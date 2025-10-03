M i l a n o , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a l l ' a g r i c o l t u r a e a l s i s t e m a d i p r o d u z i o n e d e l c i b o s i c h i e d e s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , e c o n o m i c a e s o c i a l e . C i s i c h i e d e d i p r o d u r r e c i b o u t i l i z z a n d o t u t t i i f a t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e i n m o d o e f f i c i e n t e e d e f f i c a c e . L ' i n n o v a z i o n e n e l m o n d o d e l d i g i t a l e , p r i m a f r a t u t t e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c i a i u t a n o a d e s s e r e p i ù e f f i c i e n t i e a d u t i l i z z a r e a l m e g l i o i f a t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e a s e c o n d a d e l c o n t e s t o a m b i e n t a l e , e c o n o m i c o , a g r o n o m i c o e d i m e r c a t o i n c u i d o b b i a m o l a v o r a r e " . C o s ì D e b o r a h P i o v a n , i m p r e n d i t r i c e a g r i c o l a e d i v u l g a t r i c e , i l l u s t r a n d o c o m e l e n u o v e t e c n o l o g i e , A i c o m p r e s a , h a n n o m o d i f i c a t o i l l a v o r o d e l l ’ a g r i c o l t o r e , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a S y n g e n t a I t a l i a n e l l ’ a m b i t o d e l l a M i l a n o d i g i t a l w e e k , d e l l a q u a l e l ’ a z i e n d a è q u e s t ’ a n n o p a r t n e r u f f i c i a l e . I n t i t o l a t o ' T h e C o n v e r s A I t i o n - d i a l o g h i d i a g r i c o l t u r a e i n n o v a z i o n e ' e s v o l t o s i a l M a d e c o m p e t e n c e c e n t e r , l ' e v e n t o h a a v u t o c o m e p r o t a g o n i s t a l ’ i m p r e n d i t o r e t e c n o l o g i c o F e r o z S h e i k h , c h i e f i n f o r m a t i o n a n d d i g i t a l o f f i c e r d i S y n g e n t a , p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a . " L ' e s e m p i o p i ù d i f f u s o è q u e l l o r e l a t i v o a l l ' u t i l i z z o d e l l a r a c c o l t a d i d a t i a g r o m e t e o r o l o g i c i a t t r a v e r s o s e n s o r i m o l t o r a f f i n a t i , c h e s i t r o v a n o i n c a m p a g n a . N o i , i n f a t t i , r a c c o g l i a m o m o l t i s s i m i d a t i : d a l l a t e m p e r a t u r a a l l a p i o v o s i t à . C i s o n o d e g l i a l g o r i t m i p r e v i s i o n a l i c h e u t i l i z z a n o q u e s t i d a t i e l i a c c o m p a g n a n o c o n l e i n f o r m a z i o n i c h e v e n g o n o l o r o d a t e d a g l i e n t o m o l o g i , c h e s t u d i a n o g l i i n s e t t i , o d a c h i s t u d i a l e m a l a t t i e d e l l e p i a n t e , i f i t o p a t o l o g i - s p i e g a P i o v a n - . M e t t e n d o a s s i e m e i m o d e l l i d i s v i l u p p o d e g l i i n s e t t i e i m o d e l l i d i s v i l u p p o d e l l e m a l a t t i e c o n i d a t i m e t e o r o l o g i c i r a c c o l t i , p o s s i a m o s a p e r e s e e q u a n d o l e m a l a t t i e s i s v i l u p p e r a n n o o s e e q u a n d o l a p o p o l a z i o n e d e l l ' i n s e t t o d i v e n t e r à p e r i c o l o s a . P e r t a n t o , l ’ a g r i c o l t u r a p u ò t r a t t a r e i n m o d o p r e c i s o s o l o s e e q u a n d o s e r v e . Q u e s t o è u n c o n c r e t o a i u t o a l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e a m b i e n t a l e d e l p r o c e s s o d i p r o d u z i o n e d i q u e l d a t o a l i m e n t o p e r c u i s t i a m o l a v o r a n d o " , c o n c l u d e .