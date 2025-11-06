R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a g r i c o l t u r a 4 . 0 è s t a t a u n a g r a n d e b a t t a g l i a c h e c i h a p e r m e s s o d i a u m e n t a r e l a p r o d u t t i v i t à e g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e d e l P a e s e . G r a z i e a q u e s t i i n v e s t i m e n t i s i a m o p a s s a t i d a 3 0 0 m i l i o n i a 2 , 3 m i l i a r d i d i e u r o ” . L o h a r i c o r d a t o M a s s i m i l i a n o G i a n s a n t i , p r e s i d e n t e d i C o n f a g r i c o l t u r a , i n t e r v e n e n d o a E c o m o n d o 2 0 2 5 . “ L ’ i n n o v a z i o n e , q u a n d o è i n c e n t i v a t a , e s p l o d e - h a s o t t o l i n e a t o - m a o g g i n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o s o n o p r e v i s t i s o l o 2 m i l i o n i d i e u r o p e r t u t t o i l s e t t o r e p r i m a r i o : u n a c i f r a t r o p p o m o d e s t a . S e r v o n o r i s o r s e a d e g u a t e p e r c o n t i n u a r e a i n n o v a r e , p e r c h é s o s t e n e r e l ’ a g r i c o l t u r a s i g n i f i c a s o s t e n e r e i c o n s u m a t o r i ” . G i a n s a n t i h a e v i d e n z i a t o c h e “ i l c o s t o d e l c a r r e l l o d e l l a s p e s a è a u m e n t a t o d e l 3 0 % , c o m e c e r t i f i c a t o d a l l a F a o : p e r a b b a s s a r l o d o b b i a m o p r o d u r r e d i p i ù e m e g l i o , c o n s t r u m e n t i t e c n o l o g i c i c h e r e n d a n o l e a z i e n d e p i ù e f f i c i e n t i e c o m p e t i t i v e . ”