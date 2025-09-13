R e g g i o E m i l i a , 1 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - H a s o r p r e s o e a g g r e d i t o i m p r o v v i s a m e n t e u n 1 4 e n n e , r i c o r r e n d o a l l ’ u s o d e l l a f o r z a , e h a i n i z i a t o a b a c i a r l o s u l l a b o c c a e i n a l t r i p u n t i d e l c o r p o . L a P o l i z i a d i R e g g i o E m i l i a h a e s e g u i t o u n f e r m o d i i n d i z i a t o d i d e l i t t o n e i c o n f r o n t i d i u n u o m o d i 3 3 a n n i , d i n a z i o n a l i t à p a c h i s t a n a e r i c h i e d e n t e a s i l o , g r a v e m e n t e i n d i z i a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e a i d a n n i d i u n m i n o r e . L ’ e p i s o d i o r i s a l e a l 5 s e t t e m b r e s c o r s o , i n t o r n o a l l e 1 2 : l ' a g g r e s s i o n e è a v v e n u t a n e i p r e s s i d i P i a z z a l e E u r o p a . L ’ i n t e r v e n t o d i u n a c i t t a d i n a , c h e h a d a t o l ’ a l l a r m e e s o c c o r s o i l m i n o r e , h a c o n s e n t i t o d i i n t e r r o m p e r e l ’ a g g r e s s i o n e e d i f o r n i r e a g l i i n v e s t i g a t o r i i p r i m i e l e m e n t i u t i l i . L a g i o v a n e v i t t i m a , p e r q u a n t o s c o s s a e s o f f e r e n t e , h a r a c c o n t a t o a i p o l i z i o t t i r e g g i a n i q u a n t o a c c a d u t o . I l s u o r a c c o n t o h a t r o v a t o c o n f e r m a n e l l e i m m a g i n i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a . O r e d i f i l m a t i s o n o s t a t i e s a m i n a t i a l f i n e d i r i c o s t r u i r e i m o v i m e n t i d e l l ’ a g g r e s s o r e , e g l i i n v e s t i g a t o r i s o n o r i u s c i t i a r i c o s t r u i r e t u t t i i s u o i s p o s t a m e n t i n e l l e f a s i a n t e c e d e n t i e s u c c e s s i v e a l d e l i t t o . S u d e l e g a d e l l a P r o c u r a , l a S q u a d r a m o b i l e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o h a e s e g u i t o u n a p e r q u i s i z i o n e i n u n c a s o l a r e d i c a m p a g n a a N o v e l l a r a , d o v e s o n o s t a t i s e q u e s t r a t i g l i i n d u m e n t i i n d o s s a t i d a l l ’ i n d a g a t o a l m o m e n t o d e l l ' a g g r e s s i o n e . A c o r r o b o r a r e l ’ i d e n t i f i c a z i o n e h a c o n t r i b u t o l a P o l i z i a s c i e n t i f i c a d i B o l o g n a , c h e h a e f f e t t u a t o u n a c o m p a r a z i o n e f i s i o n o m i c a t r a l e i m m a g i n i d e l l ’ a u t o r e r i p r e s o d a l l e t e l e c a m e r e e i l s o s p e t t a t o , n o n c h é t r a g l i a b i t i i m m o r t a l a t i e q u e l l i r i n v e n u t i . M e r c o l e d ì s c o r s o l a P r o c u r a h a e m e s s o i l d e c r e t o d i f e r m o , s u c c e s s i v a m e n t e c o n v a l i d a t o d a l G i p .