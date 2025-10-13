R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ u r e a è u n a c o m m o d i t y i r r i n u n c i a b i l e p e r l a p r o d u t t i v i t à a g r i c o l a , g r a z i e a l s u o e l e v a t o c o n t e n u t o d i a z o t o , i l p i ù a l t o t r a i f e r t i l i z z a n t i . U n m e z z o t e c n i c o e s s e n z i a l e , s o p r a t t u t t o p e r l e f i l i e r e c e r e a l i c o l e , p o i c h é g a r a n t i s c e r e s e a d e g u a t e e q u a l i t à d e l l e p r o d u z i o n i . È q u a n t o e m e r g e d a l l o s t u d i o d i N o m i s m a s u l l ’ i m p a t t o d e l l a f e r t i l i z z a z i o n e a z o t a t a e d e l l ’ u r e a i n I t a l i a , c o m m i s s i o n a t o d a A s s o f e r t i l i z z a n t i , l ’ a s s o c i a z i o n e d i F e d e r c h i m i c a c h e r a p p r e s e n t a i f a b b r i c a n t i d i f e r t i l i z z a n t i n a z i o n a l i . L a r i c e r c a è s t a t a p r e s e n t a t a i n o c c a s i o n e d e l 4 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , c h e c o i n c i d e c o n l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e i F e r t i l i z z a n t i , n e l c o r s o d i u n a t a v o l a r o t o n d a c h e h a r i u n i t o r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o a g r i c o l o , d e l l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l ’ u n i v e r s i t à . I l q u a d r o c h e n e r i s u l t a è a b b a s t a n z a c h i a r o : l ’ a z o t o è u n e l e m e n t o n u t r i t i v o e s s e n z i a l e p e r l a c r e s c i t a d e l l e c o l t u r e e i n I t a l i a c i r c a i l 4 4 % d e r i v a d a l l ’ u r e a , s e b b e n e l a s u a d i s t r i b u z i o n e i n c i d a p e r i l 1 6 % d e l v o l u m e d i s t r i b u i t o d i t u t t i i f e r t i l i z z a n t i ( I s t a t 2 0 2 3 ) . N o n o s t a n t e n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i s i s i a g i à o p e r a t a u n a r i d u z i o n e d e l 2 0 % d e i f e r t i l i z z a n t i a z o t a t i , s e g n o d i u n a m a g g i o r e s e n s i b i l i t à s u l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d ’ u s o d e i m e z z i t e c n i c i i n a g r i c o l t u r a , u n ’ u l t e r i o r e r e s t r i z i o n e c o m e l a m e s s a a l b a n d o d e l l ’ u r e a n e l b a c i n o p a d a n o a n d r à i n e v i t a b i l m e n t e a c o m p r o m e t t e r e l a p r o d u t t i v i t à d i f i l i e r e d i p u n t a d e l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a . L o s t u d i o a n a l i z z a a n c h e l ’ i m p a t t o d e l d i v i e t o s u l l ’ u s o d e l l ’ u r e a i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l l e r e s e a g r i c o l e , i n p a r t i c o l a r e n e l l e c o l t u r e c e r e a l i c o l e . I n u n o s c e n a r i o i n c u i n e l B a c i n o P a d a n o s i p r o d u c o n o a n n u a l m e n t e c i r c a 4 , 4 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i m a i s d a g r a n e l l a , s i s t i m a u n a d i m i n u z i o n e d e l 3 6 % n e l l a p r o d u z i o n e ( p a r i a c i r c a 1 . 6 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e i n m e n o l ’ a n n o ) , u n c a l o d e l 1 7 % s u c i r c a 2 . 1 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i f r u m e n t o t e n e r o , d e l 2 5 % s u 5 5 1 m i l a t o n n e l l a t e d i f r u m e n t o d u r o e , a d d i r i t t u r a , d e l 6 3 % s u 1 . 4 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i r i s o . Q u e s t e p e r d i t e a v r e b b e r o r i c a d u t e s i g n i f i c a t i v e s u n u m e r o s e f i l i e r e a g r o a l i m e n t a r i d ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n e . L e p r o s p e t t i v e p e g g i o r a n o g r a v e m e n t e i n u n o s c e n a r i o d i t o t a l e a s s e n z a d i f e r t i l i z z a n t i a z o t a t i : l e p r o d u z i o n i c a l e r e b b e r o d e l 6 1 % p e r i l m a i s , d e l 5 7 % p e r i l f r u m e n t o t e n e r o , d e l 7 8 % p e r i l f r u m e n t o d u r o e d e l 7 7 % p e r i l r i s o , c o n g r a v i c o n s e g u e n z e s u l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e n a z i o n a l e e s u l l a c o m p e t i t i v i t à d e l c o m p a r t o a g r i c o l o i t a l i a n o . I n a s s e n z a d i u r e a , o l t r e a l c a l o p r o d u t t i v o d i m a i s , f r u m e n t o e r i s o , s i r i l e v e r e b b e r o a n c h e d e i c a l i q u a l i t a t i v i , c h e g e n e r e r e b b e r o u n a c o n t r a z i o n e c o m p l e s s i v a d e l v a l o r e p e r l ’ i n t e r o c o m p a r t o d e i c e r e a l i f i n o a l 4 5 % e q u e s t o i n u n P a e s e