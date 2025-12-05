R o m a , 0 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " L e p e r s o n e c h e s o f f r o n o d i u n a m a l a t t i a r e u m a t o l o g i c a r a r a , s o p r a t t u t t o q u a n d o r i c e v o n o l a p r i m a d i a g n o s i , i n c o n t r a n o s p e s s o g r a n d i d i f f i c o l t à a d a c c e d e r e a l l e s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e . Q u e s t o p o r t a a u n r i t a r d o d i a g n o s t i c o m e d i o d i c i r c a s e t t e a n n i . U n ’ a t t e s a c o s ì l u n g a p r o v o c a c o n s e g u e n z e p e s a n t i : a u m e n t a i l r i s c h i o d i d i s a b i l i t à , c o m p o r t a u n a p e r d i t a d i v a l o r e s o c i a l e e d e c o n o m i c o p e r i p a z i e n t i e g e n e r a c o s t i e l e v a t i p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o . I d a n n i n o n r i g u a r d a n o s o l o l e a r t i c o l a z i o n i , m a a n c h e i l s i s t e m a v a s c o l a r e e a l t r i a p p a r a t i c o i n v o l t i n e l l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e " . A s o t t o l i n e a r l o è I t a l i a A g r e s t a , v i c e p r e s i d e n t e d i A p m a r r A p s E t s – l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e e r a r e – i n t e r v e n u t a a R o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r e p o r t ' L a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a p e r l ’ e q u i t à ' , r e a l i z z a t o d a S a l u t e q u i t à . A g r e s t a e v i d e n z i a c h e u n o d e i p r i n c i p a l i n o d i d a a f f r o n t a r e " è c o i n v o l g e r e d a v v e r o l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i n e i t a v o l i d e c i s i o n a l i . Q u e s t e r e a l t à , c h e r a p p r e s e n t a n o c i r c a 7 m i l i o n i d i p e r s o n e , c o n o s c o n o d a v i c i n o i b i s o g n i d i r e t t i e i n d i r e t t i d e i p a z i e n t i e p o s s o n o c o n t r i b u i r e a p r o g e t t a r e u n a s a n i t à p i ù e f f i c a c e , c e n t r a t a s u l l a p r e v e n z i o n e e s u l l a p r e s a i n c a r i c o c o m p l e t a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e r a r e " . " S i t r a t t a d i p a t o l o g i e c o m p l e s s e , c h e r i c h i e d o n o n o n s o l o u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e c u r e , m a a n c h e l a d e f i n i z i o n e d i P e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i a s s i s t e n z i a l i ( P d t a ) m u l t i d i s c i p l i n a r i . L ’ o b i e t t i v o - s p i e g a - è r i s p o n d e r e i n m o d o a d e g u a t o a l l a m u l t i - c r o n i c i t à d i q u e s t e c o n d i z i o n i " . P e r A g r e s t a , u n a " p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a r e a l m e n t e p a r t e c i p a t a è l a s t r a d a p e r c o s t r u i r e p e r c o r s i c h e r i s p o n d a n o a i b i s o g n i r e a l i d e i p a z i e n t i " .