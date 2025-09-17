R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' P a r l a r e d i a g r i c o l t u r a s i g n i f i c a p a r l a r e d i e c o s i s t e m i , e p e r q u e s t o f i n d a l l ’ i n i z i o c i è s e m b r a t o f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e u n p e r c o r s o c h e c o i n v o l g e s s e t u t t i g l i a t t o r i d e l l a f i l i e r a ' ' . C o s ì A l e x G i o r d a n o e T e r e s a D e l G i u d i c e h a n n o p r e s e n t a t o a C a m p a n i a M a t e r , i n c o r s o a l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i , i l v o l u m e d e d i c a t o a l “ M o d e l l o C a m p a n i a ” , f r u t t o d i u n l a v o r o d i r i c e r c a e d i c o n f r o n t o c h e h a m e s s o i n s i e m e I s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a c c a d e m i a e t e r r i t o r i . L ’ i n i z i a t i v a , a v v i a t a m e s i f a c o n i l s o s t e g n o d e l l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l ’ A g r i c o l t u r a N i c o l a C a p u t o , h a a v u t o l ’ o b i e t t i v o d i t r a s f o r m a r e l a C a m p a n i a i n u n l a b o r a t o r i o d i b u o n e p r a t i c h e , c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l e e c c e l l e n z e m a a n c h e d i a f f r o n t a r e c o n r e a l i s m o l e c r i t i c i t à . ' ' N o n v o l e v a m o u n m o d e l l o c a l a t o d a l l ’ a l t o – h a n n o s p i e g a t o G i o r d a n o – m a u n l a v o r o c o n d i v i s o , f a t t o c o n g l i a g r i c o l t o r i , c o n l e i m p r e s e , c o n l e a s s o c i a z i o n i e c o n i t e r r i t o r i . S o l o c o s ì s i p u ò c r e a r e u n e c o s i s t e m a r e a l e , c h e t e n g a i n s i e m e p r o d u z i o n e , r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e c o m u n i t à l o c a l i ' ' . I l p e r c o r s o h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d i 1 6 0 a t t o r i d i v e r s i : a g r i c o l t o r i , i m p r e n d i t o r i , r i c e r c a t o r i , a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , f u n z i o n a r i p u b b l i c i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i . ' ' L a c o s a p i ù s o r p r e n d e n t e – h a d i c h i a r a t o T e r e s a D e l G i u d i c e – è s t a t a c o n s t a t a r e q u a n t o f o s s e f a c i l e c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a s e e s i s t e u n ’ i s t i t u z i o n e p u b b l i c a c h e s v o l g e i l r u o l o d i a t t i v a t o r e . L a R e g i o n e C a m p a n i a h a a v u t o q u e s t a f u n z i o n e , c r e a n d o l e c o n d i z i o n i p e r u n c o n f r o n t o p a r i t a r i o e a p e r t o ' ' . D a l c o n f r o n t o è e m e r s a u n a v i s i o n e d e l l ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a c o m e p a t r i m o n i o s t r a t e g i c o , n o n s o l o p e r l ’ e c o n o m i a m a a n c h e p e r l ’ i d e n t i t à e l ’ i m m a g i n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a r e g i o n e . ' ' L e e c c e l l e n z e a g r o a l i m e n t a r i – h a n n o r i c o r d a t o D e l G i u d i c e – s o n o g i à b a n d i e r e d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o . I l n o s t r o c o m p i t o è r a f f o r z a r e q u e s t a f o r z a i d e n t i t a r i a e , a l l o s t e s s o t e m p o , a f f r o n t a r e i n o d i a n c o r a i r r i s o l t i : d a l l a f r a m m e n t a z i o n e p r o d u t t i v a a l l e d i f f i c o l t à d e l l e a r e e i n t e r n e , f i n o a l l a n e c e s s i t à d i i n n o v a r e e d i v e r s i f i c a r e i m o d e l l i d i b u s i n e s s ' ' . I l l i b r o p r e s e n t a t o a C a m p a n i a M a t e r n o n è d u n q u e s o l t a n t o u n ’ a n a l i s i , m a a n c h e u n m a n i f e s t o p e r i l f u t u r o : u n d o c u m e n t o c h e r a c c o g l i e e s p e r i e n z e , p r o p o s t e e v i s i o n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i o r i e n t a r e l e s c e l t e p o l i t i c h e e i m p r e n d i t o r i a l i d e i p r o s s i m i a n n i . ' ' I l c a m b i a m e n t o o è c o n d i v i s o , o s e m p l i c e m e n t e n o n a v v i e n e – h a r i b a d i t o D e l G i u d i c e – . L a s f i d a è c o s t r u i r e u n ’ a g r i c o l t u r a m u l t i f u n z i o n a l e , c a p a c e d i c r e a r e v a l o r e a g g i u n t o , a t t r a r r e g i o v a n i e r e s t i t u i r e v i t a l i t à a n c h e a l l e a r e e p i ù f r a g i l i , o g g i a r i s c h i o s p o p o l a m e n t o ' ' . C o n c l u d e n d o i l l o r o i n t e r v e n t o , G i o r d a n o e D e l G i u d i c e h a n n o s o t t o l i n e a t o c o m e C a m p a n i a M a t e r s i a g i à u n p r i m o r i s u l t a t o c o n c r e t o : ' ' Q u e s t i d u e g i o r n i d i m o s t r a n o c h e e s i s t e u n a v o l o n t à r e a l e d i f a r e r e t e e d i g u a r d a r e a l l ’ a g r i c o l t u r a n o n s o l o c o m e p r o d u z i o n e , m a c o m e s i s t e m a c h e t i e n e i n s i e m e a m b i e n t e , e c o n o m i a , c u l t u r a e c o m u n i t à . È d a q u i c h e p u ò n a s c e r e d a v v e r o u n m o d e l l o C a m p a n i a , c a p a c e d i p a r l a r e a l l ’ I t a l i a e a l m o n d o ' ' .