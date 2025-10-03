M i l a n o , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e c a m b i e r a n n o r a d i c a l m e n t e l ' a g r i c o l t u r a . V e d i a m o i n f a t t i c h e g l i a g r i c o l t o r i h a n n o m o l t a e s p e r i e n z a e m o l t a c o n o s c e n z a e , q u a n d o s i f o r n i s c o n o l o r o d a t i e p r e v i s i o n i m i g l i o r i , p o s s o n o p r e n d e r e d e c i s i o n i m i g l i o r i . S u p p o r t a t i d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o s s o n o m i g l i o r a r e l a r e d d i t i v i t à , l a r e s a d e l r a c c o l t o e i r i s u l t a t i d i s o s t e n i b i l i t à . S i t r a t t a d i q u e l l a c h e c h i a m i a m o ‘ a g r i c o l t u r a 4 . 0 ’ , n e l l a q u a l e i l r u o l o d e i d a t i e d e l d i g i t a l e è q u e l l o d i a i u t a r e g l i a g r i c o l t o r i a d i v e n t a r e p i ù e f f i c i e n t i e p i ù p r o d u t t i v i ” . C o s ì F e r o z S h e i k h , C h i e f I n f o r m a t i o n a n d D i g i t a l O f f i c e r d i S y n g e n t a , i l l u s t r a n d o l ’ i m p a t t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e s u l s e t t o r e a g r i c o l o e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l l o s t e s s o i n o c c a s i o n e d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k , d e l l a q u a l e S y n g e n t a I t a l i a è q u e s t ’ a n n o p a r t n e r u f f i c i a l e . P e r l a p r i m a v o l t a n e l n o s t r o P a e s e , l ’ i m p r e n d i t o r e t e c n o l o g i c o è s t a t o p r o t a g o n i s t a d e l l ' e v e n t o " T h e C o n v e r s A I t i o n – d i a l o g h i d i a g r i c o l t u r a e i n n o v a z i o n e " , a l M a d e C o m p e t e n c e C e n t e r , d u r a n t e i l q u a l e S h e i k h h a a f f r o n t a t o i l l e g a m e t r a i l m o n d o d e l l ’ a g r i c o l t u r a e i t e m i a l c e n t r o d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a s e t t i m a n a d e d i c a t a a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , c o m e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . L e n u o v e t e c n o l o g i e p o s s o n o i n f a t t i e s s e r e u n a l l e a t o p r e z i o s o p e r i l s e t t o r e a g r i c o l o , a i u t a n d o l o a v i n c e r e l e s f i d e i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e , c o m e s p i e g a a n c o r a S h e i k h : “ I l m o n d o s i s t a d i r i g e n d o v e r s o u n a g r a v e c r i s i . L a p o p o l a z i o n e c o n t i n u a a c r e s c e r e e n o n a b b i a m o a b b a s t a n z a t e r r a p e r n u t r i r e t u t t i . L a p r o d u t t i v i t à i n a g r i c o l t u r a è r a l l e n t a t a - s p i e g a - A t t u a l m e n t e , r e g i s t r a u n a c r e s c i t a d e l l o 0 , 7 % s u b a s e a n n u a , q u a n d o i n r e a l t à c i ò d i c u i a b b i a m o b i s o g n o è u n m i g l i o r a m e n t o s u p e r i o r e a l 2 % . L a p r o d u z i o n e a t t u a l e i n f u t u r o n o n s a r à s u f f i c i e n t e a s f a m a r e t u t t i ” . “ S e a t u t t o q u e s t o a g g i u n g i a m o i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , o g n i a n n o f a i n f a t t i p i ù c a l d o d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e , l e p i a n t e e l e c o l t u r e s u b i s c o n o u n o s t r e s s m a i v i s t o p r i m a . Q u i n d i , i r e n d i m e n t i d i m i n u i s c o n o , i l t a s s o d i c r e s c i t a s i r i d u c e e l a p o p o l a z i o n e c o n t i n u a a c r e s c e r e . Q u e s t e s o n o a l c u n e s f i d e r e a l i c h e d o b b i a m o a f f r o n t a r e e l a t e c n o l o g i a , i n s i e m e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s a r à f o n d a m e n t a l e p e r a i u t a r e g l i a g r i c o l t o r i a c o m b a t t e r e q u e s t o s t r e s s ” , c o n c l u d e S h e i k h .