ” .