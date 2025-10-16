R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L o a v e v a m o p r o m e s s o e l o a b b i a m o f a t t o . C o n i l G o v e r n o M e l o n i e g r a z i e a l l a s p i n t a f o r t e d i F o r z a I t a l i a e a l l a s e n s i b i l i t à d e l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a , c h e r i n g r a z i a m o , g l i a g r i c o l t o r i i t a l i a n i o g g i r i c e v e r a n n o u n a n t i c i p o d e l l a P a c p a r i a l 5 0 % d e l d o v u t o , e r o g a t o s o t t o f o r m a d i a n t i c i p o . È l a p r i m a v o l t a c h e s i e r o g a u n a c i f r a d i a n t i c i p o c o s ì a l t a i n u n s o l o g i o r n o . È m o l t o i m p o r t a n t e a l f i n e d i i m m e t t e r e l i q u i d i t à n e l s e t t o r e a g r i c o l o , c h e n e h a m o l t o b i s o g n o " . C o s ì i n u n a n o t a R a f f a e l e N e v i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o A g r i c o l t u r a d i F o r z a I t a l i a . " E n t r o l a p r i m a s e t t i m a n a d i n o v e m b r e r i c e v e r a n n o u n a l t r o 3 5 % e p o i , d a l 1 ° d i c e m b r e , i n i z i e r à i l p a g a m e n t o d e i s a l d i . U n a v e r a e p r o p r i a r i v o l u z i o n e r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e c h e a b b i a m o e r e d i t a t o d a i p r e c e d e n t i g o v e r n i . N o i a b b i a m o l a p i e n a c o n s a p e v o l e z z a c h e g l i a g r i c o l t o r i s o n o i m p r e n d i t o r i a t u t t i g l i e f f e t t i e d è n e c e s s a r i a l a c e r t e z z a d e g l i i n c a s s i p e r p r o g r a m m a r e a l m e g l i o i b i l a n c i . S u q u e s t o s o n o a n n i c h e c i s p e n d i a m o a l m a s s i m o , m a s o l o q u e s t o G o v e r n o h a f i n a l m e n t e a s c o l t a t o e c o l t o l ’ o b i e t t i v o . U n g r a z i e s p e c i a l e a l d i r e t t o r e d i A g e a e a t u t t a l a s t r u t t u r a " , c o n c l u d e .