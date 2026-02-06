R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ’ 8 f e b b r a i o i l M i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , A n n a M a r i a B e r n i n i , i n a u g u r e r à u f f i c i a l m e n t e l a s e d e d i M e d - O r I t a l i a n F o u n d a t i o n f o r A f r i c a , a N a i r o b i . L o s i a p p r e n d e d a u n c o m u n i c a t o d i M e d - O r , s e c o n d o c u i l ’ a p e r t u r a d e l l a s e d e i n K e n y a , l a p r i m a a l l ’ e s t e r o , s e g n a u n p a s s a g g i o s t r a t e g i c o n e l r a f f o r z a m e n t o d e l l a p r e s e n z a o p e r a t i v a d e l l a F o n d a z i o n e s u l c o n t i n e n t e e n e l s u o i m p e g n o a p r o m u o v e r e u n a c o o p e r a z i o n e c o n c r e t a , s t r u t t u r a t a e p a r i t a r i a . L a n u o v a s e d e i n K e n y a p e r m e t t e r à a l l a F o n d a z i o n e d i s t a b i l i r e u n a p r e s e n z a d i r e t t a i n A f r i c a , c o n l a p o s s i b i l i t à d i p r o i e z i o n e s u t u t t o i l c o n t i n e n t e , p e r r a f f o r z a r e i l d i a l o g o c o n i p a r t n e r l o c a l i , c o l l a b o r a r e i n m o d o p i ù e f f i c a c e c o n g o v e r n i e i s t i t u z i o n i a f r i c a n i e a p p r o f o n d i r e l a c o m p r e n s i o n e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i e c o n o m i c h e , s o c i a l i e p o l i t i c h e d e l c o n t i n e n t e . L a s c e l t a d i N a i r o b i r i f l e t t e a n c h e i l r u o l o c e n t r a l e d e l K e n y a c o m e p i a t t a f o r m a s t r a t e g i c a p e r l ’ i n t e r a A f r i c a . I l p a e s e s i d i s t i n g u e p e r l a s u a s t a b i l i t à p o l i t i c a , i l d i n a m i s m o e c o n o m i c o e l a c r e s c e n t e c a p a c i t à d i a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i , o l t r e a r a p p r e s e n t a r e u n h u b c o m m e r c i a l e , t e c n o l o g i c o e l o g i s t i c o d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t a l ’ A f r i c a . I n o l t r e , l a s e d e a N a i r o b i f u n g e r à i n p a r t i c o l a r e d a c e n t r o o p e r a t i v o p e r i l c o o r d i n a m e n t o , l a p r o m o z i o n e e i l m o n i t o r a g g i o d e i p r o g e t t i e d e l l e i n i z i a t i v e d e l l a F o n d a z i o n e o r i e n t a t i a l l o s v i l u p p o e a l l a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d e i p a e s i a f r i c a n i , a l l o s c a m b i o d i c o m p e t e n z e t r a I t a l i a e p a r t n e r l o c a l i , a l l a c o o p e r a z i o n e t r a s e t t o r e p u b b l i c o e p r i v a t o . " L ’ a z i o n e d i M e d - O r i n A f r i c a r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o s t r a t e g i c o a l r a f f o r z a m e n t o d e l p a r t e n a r i a t o c o n i p a e s i a f r i c a n i e c o n l ’ i n t e r o c o n t i n e n t e . L a p r e s e n z a a t t i v a i n K e n y a d e l l a F o n d a z i o n e , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , r a p p r e s e n t a u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o s u f o r m a z i o n e , c o n o s c e n z a e i n n o v a z i o n e , l e v e e s s e n z i a l i p e r u n a c r e s c i t a s o l i d a e d u r a t u r a – a f f e r m a i l M i n i s t r o B e r n i n i – L ’ o b i e t t i v o c o n d i v i s o è i n v e s t i r e s u l l e c o m p e t e n z e e s u l c a p i t a l e u m a n o , s o s t e n e n d o p e r c o r s i d i t r a s f o r m a z i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e f o n d a t i s u l l a r e s p o n s a b i l i t à , s u l l ’ i n n o v a z i o n e e s u l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i t e r r i t o r i e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i " . " C o n l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a s e d e d i N a i r o b i , M e d - O r c o m p i e u n p a s s o c o e r e n t e c o n l a p r o p r i a v i s i o n e : l a v o r a r e i n A f r i c a , c o n l ’ A f r i c a . L a p r e s e n z a d i r e t t a s u l t e r r i t o r i o – d i c h i a r a i l P r e s i d e n t e M i n n i t i – c i c o n s e n t e d i c o s t r u i r e r e l a z i o n i p i ù s o l i d e e p a r i t a r i e c o n g o v e r n i , i s t i t u z i o n i e a t t o r i l o c a l i , r a f f o r z a n d o u n m o d e l l o d i c o o p e r a z i o n e c h e m e t t e a l c e n t r o i l d i a l o g o , l e c o m p e t e n z e e i l r i s p e t t o r e c i p r o c o " . M e d - O r I t a l i a n F o u n d a t i o n c o n f e r m a c o s ì l ’ i m p e g n o a r a f f o r z a r e l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e p r o p r i e a t t i v i t à e a c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d i r e l a z i o n i s t r a t e g i c h e e d i l u n g o p e r i o d o c o n i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o .