c h e g i à s i d i s t i n g u e p e r u n i m p i e g o d i a z o t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e r i s p e t t o a i p r i n c i p a l i P a e s i d e l l ’ U e , s i a i n v a l o r i a s s o l u t i c h e p e r u n i t à d i s u p e r f i c i e c o l t i v a t a . I d a t i m o s t r a n o c o m e d a u n p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l ’ u r e a i n c i d a s u l l e e m i s s i o n i d i g a s s e r r a i n m a n i e r a e s t r e m a m e n t e c o n t e n u t a : a p p e n a l o 0 , 1 % d e l l e e m i s s i o n i t o t a l i i t a l i a n e e s o l o l ’ 1 , 3 % d i q u e l l e a g r i c o l e . D a t i c h e c o n f e r m a n o c o m e i l s u o d i v i e t o n o n a v r e b b e e f f e t t i s i g n i f i c a t i v i s u l l a m i t i g a z i o n e d e l l e e m i s s i o n i d i g a s c l i m a l t e r a n t i . I n o l t r e , d a d i v e r s i a n n i e s i s t o n o s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e a p p l i c a b i l i a l l ’ u r e a p e r m i t i g a r n e g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i . T r a q u e s t e i p o l i m e r i r i c o p r e n t i o i c o s i d d e t t i i n i b i t o r i d e l l ’ u r e a s i : m o l e c o l e i n n o v a t i v e c o n p e r f o r m a n c e s c i e n t i f i c a m e n t e c o m p r o v a t e , i n g r a d o d i c o n t e n e r e l e p e r d i t e d i a m m o n i a c a i n a t m o s f e r a f i n o a u n a m e d i a d e l 7 0 – 8 0 % . “ L ’ i n d u s t r i a d e i f e r t i l i z z a n t i g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e d e l n o s t r o P a e s e e c r e d i a m o c h e u n a g e s t i o n e s e m p r e p i ù r a z i o n a l e , r e s p o n s a b i l e e d e v o l u t a d e i f e r t i l i z z a n t i s i a u n a s f i d a d a a f f r o n t a r e i n s i e m e a t u t t o i l c o m p a r t o a g r i c o l o , p e r g u a r d a r e a l f u t u r o d e l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a " h a d i c h i a r a t o P a o l o G i r e l l i , p r e s i d e n t e d i A s s o f e r t i l i z z a n t i - F e d e r c h i m i c a . " S i a m o f o r t e m e n t e p r e o c c u p a t i d e l p r o v v e d i m e n t o c h e p r e v e d e i l d i v i e t o d i i m p i e g o d e l l ' u r e a , - p r o s e g u e - p o i c h é n o n s o n o s t a t i p r e s i i n c o n s i d e r a z i o n e i s u o i e f f e t t i v i i m p i e g h i e l a s u a i n d i s p e n s a b i l i t à p e r l a f i l i e r a c e r e a l i c o l a i t a l i a n a " . " L a c o m p l e m e n t a r i t à n e l l ’ u s o d i t u t t e l e t i p o l o g i e d i f e r t i l i z z a n t i r a p p r e s e n t a u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e c h e l a n o s t r a A s s o c i a z i o n e p r o m u o v e d a s e m p r e " . L o s t u d i o e l a b o r a t o d a N o m i s m a o f f r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o e d i g r a n d e v a l o r e a l d i b a t t i t o n a z i o n a l e s u l l ’ i m p i e g o s o s t e n i b i l e d e i f e r t i l i z z a n t i , m e t t e n d o i n e v i d e n z a l a n e c e s s i t à d i m a n t e n e r e u n e q u i l i b r i o t r a p r o d u t t i v i t à , q u a l i t à d e l l e c o l t u r e e t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e . " L ’ a n a l i s i e v i d e n z i a c o m e u n a g e s t i o n e n o n e f f i c i e n t e d e l l a f e r t i l i z z a z i o n e a z o t a t a p o s s a g e n e r a r e p e r d i t e e c o n o m i c h e r i l e v a n t i . I n p a r t i c o l a r e , l ’ i p o t e s i d i u n b l o c c o d e l l ’ u s o d e l l ’ u r e a n e l B a c i n o P a d a n o a v r e b b e e f f e t t i e s t r e m a m e n t e n e g a t i v i s u a l c u n e c o l t u r e c h i a v e d e l n o s t r o s i s t e m a a g r o a l i m e n t a r e . I l m a i s , a d e s e m p i o , è u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e p e r s o s t e n e r e i l c o m p a r t o z o o t e c n i c o e l e g r a n d i p r o d u z i o n i D o p ; i l f r u m e n t o c o s t i t u i s c e l a b a s e d e l l e f i l i e r e 1 0 0 % i t a l i a n e d e i p r o d o t t i d a f o r n o , d o l c i a r i e d e l l a p a s t a ; m e n t r e i l r i s o i t a l i a n o a s s i c u r a u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d e l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o e u r o p e o . S e n z a s o l u z i o n i t e c n i c a m e n t e e d e c o n o m i c a m e n t e s o s t e n i b i l i , s i r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e i n m o d o s e r i o l a p r o d u t t i v i t à e l a r e d d i t i v i t à d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e d e l l ’ a r e a p a d a n a " h a d i c h i a r a t o P a o l o D e C a s t r o , p r e s i d e n t e d i N o m i s m a .